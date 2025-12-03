R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " I l r u o l o d i r i s o r s e u m a n e e c o m u n i c a z i o n e i n t e r n a s o n o a n d a t e e c r e s c i u t e s e m p r e d i p a r i p a s s o . L a c o m u n i c a z i o n e i n t e r n a è s t a t a s e m p r e v i s t a c o m e s o r e l l a m i n o r e d i q u e l l a e s t e r n a m a o g g i è c r e s c i u t a e l e a z i e n d e c h e h a n n o u n a v i s i o n e u l t e r i o r e c i s t a n n o i n v e s t e n d o , m a s o p r a t t u t t o c ' è u n a v o g l i a d i a f f i d a r s i a l c o m u n i c a t o r e i n t e r n o , c h e h a n e c e s s i t à d i a v e r e c o m p e t e n z e m o l t o c h i a r e . F o n d a m e n t a l e n o n s o l o c o m u n i c a r e m a f a r e i n m o d o c h e i l m e s s a g g i o c r e a a p p a r t e n e n z a e v i c i n a n z a a l l ' a z i e n d a . C o n o s c e r e i l t a r g e t è f o n d a m e n t a l e , e d è f o n d a m e n t a l e i l r i c o n o s c i m e n t o d e l l e c o m p e t e n z e d i c h i f a c o m u n i c a z i o n e e d i c h i f a c o m u n i c a z i o n e i n t e r n a . Q u i n d i b e n v e n g a l a n o r m a s u l l a c e r t i f i c a z i o n e " . C o s ì M a r t i n a M a r m o t t a , h r e i n t e r n a l c o m m u n i c a t i o n I t a l o , i n t e r v e n e n d o a u n a t a v o l a r o t o n d a a R o m a n e l c o r s o d e l l ' e v e n t o ' G o v e r n a n c e d e l l a c o m u n i c a z i o n e p r o f e s s i o n a l e : c o m p e t e n z e c e r t i f i c a t e e r e s p o n s a b i l i t à ' s u l l e p r o p o s t e d i M a n a g e r i t a l i a p e r l a c e r t i f i c a z i o n e d e i c o m u n i c a t o r i . E s u l r u o l o d e l l ' I a s o t t o l i n e a c h e " l ' I a n o n c r e d o c h e r u b e r à l a v o r o , i n f u t u r o l o r u b e r à a c h i n o n s a p r à u t i l i z z a r l a . V a g o v e r n a t a , è u n a m a c c h i n a , è u n v a l i d o s u p p o r t o m a b i s o g n a c o n o s c e r l a . E q u i n d i f o r m a r e e m e t t e r e i n g u a r d i a s u i r i s c h i , a n c h e p e r l e n u o v e g e n e r a z i o n i " , c o n c l u d e .