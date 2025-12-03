R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " H o i n i z i a t o a f a r e q u e s t o l a v o r o n e l 2 0 0 7 q u a n d o i s o c i a l a v e v a n o u n r u o l o q u a s i i n e s i s t e n t e . O g g i è c a m b i a t o t u t t o , i l g i o r n a l e p i ù v e n d u t o i n I t a l i a v e n d e 1 0 0 m i l a c o p i e , q u a n t o u n a c i t t à c o m e L a t i n a . L a c e r t i f i c a z i o n e " d e i c o m u n i c a t o r i p r o f e s s i o n a l i " è f o n d a m e n t a l e , l a f o r m a z i o n e c o n t i n u a è u n d o v e r e d i u n p r o f e s s i o n i s t a , l a c o n s a p e v o l e z z a c h e i l n o s t r o è u n r u o l o m a n a g e r i a l e , a v e r e l a c e r t i f i c a z i o n e q u i n d i è d e t e r m i n a n t e " . C o s ì G i a n m a r i o M a r i n i e l l o , p o r t a v o c e d e l m i n i s t e r o d e l L a v o r o , i n t e r v e n e n d o a u n a t a v o l a r o t o n d a a R o m a n e l c o r s o d e l l ' e v e n t o ' G o v e r n a n c e d e l l a c o m u n i c a z i o n e p r o f e s s i o n a l e : c o m p e t e n z e c e r t i f i c a t e e r e s p o n s a b i l i t à ' s u l l e p r o p o s t e d i M a n a g e r i t a l i a p e r l a c e r t i f i c a z i o n e d e i c o m u n i c a t o r i . S e c o n d o M a r i n i e l l o , " n o n v a n n o d a t i t r o p p i m e r i t i e n e a n c h e t r o p p e r e s p o n s a b i l i t à a l l a c o m u n i c a z i o n e . N o i c o m e c o m u n i c a t o r i d o b b i a m o a c c o m p a g n a r e e d e s s e r e d i s u p p o r t o , l a r e s p o n s a b i l i t à f i n a l e n o n è l a m a i l a n o s t r a , m a a v e r e u n a c o m u n i c a z i o n e a l p a s s o c o n i t e m p i è f o n d a m e n t a l e p e r l e a z i e n d e e p e r i p o l i t i c i " . E s u l r a p p o r t o c o n l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e h a s o t t o l i n e a t o c h e " i l n o s t r o l a v o r o e p r o f e s s i o n a l i t à n o n p u ò e s s e r e s o s t i t u i t o d a l l ' I a , c h e p u ò e s s e r e u t i l i z z a t a c o m e a s s i s t e n t e v i r t u a l e , m a d e v e e s s e r e u n o s t r u m e n t o e n o n u n a m i n a c c i a " , h a c o n c l u s o .