A n c o n a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " E s p r i m i a m o g r a n d e s o d d i s f a z i o n e p e r l ’ a p p r o v a z i o n e , d a p a r t e d e l C o n s i g l i o d e i M i n i s t r i , d e l d i s e g n o d i l e g g e D e l e g a r i g u a r d a n t e l a r i f o r m a d e l l a d i s c i p l i n a d e g l i o r d i n a m e n t i p r o f e s s i o n a l i d i 1 5 p r o f e s s i o n i , t r a l e q u a l i q u e l l a d i i n g e g n e r e , i l q u a l e s e g n a u n p a s s a g g i o f o n d a m e n t a l e v e r s o u n a r i f o r m a o r g a n i c a e s i s t e m a t i c a d e l l e P r o f e s s i o n i r e g o l a m e n t a t e " . A d i r l o A n g e l o D o m e n i c o P e r r i n i , p r e s i d e n t e d e l C n i ( C o n s i g l i o n a z i o n a l e i n g e g n e r i ) , i n t e r v e n e n d o a l 6 9 ° C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e g l i o r d i n i d e g l i i n g e g n e r i d ’ I t a l i a c h e s i è a p e r t o o g g i a d A n c o n a , r i c o r d a n d o c h e " a l f i n e d i a g e v o l a r n e l ' i t e r e d a r e u n c o n t r i b u t o e f f i c a c e a l l a d e f i n i z i o n e d e l l o s t r u m e n t o n o r m a t i v o s t i a m o o r g a n i z z a n d o u n a g i o r n a t a d i m o b i l i t a z i o n e g e n e r a l e , i n d i c a t i v a m e n t e p e r i p r i m i g i o r n i d i d i c e m b r e d a t e n e r s i a R o m a , f i n a l i z z a t a a d a p p r o f o n d i r e i v a r i p u n t i d e l l a l e g g e d e l e g a e d a r a c c o g l i e r e i c o n t r i b u t i d e g l i o r g a n i s m i t e r r i t o r i a l i " . " L a r i f o r m a - a f f e r m a - i n t e r e s s a c i r c a 1 , 6 m i l i o n i d i p r o f e s s i o n i s t i , i n c i d e n d o d i r e t t a m e n t e s u l l a d i s c i p l i n a d e l l ’ a c c e s s o , s u l l ’ o r g a n i z z a z i o n e o r d i n i s t i c a , s u l l e t u t e l e e s u l r i c o n o s c i m e n t o d e l v a l o r e s o c i a l e e d e c o n o m i c o d e l l e p r o f e s s i o n i . A s s o l u t a n o v i t à e c o n f e r m a d e l l a t e s i p o r t a t a a v a n t i d a l C o n s i g l i o n a z i o n a l e è i l c o n t e n u t o d e l l a l e t t e r a f d e l l ' a r t i c o l o 2 d e l l o s c h e m a d i d i s e g n o d i l e g g e c h e ' a t t r i b u i s c e l ' u s o d e l t i t o l o p r o f e s s i o n a l e s o l o a c h i è i s c r i t t o n e l r e l a t i v o a l b o ' " . " P a r t i c o l a r m e n t e r i l e v a n t e - a v v e r t e - è l ’ a t t e n z i o n e p o s t a a l r i o r d i n o d e l l e c o m p e t e n z e e d e l l e a t t i v i t à r i s e r v a t e o a t t r i b u i t e , t e m a c h e d a m o l t i a n n i a t t e n d e v a u n a r e v i s i o n e o r g a n i c a . L o s c h e m a i n t r o d u c e i l p r i n c i p i o s e c o n d o c u i l e c o m p e t e n z e d e v o n o e s s e r e c o e r e n t i c o n i p e r c o r s i f o r m a t i v i d i a c c e s s o e c o o r d i n a t e t r a l e p r o f e s s i o n i c h e s v o l g o n o a t t i v i t à s i m i l a r i , s t a b i l e n d o c h