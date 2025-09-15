R o m a , 1 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - S i è s v o l t a q u e s t a m a t t i n a a l P a l a z z o d e l Q u i r i n a l e , a l l a p r e s e n z a d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , l a c e r i m o n i a d i c o n s e g n a d e l P r e m i o B u r g i o n e l c o r s o d e l l a q u a l e h a n n o p r e s o l a p a r o l a i l r e t t o r e d e l l ' U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i P a v i a , F r a n c e s c o S v e l t o , e i l p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e I r c c s d e l P o l i c l i n i c o S a n M a t t e o d i P a v i a , A l e s s a n d r o V e n t u r i . D o p o l a l e t t u r a d e l l a m o t i v a z i o n e , i l r e t t o r e d e l l ' U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i P a v i a , F r a n c e s c o S v e l t o , h a c o n s e g n a t o i l P r e m i o B u r g i o a l p r e s i d e n t e M a t t a r e l l a . I l p r e s i d e n t e M a t t a r e l l a h a p o i v o l u t o r i n g r a z i a r e t u t t i i p r e s e n t i . A l l a c e r i m o n i a e r a p r e s e n t e i l v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a , G i a n M a r c o C e n t i n a i o .