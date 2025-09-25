R o m a , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I r i s u l t a t i d e l p r o g e t t o # R i g e n e r a B o s c h i d i S o r g e n i a r i v e l a n o c h e g l i i n t e r v e n t i s e l v i c o l t u r a l i c a l i b r a t i r e n d o n o g l i a l b e r i m e d i a m e n t e p i ù s t a b i l i e r e s i s t e n t i a l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o . L a r i c e r c a è s t a t a c o o r d i n a t a d a l G i o r g i o V a c c h i a n o d e l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o a t t r a v e r s o i n n o v a t i v i s e n s o r i p o s i z i o n a t i s u g l i a l b e r i i n c i n q u e b o s c h i i t a l i a n i : i T r e e T a l k e r . L o s t u d i o è a t t u a l m e n t e i n c o r s o i n c i n q u e b o s c h i , i n d i v i d u a t i i n s i e m e a P e f c I t a l i a , c o l l o c a t i i n s e i r e g i o n i i t a l i a n e : P a r c o N o r d M i l a n o ( L o m b a r d i a ) , B o s c o d i F o r l ì - B e r t i n o r o d e l l ’ I s t i t u t o D i o c e s a n o S o s t e n t a m e n t o C l e r o d i F o r l ì - B e r t i n o r o ( E m i l i a - R o m a g n a ) , U n i o n e d e i C o m u n i m o n t a n a C o l l i n e M e t a l l i f e r e ( T o s c a n a ) , P a r c o n a t u r a l e r e g i o n a l e B o s c o I n c o r o n a t a ( P u g l i a ) e P a r c o N a z i o n a l e d e l P o l l i n o c h e s i e s t e n d e t r a C a l a b r i a e B a s i l i c a t a . A l l ’ i n t e r n o d i q u e s t i b o s c h i i 3 6 T r e e T a l k e r s o n o s t a t i i n s t a l l a t i i n d u e z o n e d i s t i n t e : i n u n a l a f o r e s t a c r e s c e s p o n t a n e a m e n t e , n e l l ’ a l t r a v i e n e e f f e t t u a t a u n a g e s t i o n e s o s t e n i b i l e , a t t r a v e r s o u n ' a t t e n t a p i a n i f i c a z i o n e d i i n t e r v e n t i c a l i b r a t i r i s p e t t o a l l a t i p o l o g i a d i b o s c o e a i b e n e f i c i a m b i e n t a l i e s o c i a l i c h e p u ò f o r n i r e . O g n i d i s p o s i t i v o , g r a n d e c o m e u n o s m a r t p h o n e e a p p l i c a t o a l t r o n c o , h a m i s u r a t o o g n i o r a i p a r a m e t r i v i t a l i e f i s i c i d i o g n i s i n g o l o a l b e r o , c o n s e n t e n d o l ’ a n a l i s i d i q u a t t r o i n d i c a t o r i p r i n c i p a l i : a c c r e s c i m e n t o d e l d i a m e t r o , f l u s s o l i n f a t i c o , a t t i v i t à f o t o s i n t e t i c a d e l l a c h i o m a e s t a b i l i t à m e c c a n i c a . I l r e p o r t n o n i n c l u d e a n c o r a i d a t i d e i C o m u n i m o n t a n a C o l l i n e M e t a l l i f e r e p e r c h é i n q u e s t a f o r e s t a l a g e s t i o n e s e l v i c o l t u r a l e è p r o g r a m m a t a p e r n o v e m b r e ; n o n s a r e b b e d u n q u e s t a t a p o s s i b i l e u n a c o m p a r a z i o n e r i g o r o s a t r a l e d u e a r e e p r e s e i n e s a m e d a l l o s t u d i o . D a i p r i m i r i s u l t a t i d i # R i g e n e r a B o s c h i , i n 4 s i t i s u 5 g l i a l b e r i m o n i t o r a t i c r e s c o n o d i p i ù n e i b o s c h i g e s t i t i i n m o d o s o s t e n i b i l e , c o n i l d a t o m a s s i m o d i + 4 3 % n e l P a r c o n a z i o n a l e d e l P o l l i n o s u b a s e a n n u a . I n o l t r e , s p e s s o r e s i s t o n o m a g g i o r m e n t e a g l i s t r e s s a m b i e n t a l i e m a n t e n g o n o u n a s t a b i l i t à m e c c a n i c a s u p e r i o r e r i s p e t t o a q u e l l i l a s c i a t i a l i b e r a e v o l u z i o n e . T a l i c a r a t t e r i s t i c h e s i r i v e l a n o p a r t i c