i a r a m e n t e c h e t u t t o c i ò c h e n o n è e s p r e s s a m e n t e r i s e r v a t o r i m a n e l i b e r o . P e r g l i i n g e g n e r i q u e s t o r a p p r e s e n t a u n ’ o c c a s i o n e s t o r i c a p e r c o n s o l i d a r e e c h i a r i r e i n m a n i e r a d e f i n i t i v a i c o n f i n i d e l l e c o m p e t e n z e , a n c h e a l l a l u c e d e l l a c o m p l e s s i t à d e i t r e s e t t o r i p r o f e s s i o n a l i ( c i v i l e e a m b i e n t a l e , i n d u s t r i a l e , i n f o r m a z i o n e ) , c h e c o s t i t u i s c o n o u n p a t r i m o n i o u n i c o d i c o n o s c e n z e e r e s p o n s a b i l i t à " . " S u l p i a n o d e l l ’ a c c e s s o a l l a p r o f e s s i o n e - a f f e r m a - i l d i s e g n o d i l e g g e c o n f e r m a i l p r i n c i p i o c o s t i t u z i o n a l e d e l l ’ e s a m e d i S t a t o , m a r e c e p i s c e l e n o v i t à i n t r o d o t t e d a l l a l e g g e n u m e r o 1 6 3 / 2 0 2 1 i n m a t e r i a d i l a u r e e a b i l i t a n t i . E ' u n p a s s o f o n d a m e n t a l e c h e , s e p o r t a t o a c o m p i m e n t o , c o n s e n t i r à d i s u p e r a r e l ’ a t t u a l e m e c c a n i s m o d e l l ’ e s a m e d i a b i l i t a z i o n e , o r m a i r i d o n d a n t e r i s p e t t o a i p e r c o r s i u n i v e r s i t a r i , r e s t i t u e n d o a i g i o v a n i I n g e g n e r i l a p o s s i b i l i t à d i u n i n g r e s s o p i ù r a p i d o , c o e r e n t e e d e f f i c a c e n e l m e r c a t o d e l l a v o r o " . " G r a n d e r i l i e v o - s o s t i e n e - a s s u m e a n c h e l a r i f o r m a d e l l a f o r m a z i o n e c o n t i n u a , c h e v i e n e r i d e f i n i t a c o n c r i t e r i u n i f o r m i e r a f f o r z a t a c o n n u o v e p r e s c r i z i o n i , c o m e l ’ i n t r o d u z i o n e d i o r e o b b l i g a t o r i e d e d i c a t e a l l e c o m p e t e n z e d i g i t a l i e a l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . S i t r a t t a d i u n a n o v i t à d i p o r t a t a n o t e v o l e , c h e v a l o r i z z a i l p e r c o r s o g i à i n t r a p r e s o d a g l i i n g e g n e r i c o n i l r e g o l a m e n t o d e l 2 0 1 3 e c o n i l n u o v o T e s t o U n i c o 2 0 2 5 , m a c h e a p r e a l t e m p o s t e s s o l a p r o s p e t t i v a d i u n a g g i o r n a m e n t o c o s t a n t e e r e a l m e n t e a d e g u a t o a l l e t r a s f o r m a z i o n i t e c n o l o g i c h e e s o c i a l i i n a t t o " . " S u l f r o n t e d e l l e s p e c i a l i z z a z i o n i - p r e c i s a i l p r e s i d e n t e P e r r i n i - l o s c h e m a d e m a n d a a i c o n s i g l i n a z i o n a l i l a d e f i n i z i o n e e l ’ o r g a n i z z a z i o n e d e i p e r c o r s i , a n c h e i n c o n v e n z i o n e c o n l e u n i v e r s i t à . P e r l a n o s t r a c a t e g o r i a s a r à e s s e n z i a l e i n t e g r a r e q u e s t a p r e v i s i o n e c o n l ’ e s p e r i e n z a c o n s o l i d a t a d e l l a c e r t i f i c a z i o n e v o l o n t a r i a d e l l e c o m p e t e n