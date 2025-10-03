M i l a n o , 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L ' e x v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o E v a K a i l i e i l m a r i t o F r a n c e s c o G i o r g i , e x a s s i s t e n t e p a r l a m e n t a r e , h a n n o v a r c a t o i l P a l a z z o d i g i u s t i z i a d i M i l a n o p e r d e n u n c i a r e p e r c a l u n n i a P i e r A n t o n i o P a n z e r i , a n c h e l u i e x e u r o p a r l a m e n t a r e t r a i p r o t a g o n i s t i d e l l ' i n c h i e s t a r i b a t t e z z a t a ' Q a t a r g a t e ' . L a c o p p i a , a s s i s t i t a d a l l ' a v v o c a t o D o m e n i c o A i e l l o , v i e n e s e n t i t a i n v e s t e d i t e s t i m o n i d a l p r o c u r a t o r e c a p o M a r c e l l o V i o l a e d a l l ' a g g i u n t o E u g e n i o F u s c o . L a d e n u n c i a v i e n e p r e s e n t a t a a f f i n c h é l a p r o c u r a p o s s a a p r i r e u n f a s c i c o l o s u l l e d i c h i a r a z i o n i d i P a n z e r i c h e - n e l l ' i n d a g i n e b e l g a - a v r e b b e t i r a t o i n b a l l o K a i l i e G i o r g i .