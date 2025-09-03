R o m a , 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " S o n o d ' a c c o r d o c o n l ' u l t i m a a f f e r m a z i o n e f a t t a d a D e c a r o , c i o è c h e n o n è i n s o s t i t u i b i l e " . L o d i c e i l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e C a m p a n i a , V i n c e n z o D e L u c a , a I n O n d a s u L a 7 . " C o m e s i f a a d i r e a u n d i r i g e n t e d i u n a l t r o p a r t i t o , c o m e N i c h i V e n d o l a , c h e è f u o r i d a l l a p o l i t i c a d a d i e c i a n n i e c h e è s t a t o n e l l a v e s t e d i p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e P u g l i a l ' i n i z i a t o r e d i u n a s v o l t a a m m i n i s t r a t i v a p o l i t i c a , c h e n o n p u ò c a n d i d a r s i p e r c h è t i f a r e b b e o m b r a ? " .