z e U N I 1 7 0 2 4 , r e a l i z z a t a d a a n n i p e r i l t r a m i t e d e l l ’ A g e n z i a C e r t i n g , c o s ì d a g a r a n t i r e u n m o d e l l o f l e s s i b i l e e r i c o n o s c i u t o . A l t r o p u n t o d i g r a n d e i m p o r t a n z a è l ’ a f f e r m a z i o n e d e l p r i n c i p i o d e l l ’ e q u o c o m p e n s o , a c c o m p a g n a t o d a l l ’ i n t r o d u z i o n e d i p a r a m e t r i m i n i s t e r i a l i d e f i n i t i s u p r o p o s t a d e i C o n s i g l i N a z i o n a l i . S i s u p e r a c o s ì d e f i n i t i v a m e n t e l a s t a g i o n e d e l l e l i b e r a l i z z a z i o n i c h e h a n n o i n d e b o l i t o l a d i g n i t à d e l l e p r e s t a z i o n i p r o f e s s i o n a l i , r i a f f e r m a n d o i l v a l o r e d e l l a v o r o i n t e l l e t t u a l e e t e c n i c o c o m e g a r a n z i a d i q u a l i t à e s i c u r e z z a p e r l a c o l l e t t i v i t à " . S u l v e r s a n t e d e l l a n a t u r a g i u r i d i c a d e g l i O r d i n i p r o f e s s i o n a l i , " l ’ e s p l i c i t a q u a l i f i c a z i o n e - s u l l a s c i a d i p r e c e d e n t i l e g g i p r o f e s s i o n a l i ( a v v o c a t i ) - d i o r d i n i e c o n s i g l i n a z i o n a l i q u a l i e n t i p u b b l i c i n o n e c o n o m i c i d i n a t u r a a s s o c i a t i v a , d o t a t i d i a u t o n o m i a p a t r i m o n i a l e e f i n a n z i a r i a , r a p p r e s e n t a u n p a s s o a v a n t i v e r s o u n a m a g g i o r e c h i a r e z z a i s t i t u z i o n a l e . C o n t r i b u i r à , i n o l t r e , a r i b a d i r e l a n a t u r a p a r t i c o l a r e e d i f f e r e n z i a t a d e g l i o r d i n i p r o f e s s i o n a l i , a l l ’ i n t e r n o d e l c o m p l e s s o d e l l e p u b b l i c h e a m m i n i s t r a z i o n i , r i s p e t t o a l l e p e r d u r a n t i r i c h i e s t e , p r o v e n i e n t i d a a r t i c o l a z i o n i d e l l a R a g i o n e r i a G e n e r a l e d e l l o S t a t o , d i s v o l g e r e a d e m p i m e n t i e p r e s t a r e o s s e r v a n z a a r i l e v a z i o n i d i c a r a t t e r e c o n t a b i l e e g e s t i o n a l e , i n c o m p a t i b i l i c o n l a n a t u r a , l e d i m e n s i o n i e l e r i s o r s e u m a n e e s t r u m e n t a l i a d i s p o s i z i o n e d e g l i o r d i n i e c o l l e g i p r o f e s s i o n a l i " . " I l C o n s i g l i o n a z i o n a l e - r i c o r d a - d a a n n i , s i b a t t e p e r i l r i c o n o s c i m e n t o d e l c a r a t t e r e d i f f e r e n z i a t o d e l l ’ o r d i n e p r o f e s s i o n a l e , n o n a s s i m i l a b i l e a u n M i n i s t e r o , u n a R e g i o n e o a u n C o m u n e , i n q u a n t o n o n g r a v a n t e s u l b i l a n c i o d e l l o S t a t o e a u t o n o m o s u l p i a n o f i n a n z i a r i o . D i c o n t r o , l a p r e v i s i o n e d i u n a v i g i l a n z a d i f f e r e n z i a t a t r a i v a r i m i n i s t e r i r i c h i e d e g r a n d e a t t e n z i o n e : r i b a d i a m o c o n f o r z a l a n e c e s s i t à c h e p e