M i l a n o , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I l r u o l o d i r e v i s o r e s t a c a m b i a n d o . L ’ e v o l u z i o n e t e c n o l o g i c a h a f a t t o s ì c h e a l l ' i n t e r n o d e i t e a m d e b b a n o o g g i i n t e g r a r s i m o l t e p i ù c o m p e t e n z e r i s p e t t o a l p a s s a t o . L a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e i m p a t t a s u l l e a t t i v i t à d e i n o s t r i c l i e n t i e , d a l l ' a l t r o l a t o , l ' a t t i v i t à d i r e v i s i o n e u t i l i z z a d e l l e t e c n o l o g i e c h e f a n n o s e m p r e p i ù l e v a s u i d a t i e s u l l ’ a n a l i s i d i e s s i . L e c o m p e t e n z e o g g i r i c h i e s t e a l r e v i s o r e s o n o q u i n d i s i a q u e l l e t r a d i z i o n a l i - d i t i p o e c o n o m i c o , g i u r i d i c o e c o n t a b i l e - s i a q u e l l e i n c e n t r a t e s u l l ' a n a l i s i d e i s i s t e m i i n f o r m a t i v i , d e i p r o c e s s i e d e i d a t i " . Q u e s t e s k i l l s s o n o “ a n c h e q u e l l e s u c u i l e s o c i e t à d i r e v i s i o n e s t a n n o i n v e s t e n d o " . A d i r l o è G i u s e p p e S a v o c a , C o o E y I t a l i a , a l l ’ e v e n t o ' I n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a , t r a n s i z i o n e d i g i t a l e e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . P r o s p e t t i v e , p r o c e s s i a z i e n d a l i e a t t i v i t à d i r e v i s i o n e ' , o r g a n i z z a t o a M i l a n o d a A s s i r e v i - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d e l l e s o c i e t à d i r e v i s i o n e l e g a l e .