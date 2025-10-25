N a p o l i , 2 5 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " Q u e s t e s o n o o c c a s i o n i i n c u i g u a r d i a m o a l l a c r e s c i t a c h e è s t a t a e s p o n e n z i a l e n e g l i u l t i m i 2 0 a n n i m a p o i c o m e i m p o n e l a n o s t r a i n d o l e g u a r d a n d o a l f u t u r o " . C o s ì , c o n v e r s a n d o c o n A d n k r o n o s / L a b i t a l i a , R o s a r i o D e L u c a , p r e s i d e n t e d e l c o n s i g l i o n a z i o n a l e d e l l ' o r d i n e d e i c o n s u l e n t i d e l l a v o r o i n c h i u s u r a d e l l a c o n v e n t i o n n a z i o n a l e d e i p r o f e s s i o n i s t i a N a p o l i , i n o c c a s i o n e d e i 6 0 a n n i d e l c o n s i g l i o n a z i o n a l e d e l l a c a t e g o r i a . " N o n è u n a n o v i t à r i t e n e r e o g g i i l p r i m o g i o r n o d e i p r o s s i m i 6 0 a n n i . S i a m o s o d d i s f a t t i p e r l ' a d e s i o n e t o t a l e d e i d i r i g e n t i t e r r i t o r i a l i a q u e s t o c h e è s t a t o u n c o n f r o n t o v e r s o i l f u t u r o " , h a c o n c l u s o D e L u c a .