o l a r m e n t e u t i l i i n c o n d i z i o n i c l i m a t i c h e a v v e r s e : g l i a l b e r i n e l l e a r e e n o n g e s t i t e m o s t r a n o u n a m a g g i o r e o s c i l l a z i o n e d e l f u s t o i n c a s o d i c a l d o e s i c c i t à , m e n t r e q u e l l i n e l l e z o n e g e s t i t e h a n n o u n a r i s p o s t a m e c c a n i c a a t t e n u a t a , r i s u l t a n d o q u i n d i p i ù r e s i l i e n t i . U n b o s c o i n c o n t r o t e n d e n z a r i s p e t t o a i d a t i d i c r e s c i t a è q u e l l o d e l l ’ I n c o r o n a t a i n P u g l i a : g l i a l b e r i q u i c r e s c o n o m e n o n e l l a p a r t e g e s t i t a d e l b o s c o . U n ’ e c c e z i o n e c o m p l e s s a d a i n t e r p r e t a r e , d o v u t a p r o b a b i l m e n t e a l l a t i p o l o g i a d i v e g e t a z i o n e , c h e s a r à o g g e t t o d i u l t e r i o r i a p p r o f o n d i m e n t i . U n a d e l l e p o s s i b i l i i p o t e s i d e l f e n o m e n o è c h e g l i e u c a l i p t i ( i n v a s i v i e c o m p e t i t i v i ) p r e s e n t i s o l o n e l l a p a r t e g e s t i t a a b b i a n o c o n c o r s o a r a l l e n t a r e l a c r e s c i t a d e l l e q u e r c e a u t o c t o n e . L e f a s i s u c c e s s i v e d e l l o s t u d i o f o r n i r a n n o u n a m a g g i o r e q u a n t i t à d i d a t i e d u n q u e a i u t e r a n n o a c o n f e r m a r e o m e n o l ’ i p o t e s i . I n v i a g e n e r a l e , i d a t i r a c c o l t i i n t e m p o r e a l e i n o l t r e 7 m i l a o r e d i m o n i t o r a g g i o p e r s i t o r i v e l a n o s i n o r a c h e l a g e s t i o n e s e l v i c o l t u r a l e p u ò a g i r e c o m e u n a m e d i c i n a p r e v e n t i v a p e r i l b o s c o . A C o l l i n a d i P o n d o ( F C ) , n e l B o s c o d i F o r l ì - B e r t i n o r o , d o v e i l d i r a d a m e n t o s e l e t t i v o h a r i d o t t o l a c o m p e t i z i o n e t r a a l b e r i , i p i n i n e r i m o n i t o r a t i m o s t r a n o u n a c r e s c i t a d e l d i a m e t r o d e l t r o n c o s i g n i f i c a t i v a m e n t e s u p e r i o r e r i s p e t t o a l l ' a r e a n o n g e s t i t a . " È c o m e t o g l i e r e p e r s o n e d a u n a s t a n z a s o v r a f f o l l a t a : c h i r i m a n e r e s p i r a m e g l i o e h a p i ù s p a z i o p e r m u o v e r s i - s p i e g a V a c c h i a n o , d o c e n t e d i G e s t i o n e e P i a n i f i c a z i o n e F o r e s t a l e p r e s s o l ' U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o - L a r i d u z i o n e d e l l a d e n s i t à a r b o r e a n o n d e v e f a r p e n s a r e a u n i m p o v e r i m e n t o m a a u n r a f f o r z a m e n t o s t r u t t u r a l e d e l b o s c o . G l i a l b e r i r i m a n e n t i s v i l u p p a n o c h i o m e p i ù a m p i e , s i s t e m i r a d i c a l i p i ù r o b u s t i e u n a m a g g i o r e c a p a c i t à d i r e s i s t e n z a a g l i e v e n t i e s t r e m i ” . I T r e e T a l k e r f o r n i s c o n o d a t i a n c h e s u l f l u s s o l i n f a t i c o , l ' e q u i v a l e n t e v e g e t a l e d e l s i s t e m a c i r c o l a t o r i o . I d a t i d e l m o n i t o r a g g i o d i # R i g e n e r a B o s c h i m o s t r a n o p a t t e r n s t a g i o n a l i c h i a r i , c o n p i c c h i p r i m a v e r i l i d i l i n f a c h e r a g g i u n g o n o v e l o c i t à d i 3 0 - 4 0 c m / o r a e r a l l e n t a m e n t i e s t i v i , i n s i t u a z i o n i d i c a l d o e l e v a t o , d o v u t i a l l o s t r e s s i d r i c o . L ' e f f e t t o d e l l a g e s t i o n e s u q u e s t o p a r a m e t r o v a r i a a s e c o n d a d e l c o n t e s t o : n e i s i t i c o n b u o n a d i s