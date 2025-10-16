A n c o n a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - I l 6 9 ° C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e g l i i n g e g n e r i s i è c o n c l u s o o g g i a d A n c o n a c o n l a p r e s e n t a z i o n e d e i r i s u l t a t i d e l w o r k s h o p ‘ V i s i o n i p e r l ’ o r d i n e p r o f e s s i o n a l e d i d o m a n i ’ , s e g u i t o d a l d i b a t t i t o s u l D o c u m e n t o p r o g r a m m a t i c o 2 0 2 5 e l a v o t a z i o n e c o n c l u s i v a . “ N e l c o r s o d e l C o n g r e s s o - h a s p i e g a t o A n g e l o D o m e n i c o P e r r i n i , p r e s i d e n t e d e l C n i - a b b i a m o t r a t t a t o t u t t i q u e l l i c h e s o n o i t e m i p i ù i m p o r t a n t i d e l l a c a t e g o r i a i n u n m o m e n t o d e l i c a t o , a n c h e p e r c h é s t i a m o a f f r o n t a n d o l a q u e s t i o n e d e l l a r i f o r m a d e l l e p r o f e s s i o n i . P e r g l i i n g e g n e r i è u n m o m e n t o d e t e r m i n a n t e p e r i l c o n s o l i d a m e n t o d e l l e c o m p e t e n z e e l a r i d e f i n i z i o n e d e l l e a t t i v i t à r i s e r v a t e a s a l v a g u a r d i a d e l l a s i c u r e z z a d e l l a s o c i e t à c i v i l e . I l m o n d o a v a n z a i n m a n i e r a f r e n e t i c a e n o i d o b b i a m o e s s e r e p r o n t i a q u e s t e n u o v e s f i d e . C o l g o l ’ o c c a s i o n e p e r r i n g r a z i a r e t u t t i i c o n g r e s s i s t i p e r l a p a r t e c i p a z i o n e a i l a v o r i d i q u e s t o C o n g r e s s o e g l i O r d i n i d i A n c o n a e M a c e r a t a p e r l ’ o t t i m a o r g a n i z z a z i o n e ” .