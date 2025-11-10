R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " Q u a n d o c ' e r a L o b u o n o a g u i d a r e l a F i e r a d e l L e v a n t e e r a u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o i n t e r n a z i o n a l e p e r l ' e c o n o m i a , p e r l e i m p r e s e " . " S e n ' è a n d a t o , è a r r i v a t a l a s i n i s t r a e l a f i e r a d i B a r i p u r t r o p p o è d i v e n t a t a u n a f i e r a d i p a e s e , n o n c i v i e n e p i ù n e s s u n o . B a r i e l a P u g l i a h a n n o p e r s o u n a g r a n d e o p p o r t u n i t à . V e d e t e " l a d i f f e r e n z a " t r a u n a v i s i o n e d i u n a P u g l i a p r o i e t t a t a a l l ' e s t e r n o e u n a P u g l i a c h e s i r i n c h i u d e d e n t r o s e s t e s s a , m a g a r i p e r u n a g e s t i o n e d e l p o t e r e , p e r c h é q u e l l o è i l s i s t e m a d e l l a s i n i s t r a " . C o s ì i l v i c e p r e m i e r e s e g r e t a r i o d i F o r z a I t a l i a A n t o n i o T a j a n i , p a r l a n d o d a l p a l c o d i B a r i , p e r i l c o m i z i o u n i t a r i o d e i l e a d e r d e l c e n t r o d e s t r a i n a p p o g g i o a l c a n d i d a t o p e r l a p r e s i d e n z a d e l l a r e g i o n e , L u i g i L o b u o n o . " G l i a m i c i d e g l i a m i c i , l e c l i e n t e l e , a b b i a m o v i s t o , i o n o n s o n o u n g i u s t i z i a l i s t a q u i n d i n o n v o g l i o s p e c u l a r e s u l l e v i c e n d e g i u d i z i a r i e d e l C o m u n e d i B a r i , m a a b b i a m o v i s t o q u a l ' e r a i l s i s t e m a d e l l e a s s u n z i o n i , c o m e f u n z i o n a v a n o . T u t t i g l i a m i c i d e g l i a m i c i m a s e n z a n e s s u n a p r o s p e t t i v a d i c r e s c i t a , s o l t a n t o g e s t i o n e d e l p o t e r e e b a s t a , c o n u n s o l o s i n d a c a t o , c o n u n s o l o g r u p p o d i a m i c i " . N o i v o g l i a m o " u n a P u g l i a d i v e r s a " , c o n c l u d e .