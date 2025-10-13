A n c o n a , 1 3 o t t . ( L a b i t a l i a ) - N e l 2 0 2 4 i l f a t t u r a t o g e n e r a t o d a i n g e g n e r i e a r c h i t e t t i l i b e r i p r o f e s s i o n i s t i s i s i a m a n t e n u t o a l i v e l l i e l e v a t i , s i m i l i a q u e l l i d e l 2 0 2 3 , p a r i a 1 6 , 7 m i l i a r d i d i e u r o . P e r i l 2 0 2 5 , n o n o s t a n t e i l f o r t e c l i m a d i i n c e r t e z z a , s i p r e v e d e u n l e g g e r o i n c r e m e n t o d e l f a t t u r a t o ( + 0 . 9 % ) , g r a z i e a l l a f o r z a t r a i n a n t e d e g l i i n v e s t i m e n t i . E ' q u a n t o s i l e g g e n e l R e p o r t e l a b o r a t o e c u r a t o d a l C e n t r o s t u d i C n i d i f f u s o i n o c c a s i o n e d e l 6 9 ° C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e g l i o r d i n i d e g l i i n g e g n e r i d ’ I t a l i a i n c o r s o a d A n c o n a . I l f a t t u r a t o d e l c o m p a r t o S e r v i z i d i i n g e g n e r i a e a r c h i t e t t u r a ( S i a ) a l l a r g a t o ( i n g e g n e r i , a r c h i t e t t i , s o c i e t à d i i n g e g n e r i a , g e o m e t r i , g e o l o g i e p e r i t i i n d u s t r i a l i ) a m m o n t a a 2 1 , 9 m i l i a r d i d i e u r o , r e g i s t r a n d o p e r t a n t o u n i n c r e m e n t o p o c o p i ù c h e d o p p i o r i s p e t t o a l 2 0 2 0 . T u t t o q u e s t o è c o r r i s p o s t o a d u n i n c r e m e n t o d e l c o n t r i b u t o d a t o d a l l e a t t i v i t à d i i n g e g n e r i a s v o l t e d a i l i b e r i p r o f e s s i o n i s t i a l l a f o r m a z i o n e d e l P i l . N e l 2 0 2 0 l ’ i n c i d e n z a d e l f a t t u r a t o g e n e r a t o d a g l i i n g e g n e r i e a r c h i t e t t i o p e r a n t i n e l l a l i b e r a p r o f e s s i o n e s u l v a l o r e a g g i u n t o d e l m a c r o c o m p a r t o d e i s e r v i z i ( 1 . 1 1 4 m i l i a r d i d i e u r o ) e r a p a r i a l l o 0 , 8 % . N e l 2 0 2 4 t a l e i n c i d e n z a è p a s s a t a a l l ’ 1 , 2 % , c o n f e r m a n d o u n i n c r e m e n t o d e l p e s o s t r a t e g i c o d i t a l i a t t i v i t à n e l q u a d r o e c o n o m i c o n a z i o n a l e . P e r m a n e - e v i d e n z i a i l r e p o r t - u n a d i f f e r e n z a a b b a s t a n z a s o s t a n z i a l e s i a n e l v a l o r e d e l f a t t u r a t o c h e d e l r e d d i t o m e d i o t r a i n g e g n e r i e a r c h i t e t t i i s c r i t t i a d I n a r c a s s a , q u i n d i t r a p r o f e s s i o n i s t i c h e e s e r c i t a n o i n v i a e s c l u s i v a l a l i b e r a p r o f e s s i o n e ( s o n o e s c l u s i d a q u e s t i d a t i i p r o f e s s i o n i s t i c o n g e s t i o n e s e p a r a t a I n p s e l e s o c i e t à d i i n g e g n e r i a ) . N e l 2 0 2 3 i l v o l u m e d ’ a f f a r i d e g l i i n g e g n e r i i s c r i t t i a d I n a r c a s s a è s t a t o p a r i a 6 , 2 m i l i a r d i d i e u r o s u p e r i o r e a g l i a r c h i t e t t i , c h e h a n n o r e a l i z z a t o u n v o l u m e d ’ a f f a r i d i 5 , 1 m i l i a r d i . D a l 2 0 2 3 i l r e d d i t o m e d i o d e g l i i n g e g n e r i h a s u p e r a t o l a s o g l i a d e i 6 0 . 0 0 0 e u r o a n n u i , r a g g i u n g e n d o p e r l a p r e c i s i o n e i 6 2 . 