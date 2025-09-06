R o m a , 6 s e t ( A d n k r o n o s ) - " M i p a r e p r o p r i o c h e d a l l a P u g l i a v e n g a n o o t t i m e n o t i z i e : A n t o n i o D e c a r o s i è c a n d i d a t o a g u i d a r e l a P u g l i a e p e r q u e s t o l ' a b b i a m o r i n g r a z i a t o . A v e v a m o t u t t i e t u t t e d e t t o c h e e r a l a c a n d i d a t u r a p i ù c o m p e t i t i v a e q u i n d i b e n i s s i m o " . L o h a d e t t o N i c o l a F r a t o i a n n i p a r l a n d o c o n i c r o n i s t i a l F o r u m d e l l ’ A l t r a C e r n o b b i o p r o m o s s a d a l l a R e t e d i S b i l a n c i a m o c i , d a l l e a s s o c i a z i o n i p a c i f i s t e e d a v a r i e O n g . " Q u i n d i b e n i s s i m o D e c a r o c a n d i d a t o a p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e e N i c h i V e n d o l a s a r à c a n d i d a t o n e l l e l i s t e d i A v s c o m e n a t u r a l e c h e f o s s e . E q u e s t a m i p a r e l a m i g l i o r e c o m p o s i z i o n e p o s s i b i l e " , h a a g g i u n t o .