r g l i I n g e g n e r i l a v i g i l a n z a r e s t i a l M i n i s t e r o d e l l a G i u s t i z i a , s i a p e r l e p e c u l i a r i t à d e l l a p r o f e s s i o n e , s i a p e r i l r u o l o g i u r i s d i z i o n a l e c h e i l C o n s i g l i o n a z i o n a l e c o n t i n u a a e s e r c i t a r e " . " L a r i f o r m a - c o n t i n u a i l p r e s i d e n t e P e r r i n i - i n c i d e a n c h e s u l l a n o m i n a e g e s t i o n e d e i c o n s i g l i d i d i s c i p l i n a , i n t r o d u c e n d o i n n o v a z i o n i c h e d a t e m p o s o l l e c i t a v a m o : d a l l a n o m i n a d e i c o m p o n e n t i d i r e t t a m e n t e d a p a r t e d e g l i o r d i n i t e r r i t o r i a l i , a l l a p o s s i b i l i t à d i a c c o r p a m e n t o t e r r i t o r i a l e , f i n o a l l ’ u s o d e l l e t e c n o l o g i e d i g i t a l i p e r a c c e l e r a r e i p r o c e d i m e n t i e a l l a f o r m a z i o n e o b b l i g a t o r i a d e i c o n s i g l i e r i f a c e n t i p a r t e d e i c o n s i g l i d i d i s c i p l i n a . T u t t o c i ò r a f f o r z a l a f u n z i o n e d i s c i p l i n a r e c o m e s t r u m e n t o d i g a r a n z i a p e r i c i t t a d i n i e d i t u t e l a d e l l a q u a l i t à p r o f e s s i o n a l e " . " D e g n a d i s p e c i a l e m e n z i o n e e d i n o s t r a s o d d i s f a z i o n e - c o n t i n u a - è l a p r e v i s i o n e c h e a s s e g n a a i c o n s i g l i n a z i o n a l i d i c i a s c u n a p r o f e s s i o n e l a c o m p e t e n z a a d a d o t t a r e e a g g i o r n a r e i l C o d i c e d e o n t o l o g i c o d e l l a c a t e g o r i a , r e a l i z z a n d o c o s ì l ’ u n i f i c a z i o n e d e l l e r e g o l e d e o n t o l o g i c h e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , n e l l a p i e n a o s s e r v a n z a d e i p r i n c i p i d i u g u a g l i a n z a e d i g i u s t i z i a s o s t a n z i a l e t r a t u t t i g l i i s c r i t t i a l l ’ a l b o " . " L a r e v i s i o n e d e l l e s o c i e t à t r a p r o f e s s i o n i s t i - s o s t i e n e - a f f r o n t a f i n a l m e n t e i l n o d o d e l r e g i m e f i s c a l e e p r e v i d e n z i a l e , s t a b i l e n d o l a c o e r e n z a c o n i l m o d e l l o s o c i e t a r i o a d o t t a t o . V e n g o n o i n o l t r e s e m p l i f i c a t e l e r e g o l e d i i s c r i z i o n e , p a r t e c i p a z i o n e e i n c o m p a t i b i l i t à , s u p e r a n d o i n c e r t e z z e c h e h a n n o l i m i t a t o l o s v i l u p p o d i u n o s t r u m e n t o p o t e n z i a l m e n t e s t r a o r d i n a r i o p e r l ’ a m m o d e r n a m e n t o d e l m o d e l l o o r g a n i z z a t i v o d e l l e p r o f e s s i o n i " . " A p p r e z z a b i l e - s p i e g a - è l ’ i n t r o d u z i o n e d i s i s t e m i d i t u t e l a p e r i p r o f e s s i o n i s t i i n c a s o d i m a l a t t i a , m a t e r n i t à , r i c o v e r i o g r a v i i m p e d i m e n t i , c o n r i f e r i m e n t o s p e c i f i c o a l l e s c a d e n z e f i s c a l i , t r i b u t a r