p o n i b i l i t à i d r i c a c o m e n e l P o l l i n o , g l i a l b e r i g e s t i t i m a n t e n g o n o f l u s s i d i l i n f a p i ù c o s t a n t i e r e s i s t o n o m e g l i o a i c a l i e s t i v i . D o v e i n v e c e l ' a c q u a s c a r s e g g i a , e m e r g e u n t r a d e - o f : p i ù l u c e d i s p o n i b i l e m a m a g g i o r e v u l n e r a b i l i t à a l l a s i c c i t à . R i s p e t t o a l r a p p o r t o t r a l u c e e f o t o s i n t e s i , g e s t i t o e n o n g e s t i t o m o s t r a n o d i n a m i c h e s i m i l i . M a n e l p r i m o a m b i t o l ' a t t i v i t à f o t o s i n t e t i c a t e n d e a e s s e r e m a g g i o r e i n e s t a t e , l i b e r a n d o s p a z i o e m i g l i o r a n d o l e c o n d i z i o n i c o m p l e s s i v e d e l l a p i a n t a . L ' e c c e z i o n e i n q u e s t o c a s o è c o s t i t u i t a d a l b o s c o d i F o r l ì , d o v e i l n o n g e s t i t o r e g i s t r a u n m i g l i o r r a p p o r t o t r a l u c e e f o t o s i n t e s i i n e s t a t e , s u g g e r e n d o c h e p r o b a b i l m e n t e l ' e c c e s s i v a a p e r t u r a d e l b o s c o n e l g e s t i t o p o s s a c a u s a r e s t r e s s i d r i c o , m e n t r e l ' o m b r a d e l n o n g e s t i t o p o s s a m i t i g a r e t a l e c o n d i z i o n e . I d a t i r a c c o l t i d a l p r o g e t t o # R i g e n e r a B o s c h i e v i d e n z i a n o c h e o g n i b o s c o r i c h i e d e i n t e r v e n t i c a l i b r a t i s u l p r o p r i o c o n t e s t o e c o l o g i c o , s u l l a d i s p o n i b i l i t à i d r i c a , s u l l a c o m p o s i z i o n e s p e c i f i c a . L ' o b i e t t i v o f i n a l e è c o n t r i b u i r e a s v i l u p p a r e l i n e e g u i d a a d a t t a t i v e c h e p e r m e t t a n o d i m a s s i m i z z a r e i b e n e f i c i d e l l a g e s t i o n e m i n i m i z z a n d o g l i i m p a t t i , i n u n ' o t t i c a d i s o s t e n i b i l i t à a l u n g o t e r m i n e . I n c o n c l u s i o n e , l a m a g g i o r p a r t e d e i s i t i c o n f e r m a l e a s p e t t a t i v e e i s e g n a l i p o s i t i v i d e l l a g e s t i o n e s o s t e n i b i l e , e c c e t t o i n c o n d i z i o n i i d r i c h e p a r t i c o l a r m e n t e l i m i t a n t i d o v e l a g e s t i o n e a n d r à c a l i b r a t a i n f u n z i o n e d e l m a g g i o r e s t r e s s i d r i c o e s t i v o n e i s i t i a n a l i z z a t i . L e e c c e z i o n i , a n z i c h é e s s e r e u n ' p r o b l e m a ' , i n d i c h e r a n n o a g l i s c i e n z i a t i l a n e c e s s i t à d i p r e s t a r e a t t e n z i o n e a f e n o m e n i c o m p l e s s i , r i c o n d u c i b i l i a n c h e i n p a r t e a l l e d i v e r s i t à d i g e s t i o n e , e p o t e n z i a l i n u o v e s c o p e r t e , d a a p p r o f o n d i r e n e l s e c o n d o a n n o d i r i c e r c a . I l m o n i t o r a g g i o c o p r i r à c i c l i s t a g i o n a l i p l u r i e n n a l i , i n t e g r a n d o i d a t i d e i T r e e T a l k e r c o n m i s u r a z i o n i m e t e o r o l o g i c h e , a n a l i s i d e l s u o l o e d e l c o n t e n u t o d i c a r b o n i o . L ' e s p a n s i o n e d e l l a r e t e d i m o n i t o r a g g i o e l ' a f f i n a m e n t o d e g l i a l g o r i t m i d i a n a l i s i p e r m e t t e r a n n o d i r i d e f i n i r e i l p r o t o c o l l o d i r i c e r c a e d i a p p r o f o n d i r e q u a l i s o n o g l i e l e m e n t i c h e d e t e r m i n a n o s c o s t a m e n t i e c o n t r o t e n d e n z a . “ A u n a n n o d a l l ’ a v v i o d i # R i g e n e r a B o s c h i , i d a t i r a c c o l t i e a n a l i z z a t i c i r e s t i t u i s c o n o u n a p r i m a f