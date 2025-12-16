R o m a , 1 6 d i c ( A d n k r o n o s ) - " I l P a r l a m e n t o e u r o p e o h a v o l u t o a c c o g l i e r e l a r i c h i e s t a d e l l a p r o c u r a b e l g a r i g u a r d o l a r e v o c a d e l l a m i a i m m u n i t à . S o n o a m a r e g g i a t a , c o m e h o g i à a v u t o m o d o d i d i r e , p e r c h é g l i e l e m e n t i s u c u i e r a b a s a t a l a r i c h i e s t a e r a n o s t a t i d a m e g i à s m e n t i t i s u b a s e d o c u m e n t a l e e c o n t i n u o a s o s t e n e r e c h e i l v o t o n o n a b b i a g u a r d a t o t a n t o a g l i e f f e t t i v i c o n t e n u t i d e l l a r i c h i e s t a , m a s i a s t a t o c o n d i z i o n a t o d a s t r a t e g i e e c o n v e n i e n z e p o l i t i c o - e l e t t o r a l i " . L o d i c e l ' e u r o p a r l a m e n t a r e d e l P d A l e s s a n d r a M o r e t t i . " N o n s o n o p r e o c c u p a t a d e l l ’ i m p a t t o c h e q u e s t o v o t o a v r à s u d i m e , e a g g i u n g o c h e a q u e s t o p u n t o s p e r o d i e s s e r e a s c o l t a t a i n p r o c u r a i l p r i m a p o s s i b i l e p e r p o t e r m i d i f e n d e r e d a l l e a c c u s e , m a p i u t t o s t o d e l l a r i c a d u t a d i q u e s t o v o t o s u l l a d i g n i t à e s u l l ’ i n d i p e n d e n z a d e l P a r l a m e n t o - p r o s e g u e M o r e t t i - . L ’ i m m u n i t à n o n r a p p r e s e n t a u n p r i v i l e g i o p e r s o n a l e , m a l a n e c e s s i t à d i t u t e l a r e i l p a r l a m e n t a r e n e l l i b e r o e s e r c i z i o d e l l a s u e e s s e n z i a l i f u n z i o n i " . " R i n g r a z i o i l m i o g r u p p o e i t a n t i c o l l e g h i d i o g n i p a r t i t o p e r i l s o s t e g n o c h e s t o r i c e v e n d o , c o n t i n u e r ò a f a r e i l m i o l a v o r o a t e s t a a l t a ” , c o n c l u d e M o r e t t i .