i e e p r e v i d e n z i a l i . S i t r a t t a d i u n a m i s u r a c h e r i c o n o s c e f i n a l m e n t e l a f r a g i l i t à d e l l a v o r o a u t o n o m o e c h e r a f f o r z a l a r e t e d i g a r a n z i e a p r o t e z i o n e d e l l a c o n t i n u i t à p r o f e s s i o n a l e . N o n m e n o s i g n i f i c a t i v a è l a p r e v i s i o n e d e g l i s p o r t e l l i p e r i l l a v o r o a u t o n o m o , c h e p o s s o n o r a p p r e s e n t a r e u n o s t r u m e n t o c o n c r e t o d i i n c o n t r o t r a d o m a n d a e o f f e r t a d i c o m p e t e n z e . I n q u e s t o c a m p o , l ’ e s p e r i e n z a d e l p o r t a l e W o r k i n g g e s t i t o d a l l a F o n d a z i o n e C n i c o s t i t u i s c e u n m o d e l l o a v a n z a t o c h e p o t r e b b e e s s e r e v a l o r i z z a t o a l i v e l l o n a z i o n a l e " . " D a s e m p r e i l C o n s i g l i o n a z i o n a l e d e g l i i n g e g n e r i è c r i t i c o v e r s o l ’ a t t u a l e s t r u t t u r a z i o n e d e l l ’ e s a m e d i a b i l i t a z i o n e , r i t e n e n d o l o i n e f f i c a c e e r i c h i e d e n d o l ’ i n t r o d u z i o n e d e l t i r o c i n i o f o r m a t i v o d u r a n t e i l p e r c o r s o a c c a d e m i c o c o n u n a p r o v a p r a t i c a v a l u t a t i v a d e l l e c o m p e t e n z e p r o f e s s i o n a l i a c q u i s i t e a v a l l e d e l l o s t e s s o c h e , s e c o n c l u s a c o n e s i t o p o s i t i v o , c o n t e m p l i l ’ o t t e n i m e n t o d e l l ’ a b i l i t a z i o n e d a p a r t e d e l t i r o c i n a n t e " . L o s v o l g i m e n t o d e l t i r o c i n i o d u r a n t e i l p e r c o r s o a c c a d e m i c o e f f e t t u a t o c o n i l t u t o r a g g i o d i p r o f e s s i o n i s t i e r a p p r e s e n t a n t i d i s t r u t t u r e p r o d u t t i v e s e l e z i o n a t e e g a r a n t i t e d e g l i O r d i n i t e r r i t o r i a l i e l a p r o v a p r a t i c a f i n a l e v a l u t a t i v a d e l l e c o m p e t e n z e p r o f e s s i o n a l i , s v o l t a i n s e d e d i d i s c u s s i o n e d e l l a t e s i d i l a u r e a , c o n s e n t i r e b b e r o u n p i ù a g e v o l e a p p r o c c i o a l l a p r o f e s s i o n e i n q u a l s i a s i c a m p o , c o n u n b a g a g l i o d i c o n o s c e n z e a n c h e p r o c e d u r a l i a c q u i s i t e c h e n e a g e v o l e r e b b e r o l ’ i m p a t t o . P o t r à c o n t r i b u i r e a l r a g g i u n g i m e n t o d i t a l e o b i e t t i v o i l r e c e n t e p r o t o c o l l o d i i n t e s a s t i p u l a t o d a l C o n s i g l i o n a z i o n a l e c o n C o n f i n d u s t r i a f i n a l i z z a t o a f a v o r i r e l a f o r m a z i o n e a c c a d e m i c a e q u e l l a i n c o r s o d i e s e r c i z i o d e l l a p r o f e s s i o n e " . P e r r i n i r i b a d i s c e , i n o l t r e , " l ’ i m p e g n o a p e r s e g u i r e l ’ o b i e t t i v o d i u n a s e z i o n e u n i c a d e l l ’ a l b o , c o n l a p r o p o s t a d i u n p e r c o r s o d i u p g r a d e p e r g l i i s c r i t