R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " I l m o n d o d e l l a c o m u n i c a z i o n e d ' i m p r e s a h a a l s u o i n t e r n o u n a s t r u t t u r a m o l t o v a r i e g a t a d i f i g u r e p r o f e s s i o n a l i . I n u n a i n d a g i n e c h e a b b i a m o f a t t o u n p a i o d i a n n i f a a b b i a m o i d e n t i f i c a t o c i r c a 2 9 f i g u r e p r o f e s s i o n a l i c h e f a n n o r i f e r i m e n t o , c h e g r a v i t a n o , a l l ' i n t e r n o d e l m o n d o d e l l a c o m u n i c a z i o n e d ' i m p r e s a . Q u i n d i q u e s t a c e r t i f i c a z i o n e h a u n o b i e t t i v o m o l t o i m p o r t a n t e c h e è q u e l l o d i d a r e l ' i d e n t i t à s p e c i f i c a a q u e s t a f i g u r a p r o f e s s i o n a l e , c o n s i d e r a n d o e r a f f o r z a n d o i l r u o l o e l a v i s i b i l i t à a n c h e d i t u t t e q u e l l e s f a c c e t t a t u r e c h e l a f i g u r a d e l c o m u n i c a t o r e p r o f e s s i o n a l e a s s u m e n e l m e r c a t o " . L o h a d e t t o C a r l o R o m a n e l l i , p r e s i d e n t e M a n a g e r i t a l i a E x e c u t i v e P r o f e s s i o n a l , c h e h a c o n c l u s o a R o m a l ' e v e n t o ' G o v e r n a n c e d e l l a c o m u n i c a z i o n e p r o f e s s i o n a l e : c o m p e t e n z e c e r t i f i c a t e e r e s p o n s a b i l i t à ' s u l l e p r o p o s t e d i M a n a g e r i t a l i a p e r l a c e r t i f i c a z i o n e d e i c o m u n i c a t o r i .