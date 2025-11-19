R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n I t a l i a s o n o q u a s i 4 m i l i o n i i p a z i e n t i o n c o l o g i c i e 3 m i l i o n i i c a r e g i v e r – s p e s s o f a m i l i a r i – c h e s i p r e n d o n o c u r a d i l o r o o g n i g i o r n o , d e d i c a n d o t e m p o e f o r z e . D u e p e r c o r s i d i v e r s i e c o m p l e m e n t a r i , f i s i c a m e n t e e d e m o t i v a m e n t e c o m p l e s s i , c h e p o s s o n o t r o v a r e s u p p o r t o n e l l ’ a r t e e n e l l a s c r i t t u r a : è q u a n t o s o s t i e n e F o n d a z i o n e I n c o n t r a D o n n a , c h e h a i d e a t o i l p r e m i o l e t t e r a r i o ‘ S o p r a t T u t t o S c r i v e r e - L a r a F a c o n d i ’ . I l t e m a d i q u e s t ’ a n n o , 5 ª e d i z i o n e , è ‘ L ’ i m m a g i n a r i o e l ’ o n i r i c o n e l l a s c r i t t u r a e n e l l a c r e a z i o n e a r t i s t i c a : l a v o c e d e l p a z i e n t e e d e l c a r e g i v e r ’ . I 4 v i n c i t o r i v e r r a n n o a n n u n c i a t i v e n e r d ì 2 1 n o v e m b r e a R o m a , p r e s s o l ’ O f f i c i n a d e l l e A r t i P i e r P a o l o P a s o l i n i , L a b o r a t o r i o d i A l t a f o r m a z i o n e a r t i s t i c a e H u b C u l t u r a l e d e l l a R e g i o n e L a z i o , d i r e t t o d a T o s c a . " I l p r e m i o n a s c e d a u n ’ i d e a d e l l a g i o r n a l i s t a L a r a F a c o n d i e d è d e d i c a t o a l l a s u a m e m o r i a - s p i e g a A n t o n e l l a C a m p a n a , p r e s i d e n t e F o n d a z i o n e I n c o n t r a D o n n a - P e r L a r a l a s c r i t t u r a e l ’ a r t e p o s s o n o d i v e n t a r e s t r u m e n t i d i c u r a e r i n a s c i t a : m o d i p e r r a c c o n t a r s i , p e r t r a s f o r m a r e i l d o l o r e , p e r r i t r o v a r e e q u i l i b r i o e f o r z a n e l c a m m i n o d e l l a m a l a t t i a . È a p a r t i r e d a q u e s t a v i s i o n e c h e a b b i a m o s c e l t o d i p r o s e g u i r e i l p r o g e t t o , d a n d o v o c e a c h i v i v e l ’ e s p e r i e n z a o n c o l o g i c a i n p r i m a p e r s o n a o a c c a n t o a u n p r o p r i o c a r o . P e r q u e s t a e d i z i o n e a b b i a m o r i c e v u t o u n n u m e r o s t r a o r d i n a r i o d i c o n t r i b u t i : u n s e g n a l e f o r t e d e l b i s o g n o d i e s p r i m e r s i e d i c o n d i v i d e r e e m o z i o n i , e l a c o n f e r m a d i q u a n t o s i a i m p o r t a n t e c o n t i n u a r e a o f f r i r e s p a z i d i a s c o l t o e d i e s p r e s s i o n e . C r e d i a m o c h e q u e s t o t i p o d i c r e a t i v i t à a b b i a u n r u o l o f o n d a m e n t a l e n e l p e r c o r s o d i c u r a , è a n c h e p e r q u e s t o c h e c o n t i n u i a m o a i n v e s t i r e n e l l a m e d i c i n a n a r r a t i v a : p e r c h é r e s t i t u i s c e d i g n i t à a i v i s s u t i e c r e a c o n n e s s i o n i " . I l c o n c o r s o - i n f o r m a u n a n o t a - p r e m i a 4 c a t e g o r i e : n a r r a t i v a , p o e s i a , o p e r a g r a f i c a e p r e m i o s p e c i a l e ‘ M a r i a A r c i d i a c o n o ’ . I r i c o n o s c i m e n t i s a r a n n o c o n s e g n a t i d a i m e m b r i d e l C o n s i g l i o d i a m m i n i s t r a z i o n e d i F o n d a z i o n e I n c o n t r a D o n n a , m e n t r e l e o p e r e s a r a n n o l e t t e d a i p a r t e c i p a n t i d e l c o r s o d i t e a t r o d e l p r o g e t t o R e - S t a r t C a n c e r C a r e i d e a t o s e m p r e d a l l a F o n d a z i o n e . " S o p r a t T u t t o s c r i v e r e è u n a p p u n t a m e n t o c h e s e g u i a m o c o n g r a n d e a t t e n z i o n e e n o n p o t r e m m o e s s e r n e p i ù f e l i c i – c o n c l u d e T o s c a , d i r e t t r i c e a r t i s t i c a d i O f f i c i n a P a s o l i n i - O g n i e d i z i o n e p o r t a c o n s é s t o r i e e s e n s i b i l i t à d i v e r s e . P e r n o i è u n p r i v i l e g i o p o t e r o f f r i r e a n c h e q u e s t ’ a n n o u n o s p a z i o i n c u i q u e s t e v o c i p o s s o n o t r o v a r e a s c o l t o . S i a m o f e l i c i d i a c c o g l i e r e q u e s t a c e r i m o n i a , c h e r a p p r e s e n t a u n m o m e n t o i m p o r t a n t e d i c o n d i v i s i o n e e v i c i n a n z a v e r s o l e p e r s o n e c h e v i v o n o u n p e r c o r s o o n c o l o g i c o e v e r s o c h i , c o m e i c a r e g i v e r , l e s o s t i e n e o g n i g i o r n o " . L ’ e v e n t o p e r l a c o n s e g n a d e i p r e m i è a l l e o r e 2 1 p r e s s o l ’ O f f i c i n a P a s o l i n i H u b C u l t u r a l e – T e a t r o E d u a r d o D e F i l i p p o .