t i a l l a S e z i o n e B , a t t i v a s i n o a d e s a u r i m e n t o , s f r u t t a n d o i l p r i n c i p i o i n t r o d o t t o n e l l a p i ù v o l t e r i c h i a m a t a l e g g e d e l e g a , s u n o s t r a s o l l e c i t a z i o n e , d i u n m e c c a n i s m o d i e q u i p o l l e n z a t r a C f p e C f u , c o n d i v i s o t r a C o n s i g l i o n a z i o n a l e e m o n d o a c c a d e m i c o . E ' c o m u n q u e d i t u t t a e v i d e n z a c h e l a c r i s i d i i s c r i z i o n e a g l i a l b i p o t r à e s s e r e s u p e r a t a s o l o q u a n d o i l l e g i s l a t o r e s a r à c o n s a p e v o l e d e l l a c i r c o s t a n z a c h e l a p r o f e s s i o n e d i i n g e g n e r e , p e r l a r i l e v a n z a c h e h a a i f i n i d e l l a t u t e l a d e i c i t t a d i n i i n t u t t i i c a m p i i n c u i o p e r a , p o t r à e s s e r e s v o l t a s o l o e s o l t a n t o d a s o g g e t t i c h e r i s p o n d o n o a l c o n t r o l l o d e l p r o p r i o o r d i n e p r o f e s s i o n a l e , r e n d e n d o n e o b b l i g a t o r i a l a i s c r i z i o n e , i n l i n e a c o n i p r i n c i p i c h e i s p i r a r o n o l a l e g g e i s t i t u t i v a d e g l i a l b i " . " L ’ a g g i o r n a m e n t o p r o f e s s i o n a l e - s o t t o l i n e a - è u n d o v e r e , c o m e t a l e p e r s e g u i b i l e i n c a s o d i i n a d e m p i e n z a , m a , p e r i l p r o f e s s i o n i s t a i s c r i t t o a l l ’ O r d i n e p r o f e s s i o n a l e , è a n c h e u n d i r i t t o d a r i v e n d i c a r e a l p r o p r i o o r g a n i s m o d i a p p a r t e n e n z a . C o m p i t o d e l C o n s i g l i o n a z i o n a l e è q u i n d i q u e l l o d i q u a l i f i c a r e i s o g g e t t i f o r m a t o r i e d i p r o v v e d e r e d i r e t t a m e n t e , c o n i l s u p p o r t o d e l l a s u a F o n d a z i o n e , a t t r a v e r s o g l i O r d i n i e p r o v i d e r a u t o r i z z a t i , a c r e a r e l e c o n d i z i o n i p e r c u i t u t t i g l i i s c r i t t i a b b i a n o l a p o s s i b i l i t à d i a g g i o r n a r e e d a t t u a l i z z a r e l e p r o p r i e c o n o s c e n z e n e l c a m p o i n c u i o p e r a n o " . " N e l c o r s o d e l 2 0 2 4 e d e l 2 0 2 5 - r i c o r d a - s i è i n v e s t i t o m a g g i o r m e n t e n e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e d i e v e n t i f o r m a t i v i c h e h a n n o t r a t t a t o a r g o m e n t i d e s t i n a t i s o p r a t t u t t o a g l i I n g e g n e r i d e l s e t t o r e a m b i e n t a l e , i n d u s t r i a l e e d e l l ’ i n f o r m a z i o n e p e r i q u a l i l ’ o f f e r t a d i a g g i o r n a m e n t o è p i ù r i d o t t a r i s p e t t o a q u e l l a d e s t i n a t a a d i n g e g n e r i d e l s e t t o r e c i v i l e - e d i l e . S i è i n o l t r e d a t o a v v i o a d u n c i c l o d i e v e n t i f o r m a t i v i i n l i n g u a i n g l e s e p e r i q u a l i s i r i s c o n t r a u n a p p r e z z a b i l e l i v e l l o d i p a r t e c i p a z i o n e e d i i n t e r e s s e " .