R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o t u t t i u n s o g n o c h e v o g l i a m o t r a s f o r m a r e i n r e a l t à . Q u e l l o d i a v e r e u n a P u g l i a d i v e r s a , m o d e r n a , c h e g u a r d a a v a n t i , d o v e l a s a n i t à f u n z i o n a , d o v e c ' è i l l a v o r o , d o v e i g i o v a n i n o n s o n o c o s t r e t t i a d a n d a r s e n e d a a l t r e p a r t i , d o v e c i s o n o i n f r a s t r u t t u r e , d o v e s i c u r a l a X y l e l l a , u n a P u g l i a c h e g u a r d a a v a n t i . F i n o a d a d e s s o a b b i a m o a v u t o u n a P u g l i a c h e h a g u a r d a t o i n d i e t r o e l ' a l t e r n a t i v a è t r a c h i v u o l e c o n t i n u a r e e c h i v u o l e c a m b i a r e " . C o s ì i l v i c e p r e m i e r e s e g r e t a r i o d i F o r z a I t a l i a A n t o n i o T a j a n i , p a r l a n d o d a l p a l c o d i B a r i , p e r i l c o m i z i o u n i t a r i o d e i l e a d e r d e l c e n t r o d e s t r a i n a p p o g g i o a l c a n d i d a t o p e r l a p r e s i d e n z a d e l l a r e g i o n e , L u i g i L o b u o n o . " E m i l i a n o e D e c a r o s o n o l a s t e s s a c o s a , u n a c o p p i a d i f a t t o p o l i t i c a . N o n è u n c a m b i a m e n t o . P r i m a D e c a r o l ' h a u s a t o p e r c r e s c e r e , p o i d i c e n o , E m i l i a n o n o n v a b e n e p i ù p e r c h é n o n m i p i a c e , d o b b i a m o c a m b i a r e . L ' i m p r i n t i n g è q u e l l o . D e c a r o v u o l d i r e E m i l i a n o , E m i l i a n o v u o l d i r e D e c a r o . N o n c a m b i a n u l l a , a v a n t i c o m e s t a n n o l e c o s e o g g i , c h e n o n f u n z i o n a n o . N o i i n v e c e v o g l i a m o c r e a r e u n a P u g l i a d i v e r s a " , c o n c l u d e .