o t o g r a f i a d e l l o s t a t o d i s a l u t e d i a l c u n e d e l l e n o s t r e f o r e s t e - d i c e M i c h e l e d e C e n s i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i S o r g e n i a - O g g i d i s p o n i a m o d i r i s u l t a t i c h e s a r a n n o a f f i n a t i n e l l e f a s i s u c c e s s i v e p e r c a p i r e c o m e g l i e c o s i s t e m i r e a g i s c o n o a g l i s t r e s s c l i m a t i c i c o s ì d a f o r n i r e u n c o n t r i b u t o p e r a f f r o n t a r e m e g l i o e m e r g e n z e l e g a t e a c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o e i n c e n d i . O l t r e a l l a p a r t e s c i e n t i f i c a , c o n t i n u i a m o a l a v o r a r e a s t r e t t o c o n t a t t o c o n l e s c u o l e i n a t t i v i t à d i e d u c a z i o n e a m b i e n t a l e r i v o l t e a i r a g a z z i , u n ’ o c c a s i o n e p e r i n c o n t r a r e l e c o m u n i t à l o c a l i e a c c r e s c e r e l a c o n s a p e v o l e z z a d e l l a c o l l e t t i v i t à s u l r u o l o d e l l e f o r e s t e n e l l e n o s t r e v i t e ” . P e r G i o r g i o V a c c h i a n o , “ l e e c c e z i o n i e i d a t i i n c e r t i n o n d e v o n o s p a v e n t a r e : f a n n o p a r t e d e l l a n o r m a l e c o m p l e s s i t à e c o l o g i c a e s o n o p r e z i o s i p e r c h é c i i n d i c a n o d o v e c o n c e n t r a r e n u o v e r i c e r c h e . È n a t u r a l e c h e l a g e s t i o n e f o r e s t a l e t r a d i z i o n a l e d e b b a a d a t t a r s i a p r e s s i o n i c l i m a t i c h e s e n z a p r e c e d e n t i . Q u e s t i r i s u l t a t i c o n f e r m a n o c h e s o l o c o n u n a p p r o c c i o f l e s s i b i l e e a d a t t a t i v o p o t r e m o g a r a n t i r e b o s c h i r e s i l i e n t i a n c h e i n f u t u r o . P e r l a p r i m a v o l t a d i s p o n i a m o d i u n a r i s o l u z i o n e t e m p o r a l e s e n z a p r e c e d e n t i e d e l l a p o s s i b i l i t à d i i n c r o c i a r e d a t i m a i r i l e v a t i i n s i e m e p r i m a , c o m e c r e s c i t a , f o t o s i n t e s i , f l u s s o l i n f a t i c o , o s c i l l a z i o n i d e l f u s t o e d e f i c i t d i p r e s s i o n e d i v a p o r e . Q u e s t o c i p e r m e t t e d i o s s e r v a r e i b o s c h i c o n u n o s g u a r d o n u o v o e p i ù i n t e g r a t o , c a p a c e d i a n t i c i p a r e l e l o r o r i s p o s t e a l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o ” . “ L o s t u d i o d i m o s t r a i n m a n i e r a s c i e n t i f i c a q u e l l o c h e s a p p i a m o , c i o è c h e g e s t i r e i n o s t r i b o s c h i c o n u n a s e l v i c o l t u r a ‘ c l i m a t i c a m e n t e i n t e l l i g e n t e ’ è u t i l e s i a a l l ’ u o m o c h e a l l a s t a b i l i t à d e l b o s c o - c o n c l u d e A n t o n i o B r u n o r i , s e g r e t a r i o g e n e r a l e d i P e f c I t a l i a , p a r t n e r d e l p r o g e t t o - U n b o s c o a b b a n d o n a t o n o n è o s p i t a l e p e r i l t u r i s m o o p e r l a s u a f r u i z i o n e e d è p i ù s o g g e t t o a f r a n e e i n c e n d i , m e n t r e u n b o s c o c o n a t t i v i t à d i c u r a e t a g l i p i a n i f i c a t i d a d o t t o r i f o r e s t a l i è p i ù r e s i s t e n t e a l l e m i n a c c e e s t e r n e , f o r n i s c e m a t e r i e p r i m e p e r l ’ u o m o e d è p i ù o s p i t a l e p e r l e a t t i v i t à r i c r e a t i v e . L a m u l t i f u n z i o n a l i t à n e l l a g e s t i o n e è s i c u r a m e n t e l a s c e l t a p i ù a d a t t a p e r t u t e l a r e e v a l o r i z z a r e a l l o s t e s s o t e m p o i l n o s t r o p a t r i m o n i o f o r e s t a l e ” .