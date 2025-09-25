R o m a , 2 4 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - S o n o q u i n d i c i i d o c e n t i d e l l ’ U n i v e r s i t à L U M “ G i u s e p p e D e g e n n a r o ” p r e s e n t i n e l l a W o r l d ’ s T o p 2 % S c i e n t i s t s 2 0 2 4 , l ’ a u t o r e v o l e c l a s s i f i c a a l i v e l l o m o n d i a l e d e g l i s c i e n z i a t i p i ù c i t a t i e i n f l u e n t i a l m o n d o i n d i v e r s e d i s c i p l i n e . S i t r a t t a d e i p r o f e s s o r i T i z i a n a A n n e s e , P a s q u a l e D e l V e c c h i o , A l e s s a n d r o G i a l l u i s i , L i c i a I a c o v i e l l o , S a l v a t o r e M a u r i z i o M a g g i o r e , A l e s s a n d r o M a s s a r o , R i c c a r d o M e m e o , A n n a P i c c a , N i c o l a R a i m o , B i a n c a R o c c a , G i o v a n n a R o t e l l a , G i o v a n n i S c h i u m a , G i u s t i n a S e c u n d o , G i u s e p p e T r o i a n o , F i l i p p o V i t o l l a . “ M i c o n g r a t u l o – h a d e t t o i l R e t t o r e d e l l a L U M A n t o n e l l o G a r z o n i - p e r l ’ o b i e t t i v o r a g g i u n t o e p e r l ’ i m p e g n o c h e q u o t i d i a n a m e n t e v i e n e d e d i c a t o a l l a r i c e r c a , c o n p a s s i o n e e d e t e r m i n a z i o n e . Q u e s t o r i s u l t a t o è f r u t t o d i u n a p o l i t i c a d i r e c l u t a m e n t o d i e c c e l l e n z a d e l n o s t r o A t e n e o c h e n o n s i l i m i t a a i p r e s e n t i i n q u e s t a c l a s s i f i c a , m a r i t e n g o s i a u n e l e m e n t o d i s t i n t i v o d i c i a s c u n o d e i n o s t r i d o c e n t i d i r u o l o . E ’ s u q u e s t o – c o n c l u d e G a r z o n i - c h e l a L U M p u n t a p e r c o s t r u i r e u n a p r o p r i a i d e n t i t à n e l p a n o r a m a n a z i o n a l e e i n t e r n a z i o n a l e ” . S e c o n d o l a c l a s s i f i c a S t a n f o r d i l 1 4 p e r c e n t o d e i d o c e n t i d i r u o l o d e l l a L U M è c o n s i d e r a t o " T o p S c i e n t i s t " . I n p a r t i c o l a r e n e l D i p a r t i m e n t o d i I n g e g n e r i a i l 4 5 p e r c e n t o d e i d o c e n t i r i s u l t a a i v e r t i c i m o n d i a l i d e l l e r i s p e t t i v e d i s c i p l i n e . L a c l a s s i f i c a , c u r a t a d a l l a S t a n f o r d U n i v e r s i t y , s i b a s a s u l l e i n f o r m a z i o n i b i b l i o m e t r i c h e d e i 1 9 0 m i l a r i c e r c a t o r i p r o f i l a t i n e l d a t a b a s e S c o p u s , i l p i ù g r a n d e d a t a b a s e d i a b s t r a c t e c i t a z i o n i a l m o n d o e c o m p r e n d e s c i e n z i a t i d i t u t t i i c a m p i d e l l a r i c e r c a . S u c i r c a 9 m i l i o n i d i s c i e n z i a t i , i l r a n k i n g i n d i c a i l p r i m o 2 % d e g l i s t u d i o s i p i ù c i t a t i a l i v e l l o g l o b a l e .