R o m a , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " U n c a n d i d a t o d e l M o v i m e n t o 5 s t e l l e a l l e r e g i o n a l i p u g l i e s i , B a s s a m J a r b a n , m e t t e l a k e f i a h a l B a m b i n G e s ù e a l l a M a d o n n a . P r o v o c a z i o n e ? P e r m e è b l a s f e m i a . D e c a r o n o n p r o v a a l c u n i m b a r a z z o a t e n e r e i n l i s t a u n o c h e o f f e n d e l a f e d e c r i s t i a n a , i n s u l t a l a M a d o n n a , a t t a c c a g l i e b r e i , l a s e n a t r i c e S e g r e e p e r s i n o i s u o i s t e s s i a l l e a t i c o m e R e n z i ? F o r s e n o , c o n s i d e r a n d o c h e q u a l c h e g i o r n o f a c a n t a v a a l l e g r a m e n t e ‘ d a l f i u m e a l m a r e ’ i n p i a z z a a B a r i , c h e o r m a i t u t t i s a n n o c h e s i g n i f i c a l a d i s t r u z i o n e d e l l o S t a t o d ' I s r a e l e " . C o s ì i l d e p u t a t o b a r e s e d e l l a L e g a R o s s a n o S a s s o . " L a s i n i s t r a , p e r i d e o l o g i a e b r a m a d i v o t i , s i s v e n d e a i s i m p a t i z z a n t i d i H a m a s c o m e a c c a d u t o a N a p o l i c o n u n a c a n d i d a t a d i A v s e a B a r i c o n u n p a l e s t i n e s e c h e d e t u r p a l e n o s t r e i m m a g i n i s a c r e . O r m a i è e v i d e n t e : s i o p p o n g o n o a o g n i n o s t r a b a t t a g l i a c o n t r o l ’ e s t r e m i s m o i s l a m i c o p e r c h é p o i c a n d i d a n o q u e s t i p e r s o n a g g i . N o n è t o l l e r a b i l e . C i a u g u r i a m o u n a c o n d a n n a n e t t a d a D e c a r o , d a l M 5 s e d a t u t t a l a s i n i s t r a , a l t r i m e n t i l ' u n i c a p a r o l a r i m a s t a p e r q u e s t i s i g n o r i s a r à : v e r g o g n a " , c o n c l u d e .