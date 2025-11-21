R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " G a r o f a n i è s t a t o u n c o l l e g a p a r l a m e n t a r e e a q u e l l a c e n a p e r r i c o r d a r e A g o s t i n o D i B a r t o l o m e i , g r a n d e p r o t a g o n i s t a d e l l o s c u d e t t o d e l l ' 8 3 , h a e s p r e s s o u n a s u a o p i n i o n e d u r a n t e u n a d i s c u s s i o n e a c u i p a r t e c i p a v a n o c i r c a v e n t i p e r s o n e . L a R e p u b b l i c a s u p e r e r à s i c u r a m e n t e q u e s t o e p i s o d i o . I l p r e s i d e n t e M a t t a r e l l a h a a l s u o f i a n c o c o l l a b o r a t o r i , a l c u n i d e i q u a l i e r a n o g i o v a n i e s p o n e n t i a l l ' e p o c a " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a M a u r i z i o G a s p a r r i , a R e s t a r t s u R a i 3 . " Q u e s t i c o l l a b o r a t o r i , c h e o r a o c c u p a n o r u o l i d i r e s p o n s a b i l i t à , h a n n o s e n z a d u b b i o l e p r o p r i e o p i n i o n i m a c h e o v v i a m e n t e , r i c o p r e n d o c e r t i r u o l i , d e v o n o e s p r i m e r e c o n c a u t e l a . O g g i u n g i o r n a l e h a s p r e c a t o u n a p a g i n a p e r p a r l a r e d i ‘ s p i o n a g g i o r u s s o ’ . L a v i c e n d a h a s o l o d e s t a t o c l a m o r e p e r c h é G a r o f a n i è c o n s i g l i e r e p e r g l i a f f a r i d e l C o n s i g l i o s u p r e m o d i d i f e s a , u n o r g a n i s m o d e l i c a t o . I m m a g i n o c h e l a p r o s s i m a v o l t a c h e G a r o f a n i v a d a a u n a c e n a p a r l e r à d i D i B a r t o l o m e i " , c o n c l u d e .