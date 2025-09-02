R o m a , 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L a c a n d i d a t u r a d i N i c h i V e n d o l a i n P u g l i a p e r A v s r e s t a , a l m e n o a l m o m e n t o , n o n i n d i s c u s s i o n e . E n o n c a m b i a i l q u a d r o , i l p o s s i b i l e p a s s o i n d i e t r o d i M i c h e l e E m i l i a n o d o p o u n i n c o n t r o i e r i c o n F r a n c e s c o B o c c i a . L o s p i e g a A n g e l o B o n e l l i , i n t e r p e l l a t o d a l l ' A d n k r o n o s . S e E m i l i a n o n o n s a r à c a n d i d a t o , q u e s t o c a m b i e r e b b e q u a l c o s a a n c h e p e r V e n d o l a ? " N o , è A v s c h e f a l e s u e l i s t e " , l a r i s p o s t a d e l l e a d e r v e r d e .