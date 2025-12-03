R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " Q u a n d o a s e t t e m b r e d e l 2 0 2 1 , i n s e d e U n i p r e s e n t a m m o l a N o r m a U n i 1 1 4 8 3 : 2 0 2 1 s u l c o m u n i c a t o r e p r o f e s s i o n a l e , i l m i o c o m p i t o i n q u a l i t à d i r e l a t r i c e , f u q u e l l o d i d e s c r i v e r e l a n u o v a e d i z i o n e d e l l a s t e s s a , s o f f e r m a n d o m i i n p a r t i c o l a r e s u g l i e l e m e n t i i n n o v a t i v i . O g g i n e l d e s c r i v e r e e s o t t o l i n e a r e i p u n t i c a r d i n i d i q u e l l a n o r m a , m i p r e m e s o t t o l i n e a r e l a s u a i m p o r t a n z a p i ù c h e a t t u a l e i n u n m e r c a t o i n c u i c o n o s c e n z e , a b i l i t à , a u t o n o m i a e r e s p o n s a b i l i t à d e l c o m u n i c a t o r e s o n o s o t t o p o s t e a d u n o s t r e s s c r i t i c o , n o n s o l o d e t t a t o d a l l a t r a v o l g e n t e i n t r o d u z i o n e d e l l e t e c n o l o g i e d i g i t a l i e d e l l ’ a i . L a N o r m a U n i 1 1 4 8 3 : 2 0 2 1 è s t a t a p e n s a t a e d è a n c o r o g g i f o n d a m e n t a l e p e r v a l o r i z z a r e l a p r o f e s s i o n e d e l c o m u n i c a t o r e " . L o h a d e t t o R i t a P a l u m b o , v i c e p r e s i d e n t e M a n a g e r i t a l i a E x e c u t i v e p r o f e s s i o n a l , i n t e r v e n e n d o a l l ' e v e n t o ' G o v e r n a n c e d e l l a c o m u n i c a z i o n e p r o f e s s i o n a l e : c o m p e t e n z e c e r t i f i c a t e e r e s p o n s a b i l i t à ' . " G l i e l e m e n t i i n n o v a t i v i d e l l a n o r m a - h a p r o s e g u i t o - p o s s o n o e s s e r e s i n t e t i z z a t i i n c i n q u e p a r o l e c h i a v e : i d e n t i t à , r e s p o n s a b i l i t à , a u t o n o m i a , c o m p l e s s i t à , d e o n t o l o g i a . P a r o l e c h i a v e c h e p e r m e t t o n o n o n s o l o d i c h i a r i r e l e d e f i n i z i o n i c h e l a n o r m a h a a d o t t a t o p e r i l c o m u n i c a t o r e p r o f e s s i o n a l e , m a c h e c o n s e n t o n o d i d e f i n i r e l ’ i d e n t i t à e l e c a r a t t e r i s t i c h e d i u n p r o f e s s i o n i s t a l a c u i p r e s t a z i o n e è i n d i s p e n s a b i l e p e r l o s v i l u p p o d e l l e o r g a n i z z a z i o n i ; i n t e r p r e t a r e l e d i n a m i c h e e v o l u t i v e e d i n v o l u t i v e d i u n m e r c a t o n o n r e g o l a t o m a i n c o n t i n u a c r e s c i t a ; m o n i t o r a r e l a c o n o s c e n z a e l a p e r c e z i o n e d e l v a l o r e e d e l r u o l o d e l l a c o m u n i c a z i o n e ; a v e r e u n r i f e r i m e n t o t e c n i c o c o n c r e t o e d a u t o r e v o l e c u i f a r r i f e r i m e n t o p e r a p p r o c c i o , p r o c e s s i , m e t o d o e d e t i c a p r o f e s s i o n a l i " , h a c o n t i n u a t o . " L a n o v i t à , l a ' r i v o l u z i o n e ' d i q u e s t a v e r s i o n e d e l l a n o r m a è l a v a l e n z a m a n a g e r i a l e a t t r i b u i t a a l l a f i g u r a d e l c o m u n i c a t o r e " , h a s o t t o l i n e a t o s p i e g a n d o c h e " i l c o m u n i c a t o r e è u n m a n a g e r c h e g e s t i s c e p r o c e s s i c o m p l e s s i , p r o g e t t a , c o o r d i n a , r e a l i z z a s t r a t e g i e e a t t i v i t à f u n z i o n a l i a l l o s v i l u p p o d i q u a l s i a s i o r g a n i z z a z i o n e , p u b b l i c a , p r i v a t a e n o n p r o f i t . I l c o m u n i c a t o r e è i l m a n a g e r c o n r e s p o n s a b i l i t à d i r i s o r s e p r o f e s s i o n a l i e r i s o r s e e c o n o m i c h e , i m p e g n a t o a i d e a r e e c o o r d i n a r e p r o g e t t i f i n a l i z z a t i a l r a g g i u n g i m e n t o d e g l i o b i e t t i v i d e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e i n c u i o p e r a , s i a c o m e d i p e n d e n t e c h e c o m e c o n s u l e n t e e s t e r n o " . P e r P a l u m b o a n c o r a " i l c o m u n i c a t o r e è i l m a n a g e r c h e s v o l g e a t t i v i t à a d a l t o c o n t e n u t o i n t e l l e t t u a l e c h e r i c h i e d o n o u n a f o r m a z i o n e c u l t u r a l e d i a m p i o r e s p i r o , c h e s p a z i a d a l l a t e c n o l o g a a l l a c r e a t i v i t à , d a l l ’ e c o n o m i a , a l l a g i u r i s p r u d e n z a , d a l l ’ u s o d e l l e l i n g u e e d e i l i n g u a g g i d e l l a c o m u n i c a z i o n e t r a d i z i o n a l e e d i g i t a l e ; e s i g o n o c o m p e t e n z e c a p a c i d i i n t e r p r e t a r e t e n d e n z e e c a m b i a m e n t i s o c i o c u l t u r a l i e d e c o n o m i c i . I l c o m u n i c a t o r e è q u e l m a n a g e r c h e i n a u t o n o m i a , g e s t i s c e e r i s o l v e c o m p l e s s i t à , n e l r i s p e t t o d e i p i ù r i g o r o s i p r i n c i p i e t i c i e d e o n t o l o g i c i " , h a c o n c l u s o .