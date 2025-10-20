R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - P r o m u o v e r e l a f o r m a z i o n e c o n t i n u a e i n t e r d i s c i p l i n a r e , v a l o r i z z a r e l e c o m p e t e n z e p r o f e s s i o n a l i e c o s t r u i r e s i n e r g i e c h e s v o l g o n o u n r u o l o s t r a t e g i c o n e l m o n d o d e l l a v o r o e d e l l ’ i n f o r m a z i o n e . S o n o q u e s t i g l i o b i e t t i v i d e l p r o t o c o l l o d ’ i n t e s a s i g l a t o a R o m a t r a i l C o n s i g l i o n a z i o n a l e d e l l ’ O r d i n e d e i c o n s u l e n t i d e l l a v o r o e i l C o n s i g l i o n a z i o n a l e d e l l ’ O r d i n e d e i g i o r n a l i s t i , c o n i l p a t r o c i n i o d e l l ’ E n p a c l e d e l l ’ I n p g i , e l a p a r t e c i p a z i o n e d e l l a F o n d a z i o n e S t u d i C d l . L ’ i n t e s a m i r a a r e a l i z z a r e u n a c o l l a b o r a z i o n e f o r m a t i v a e p r o f e s s i o n a l e , s t r u t t u r a t a e p e r m a n e n t e t r a l e d u e C a t e g o r i e , f i n a l i z z a t a a g a r a n t i r e a i r i s p e t t i v i i s c r i t t i u n a g g i o r n a m e n t o c o s t a n t e s u l l e e v o l u z i o n i n o r m a t i v e , s u i c a m b i a m e n t i d e l m e r c a t o d e l l a v o r o e s u l l e i n f o r m a z i o n i u t i l i a l l a c o l l e t t i v i t à a n c h e a t t r a v e r s o l ’ i n t r o d u z i o n e d i s t r u m e n t i e o p e r a t i v i i n n o v a t i v i , a n c h e a l l a l u c e d e l r i o r d i n o d e l l e p r o f e s s i o n i . L ’ o b i e t t i v o è q u e l l o d i s p e c i a l i z z a r e g l i i s c r i t t i s u a l t e p r o f e s s i o n a l i t à , i n c r e m e n t a n d o n e l e p o t e n z i a l i t à , c o s ì d a f a v o r i r e l o s v i l u p p o d i c i a s c u n a p r o f e s s i o n e . T r a l e a z i o n i p r e v i s t e p e r s o s t e n e r e l a c r e s c i t a e l ’ e f f i c i e n z a d e l l e d u e c a t e g o r i e : l a r e a l i z z a z i o n e d i p r o g e t t i d i f o r m a z i o n e c o n g i u n t a e c o r s i i n t e r d i s c i p l i n a r i ; l o s c a m b i o d i c o m p e t e n z e e d e s p e r i e n z e ; l a p r o m o z i o n e d i i n i z i a t i v e c o m u n i d i d i v u l g a z i o n e e o r i e n t a m e n t o e l a v a l o r i z z a z i o n e d i b u o n e p r a t i c h e e l ’ i n n o v a z i o n e n e i m o d e l l i f o r m a t i v i . “ Q u e s t ’ i n t e s a r a p p r e s e n t a u n a s i n e r g i a v i r t u o s a t r a d u e p r o f e s s i o n i c h e c o n d i v i d o n o u n a m i s s i o n e c o m u n e : f a v o r i r e c o n o s c e n z a , c o n s a p e v o l e z z a e b u o n a p r a s s i ” , h a d i c h i a r a t o R o s a r i o D e L u c a , p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o n a z i o n a l e d e l l ’ O r d i n e d e i c o n s u l e n t i d e l l a v o r o . “ I n u n c o n t e s t o i n c o s t a n t e e v o l u z i o n e , u n i r e l e f o r z e s i g n i f i c a r a f f o r z a r e l a q u a l i t à e l a c r e d i b i l i t à d e l l e n o s t r e p r o f e s s i o n i . U n a f o r m a z i o n e q u a l i f i c a t a e c o n d i v i s a è l o s t r u m e n t o p i ù e f f i c a c e p e r a c c r e s c e r e l e c o m p e t e n z e , s o s t e n e r e i l v a l o r e s o c i a l e d e l l e p r o f e s s i o n i ” . “ I l f u t u r o d e l l a p r o f e s s i o n e g i o r n a l i s t i c a - h a a f f e r m a t o C a r l o B a r t o l i , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e d e l l ’ O r d i n e d e i g i o r n a l i s t i - s t a n e l l a c a p a c i t à d i m a n t e n e r e a l t a l a q u a l i t à d e l l ’ i n f o r m a z i o n e . E ' q u i n d i n e c e s s a r i o c o o p e r a r e c o n i l m o n d o d e l l e p r o f e s s i o n i e l ’ i n t e s a c o n i C o n s u l e n t i d e l L a v o r o v a n e l l a d i r e z i o n e d i r a f f o r z a r e l a c o l l a b o r a z i o n e , l o s c a m b i o d i c o n o s c e n z e e l a f o r m a z i o n e p r o f e s s i o n a l e , a n c h e i n m e r i t o a g l i a d e m p i m e n t i p r e v i d e n z i a l i ” .