R o m a , 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " N o n è u n a q u e s t i o n e d i v e t i , s p e c i e c o n r i g u a r d o a p e r s o n e a l l e q u a l i m i l e g a u n r a p p o r t o d i s t i m a e d i a f f e t t o p r o f o n d o e i n d i s c u t i b i l e . S o n o m e s i , p e r ò , c h e d i c o c h e c o n g l i e x p r e s i d e n t i d e l l a R e g i o n e s e d u t i i n c o n s i g l i o r e g i o n a l e i o n o n m i s e n t i r e i l i b e r o d i l a v o r a r e i n m o d o s e r e n o a l f u t u r o d e l l a P u g l i a . E p e r n o n c r e a r e p r o b l e m i a l l a c o a l i z i o n e p r o g r e s s i s t a e a i p a r t i t i c h e l a c o m p o n g o n o , f i n d a l l ' i n i z i o h o d e t t o c h e n o n s o n o n é i n d i s p e n s a b i l e , n é t a n t o m e n o i n s o s t i t u i b i l e . S e s b a g l i o , m e n e a s s u m o o g n i r e s p o n s a b i l i t à . M a n o n p o s s o c o m i n c i a r e q u e s t a c o m p l i c a t a a v v e n t u r a s e n z a e s s e r e c h i a r o c o n i p u g l i e s i " . C o s ì A n t o n i o D e c a r o i n u n a n o t a .