M i l a n o , 1 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - A n t o n i o P a n z e r i , l ' e x e u r o p a r l a m e n t a r e t r a i p r o t a g o n i s t i d e l l ' i n c h i e s t a r i b a t t e z z a t a ' Q a t a r g a t e ' , è i n d a g a t o d a l l a P r o c u r a d i M i l a n o p e r c a l u n n i a . I l f a s c i c o l o , a f f i d a t o a l p r o c u r a t o r e a g g i u n t o E u g e n i o F u s c o , n a s c e d a l l a d e n u n c i a p r e s e n t a t a d a l l ' e x v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o E v a K a i l i e d a l m a r i t o F r a n c e s c o G i o r g i , e x a s s i s t e n t e p a r l a m e n t a r e , e n t r a m b i a s s i s t i t i d a l l ' a v v o c a t o D o m e n i c o A i e l l o e a s c o l t a t i i n p r o c u r a l o s c o r s o 3 o t t o b r e . N e l l ' i n d a g i n e b e l g a P a n z e r i a v r e b b e t i r a t o i n b a l l o K a i l i e G i o r g i .