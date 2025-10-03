M i l a n o , 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S o n o m o l t o o r g o g l i o s a d i e s s e r e i n I t a l i a , q u i m i s e n t o a c a s a . D e l p a s s a t o m i t e n g o l e c o s e b u o n e c h e s o n o s u c c e s s e e r i n g r a z i o d i a v e r i n c o n t r a t o l ' a v v o c a t o A i e l l o " . S o n o l e p o c h e p a r o l e p r o n u n c i a t e d a E v a K a i l i , e x v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o , s e n t i t a i n P r o c u r a a M i l a n o c o m e t e s t i m o n e i n s i e m e a l m a r i t o F r a n c e s c o G i o r g i , e x a s s i s t e n t e p a r l a m e n t a r e , e n t r a m b i p r o t a g o n i s t i d e l l ' i n c h i e s t a b e l g a r i b a t t e z z a t a Q a t a r g a t e . L a c o p p i a , a c c o m p a g n a t a d a l l e g a l e D o m e n i c o A i e l l o , è s t a t a s e n t i t a p e r o l t r e t r e o r e d a l p r o c u r a t o r e c a p o M a r c e l l o V i o l a e d a l l ' a g g i u n t o E u g e n i o F u s c o s u l l a d e n u n c i a p e r c a l u n n i a p r e s e n t a t a , u n p a i o d i m e s i , n e i c o n f r o n t i d e l l ' e x e u r o p a r l a m e n t a r e A n t o n i o P a n z e r i . A r r e s t a t i i n B e l g i o i l 9 d i c e m b r e 2 0 2 2 , p e r t u t t i l ' a c c u s a s o s t e n u t a d a l l ' a l l o r a g i u d i c e i s t r u t t o r e M i c h e l C l a i s e , e r a d i a s s o c i a z i o n e p e r d e l i n q u e r e f i n a l i z z a t a a l l a c o r r u z i o n e e a l r i c i c l a g g i o : a l c u n i P a e s i d e l G o l f o ( Q a t a r e M a r o c c o , n d r ) a v r e b b e r o p a g a t o i n g e n t i s o m m e d i d e n a r o e o f f e r t o r e g a l i p e r i n f l u e n z a r e i p r o c e s s i d e c i s i o n a l i d e l l e i s t i t u z i o n i U e . E v a K a i l i , n o n o s t a n t e i s e i m e s i d i d e t e n z i o n e t r a c a r c e r e e d o m i c i l i a r i , s i è s e m p r e d e t t a i n n o c e n t e - l ' u l t i m a v o l t a s o l o u n a s e t t i m a n a f a d u r a n t e l a p r e s e n t a z i o n e d e l l i b r o ' I l p e c c a t o d i E v a ' s c r i t t o d a L o d o v i c a B u l i a n e G i u s e p p e G u a s t e l l a - , m e n t r e P a n z e r i h a p a t t e g g i a t o u n a n n o d i r e c l u s i o n e d o p o a v e r c o n f e s s a t o . D i c h i a r a z i o n i i n c u i a v r e b b e t i r a t o i n b a l l o l a c o p p i a c h e o r a , d a v a n t i a i m a g i s t r a t i m i l a n e s i c h i e d e c h e v e n g a a p e r t o u n f a s c i c o l o p e r c a l u n n i a . P e r i c o n i u g i l a c o m p e t e n z a d e l l ' e v e n t u a l e r e a t o s i r a d i c a a M i l a n o - n o n o s t a n t e l ' e v e n t u a l e r e a t o s i a s t a t o c o m m e s s o a l l ' e s t e r o - p e r c h é è i n q u e s t ' a r e a c h e h a n n o l a r e s i d e n z a s i a F r a n c e s c o G i o r g i c h e A n t o n i o P a n s e r i . U n a q u e s t i o n e c h e d o v r à e s s e r e s c i o l t a d a l l a P r o c u r a d i M i l a n o c h e , a l m o m e n t o , p r o c e d e c o n u n m o d e l l o 4 5 c h e c o n t i e n e g l i a t t i p r i v i d i r i l e v a n z a p e n a l e . D o p o g l i a r r e s t i l ' i n d a g i n e b e l g a n o n h a f a t t o g r a n d i p a s s i a v a n t i - C l a i s e d o p o l a p e n s i o n e s i è d a t o a l l a p o l i t i c a - , m e n t r e a M i l a n o r e s t a a p e r t o u n f a s c i c o l o c h e r i g u a r d a l ' a t t i v i t à d e l l a s o c i e t à E q u a l i t y c h e h a r i c e v u t o f o n d i p r o v e n i e n t i d a l Q a t a r a t t r a v e r s o l a G r a n B r e t a g n a , m a n e l l a q u a l e n é E v a K a i l i , n é i l m i l a n e s e F r a n c e s c o G i o r g i s o n o i n d a g a t i .