N a p o l i , 2 4 o t t . ( L a b i t a l i a ) - " I l p r o b l e m a g e n e r a z i o n a l e è u n a d e l l e c o s i d d e t t e ' t r e G ' c h e c i a f f l i g g o n o : g e n e r a z i o n e , g e o g r a f i a e g e n e r e . A b b i a m o d e i d a t i e s t r e m a m e n t e d e p r i m e n t i c h e d e f i n i s c o n o q u e s t e t r e G c o m e u n l i m i t e d e l n o s t r o s i s t e m a p e r c h è l a d i f f e r e n z a d i g e n e r e i m p l i c a p e r l e d o n n e g u a d a g n i m o l t o r i d o t t i p e r q u a l s i a s i t i p o d i p r o f e s s i o n e e s e r c i t a t a , l a q u e s t i o n e g e n e r a z i o n a l e m o s t r a c o m e i s o g g e t t i u n d e r 4 0 g u a d a g n a n o m o l t o d i m e n o d e i c o l l e g h i o v e r 5 0 i n q u a l s i a s i p r o f e s s i o n e , e i n f i n e a l i v e l l o g e o g r a f i c o s c e n d e n d o l o S t i v a l e i g u a d a g n i s i r i d u c o n o q u a l s i a s i s i a l a p r o f e s s i o n e e s e r c i t a t a . E q u i n d i d o b b i a m o l a v o r a r e s u q u e s t i p u n t i p e r m i g l i o r a r e l a s i t u a z i o n e " . L o h a d e t t o A l b e r t o O l i v e t i , p r e s i d e n t e d e l l ' A d e p p , i n t e r v e n u t o o g g i a l l a c o n v e n t i o n n a z i o n a l e d e i c o n s u l e n t i d e l l a v o r o a N a p o l i , i n o c c a s i o n e d e i 6 0 a n n i d e l c o n s i g l i o n a z i o n a l e d e i p r o f e s s i o n i s t i . E n t r a n d o n e l d e t t a g l i o d e i d a t i " m e d i a m e n t e u n a p r o f e s s i o n i s t a g u a d a g n a i l 4 0 % i n m e n o d e g l i u o m i n i , u n p r o f e s s i o n i s t a o u n a p r o f e s s i o n i s t a g u a d a g n a c i r c a i n m e d i a i l 4 0 % d i u n p r o f e s s i o n i s t a a l N o r d , e u n p r o f e s s i o n i s t a u n d e r 3 0 u n t e r z o i n m e n o d e g l i o v e r 5 0 " , h a c o n c l u s o .