N a p o l i , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " I p r o v v e d i m e n t i s o n o a l l e C a m e r e , c a m m i n e r a n n o p a r a l l e l i e s o n o c o n f i d e n t e c h e a n d r e m o a b b a s t a n z a v e l o c i e f a r a n n o u n p e r c o r s o s n e l l o p e r c h è c ' è u n a f o r t e i m p e g n o p o l i t i c o a l r i g u a r d o . A m e m o r i a n o n r i c o r d o n e l l a s t o r i a r e p u b b l i c a n a u n a p p r o c c i o n o r m a t i v o c o s ì i m p o n e n t e c h e r i g u a r d a s s e t u t t e l e p r o f e s s i o n i c o m e q u a n t o a v v e n u t o c o n q u e s t o g o v e r n o . S i è v o l u t o d a r e u n a c h i a r a i n d i c a z i o n e d i v a l o r e p o l i t i c o : a b b i a m o v o l u t o r i m e t t e r e a l c e n t r o l e p r o f e s s i o n i , c h e p e r n o i s o n o l a p i e t r a a n g o l a r e n e l m o n d o d e l l a v o r o . P e r n o i i p r o f e s s i o n i s t i s o n o i d i f e n s o r i d e g l i i t a l i a n i e q u i n d i p e r n o i d i f e n d e r e i p r o f e s s i o n i s t i v u o l d i r e d i f e n d e r e g l i i t a l i a n i . I p r o v v e d i m e n t i m e s s i a p u n t o v a n n o n e l l a d i r e z i o n e d i c o l m a r e g a p g e n e r a z i o n a l i e t e r r i t o r i a l i , c o n a t t e n z i o n e a d a c c e s s o a p r o f e s s i o n e e s u p p o r t o a g i o v a n i e d o n n e " . C o s ì l a d e p u t a t a M a r t a S c h i f o n e , r e s p o n s a b i l e p r o f e s s i o n i d i F d i , i n t e r v e n e n d o a l l a c o n v e n t i o n n a z i o n a l e d e i c o n s u l e n t i d e l l a v o r o a N a p o l i , i n o c c a s i o n e d e i 6 0 a n n i d e l c o n s i g l i o n a z i o n a l e d e i p r o f e s s i o n i s t i , i n t e r v i e n e s u l l ' i t e r i n P a r l a m e n t o d e i d i s e g n i d i l e g g e s u g l i o r d i n a m e n t i p r o f e s s i o n a l i .