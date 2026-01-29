R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ E ’ i l t e r z o a n n o c o n s e c u t i v o c h e p r e s e n t i a m o i l r a p p o r t o s p o r t c o n S p o r t e S a l u t e , u n o s s e r v a t o r i o c h e s t i a m o c e r c a n d o d i m i g l i o r a r e . L ’ a t t e n z i o n e v e r s o l o s p o r t s t a c r e s c e n d o n o n s o l o p e r a s p e t t i a g o n i s t i c i , m a a n c h e e c o n o m i c i e s o c i a l i e d è i m p o r t a n t e f o r n i r e d a t i , i n f o r m a z i o n i e m e t o d o l o g i e r i g o r o s e . D o b b i a m o r i n g r a z i a r e a n c h e l ’ I s t a t . S o l o c o n d a t i u f f i c i a l i s i a c q u i s t a c r e d i b i l i t à e s i p e r m e t t e d i f a r e c o n f r o n t i c o n a l t r i P a e s i ” . L o h a d e t t o i l P r e s i d e n t e d e l l ’ I s t i t u t o p e r i l C r e d i t o S p o r t i v o e C u l t u r a l e , B e n i a m i n o Q u i n t i e r i a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l R a p p o r t o S p o r t 2 0 2 5 a l F o r o I t a l i c o , “ I l R a p p o r t o c o n f e r m a l ’ i m p o r t a n z a d i d i s p o r r e d i u n q u a d r o i n f o r m a t i v o a g g i o r n a t o e s i s t e m a t i c o , c a p a c e d i o r i e n t a r e i n m o d o e f f i c a c e l e p o l i t i c h e p u b b l i c h e d i s v i l u p p o d e l s e t t o r e s p o r t i v o . L a l e t t u r a i n t e g r a t a d e i d a t i e c o n o m i c i , o c c u p a z i o n a l i e s o c i a l i c o n s e n t e d i v a l u t a r e l ’ i m p a t t o d e g l i i n v e s t i m e n t i e d i p r o g r a m m a r e i n t e r v e n t i s e m p r e p i ù m i r a t i e s o s t e n i b i l i s u i t e r r i t o r i . I n q u e s t o p e r c o r s o , l a c o l l a b o r a z i o n e i s t i t u z i o n a l e t r a s o g g e t t i p u b b l i c i e o p e r a t o r i d e l s i s t e m a s p o r t i v o r a p p r e s e n t a u n e l e m e n t o e s s e n z i a l e p e r c o s t r u i r e p o l i t i c h e b a s a t e s u e v i d e n z e e o b i e t t i v i c o n d i v i s i . C o m e I s t i t u t o p e r i l C r e d i t o S p o r t i v o e C u l t u r a l e c o n t i n u e r e m o a s o s t e n e r e q u e s t o p r o c e s s o , a f f i a n c a n d o a m m i n i s t r a z i o n i e s t a k e h o l d e r a t t r a v e r s o s t r u m e n t i f i n a n z i a r i e d i a n a l i s i a s u p p o r t o d i u n a c r e s c i t a e q u i l i b r a t a , i n n o v a t i v a e i n c l u s i v a d e l s e t t o r e ” , h a a g g i u n t o Q u i n t i e r i .