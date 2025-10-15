R i j e k a , 1 4 o t t . ( ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ L a r i f o r m a d e l l e p r o f e s s i o n i è u n m o m e n t o d e c i s i v o p e r t u t t e l e p r o f e s s i o n i , i n p a r t i c o l a r e p e r q u e l l a d e g l i i n g e g n e r i , p e r c h é è d a t e m p o c h e a s p e t t a v a m o u n r i o r d i n o s i a d e l l e n o r m e c h e r i g u a r d a n o l ' e s e r c i z i o d e l l e p r o f e s s i o n i , s i a l ' a c c e s s o a l l a p r o f e s s i o n e c h e l a f o r m a z i o n e i n s e r v i z i o . Q u i n d i è u n a r i f o r m a s t r a o r d i n a r i a m e n t e i m p o r t a n t e c h e r i g u a r d a a n c h e l e c o m p e t e n z e d e g l i i n g e g n e r i e n o n s o l o d e g l i i n g e g n e r i , m a a n c h e d i t u t t e l e p r o f e s s i o n i a t t i n e n t i a l l e a t t i v i t à c h e s o n o d i c o m p e t e n z a d e g l i i n g e g n e r i , p e r c u i è l ' i m p e g n o c h e n o i a s s u m i a m o p e r i l f u t u r o ” . A d i r l o a l l ’ A d n k r o n o s / L a b i t a l i a A n g e l o D o m e n i c o P e r r i n i , p r e s i d e n t e d e l C n i ( C o n s i g l i o n a z i o n a l e i n g e g n e r i ) , a m a r g i n e d e l 6 9 ° C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e g l i o r d i n i d e g l i i n g e g n e r i d ’ I t a l i a c h e o g g i f a t a p p a i n C r o a z i a .