5 2 9 e u r o . S i t r a t t a d i u n t r a g u a r d o i m p o r t a n t e , t e n e n d o c o n t o c h e f i n o a l 2 0 2 0 i l r e d d i t o m e d i o a n n u o p e r u n i n g e g n e r e l i b e r o p r o f e s s i o n i s t a s i a t t e s t a v a s o t t o i 3 5 . 0 0 0 e u r o . P e r i l 2 0 2 4 s i s t i m a u n l e g g e r o r i d i m e n s i o n a m e n t o d i t a l e v a l o r e c h e p o t r e b b e p o i m a n t e n e r s i a n c h e p e r i l 2 0 2 5 . S e b b e n e i S u p e r b o n u s 1 1 0 % s i a n o s t a t i d i s m e s s i , f o r t e è l ’ i m p r e s s i o n e c h e p e r m o l t i p r o f e s s i o n i s t i l a d o m a n d a d i s e r v i z i d i i n g e g n e r i a s i m a n t e n g a a n c o r a s u l i v e l l i e l e v a t i i n a m b i t i c o m e a d e s e m p i o l a p r o g e t t a z i o n e d i e d i f i c i n o n r e s i d e n z i a l i , i n t e r v e n t i d i r i s t r u t t u r a z i o n e e d i l i z i a e d i m e s s a i n s i c u r e z z a d i s t r u t t u r e , i n g e g n e r i a d e l l a s i c u r e z z a a n t i n c e n d i o , p r o g e t t a z i o n e d i o p e r e p u b b l i c h e . N e l l ' u l t i m a p a r t e d e l l ’ a n n o 2 0 2 5 r i s u l t a n o i n t r o v a b i l i q u a s i 7 0 0 0 i n g e g n e r i s u u n f a b b i s o g n o d i 1 2 . 0 0 0 i n g e g n e r i e s p r e s s o d a l s i s t e m a p r o d u t t i v o . Q u e s t o d a t o r a p p r e s e n t a u n e l e m e n t o f i s s o d i o g n i r i l e v a z i o n e p e r i o d i c a s u i f a b b i s o g n i d i f i g u r e p r o f e s s i o n a l i e d h a a s s u n t o d i m e n s i o n i p r e o c c u p a n t i s u b i t o d o p o l a f a s e p a n d e m i c a . A g e n n a i o 2 0 2 5 r i s u l t a v a n o d i d i f f i c i l e r e p e r i m e n t o p i ù d i 9 . 0 0 0 l a u r e a t i i n i n g e g n e r i a , s u u n f a b b i s o g n o d i o l t r e 1 6 . 0 0 0 i n g e g n e r i . N e l l a p a r t e a l t a d e l l a c l a s s i f i c a d e l l e f i g u r e p r o f e s s i o n a l i m a g g i o r m e n t e r i c h i e s t e o g g i i n I t a l i a , f i g u r a n o s e m p r e i l a u r e a t i i n i n g e g n e r i a . S e c o n d o l e r i l e v a z i o n i d e l S i s t e m a I n f o r m a t i v o E x c e l s i o r , n e l 2 0 2 4 , a d e s e m p i o , v i è s t a t a u n a r i c h i e s t a d i o l t r e 2 4 . 0 0 0 l a u r e a t i i n i n g e g n e r i a i n d u s t r i a l e e g e s t i o n a l e , d i o l t r e 1 4 . 0 0 0 i n g e g n e r i c i v i l i e d i o l t r e 1 3 . 0 0 0 i n g e g n e r i m e c c a n i c i . S e s i s o m m a n o l e t r e s p e c i a l i z z a z i o n i , g l i i n g e g n e r i s o n o , n e l l ’ a m b i t o d e l l e p r o f e s s i o n i a p i ù e l e v a t a s p e c i a l i z z a z i o n e , q u e l l i d i c u i i l m e r c a t o h a e s p r e s s o l a d o m a n d a p i ù e l e v a t a . P a r a l l e l a m e n t e p e r ò g l i i n g e g n e r i r i s u l t a n o e s s e r e l e f i g u r e p i ù d i f f i c i l i d a r e p e r i r e i n s i e m e a i p r o g e t t i s t i i n a m b i t o I c t . S e m p r e n e l 2 0 2 4 g l i i n g e g n e r i i n d u s t r i a l i e g e s t i o n a l i , q u e l l i e n e r g e t i c i e m e c c a n i c i e q u e l l i c i v i l i h a n n o o c c u p a t o r i s p e t t i v a m e n t e i l s e c o n d o , i l t e r z o e d i l q u a r t o p o s t o p e r l i v e l l o d i f f i c o l t à d i r e p e r i m e n t o i n c o n t r a t o d a l l e i m p r e s e . A n c h e g l i u l t i m i d a t i , r e l a t i v i a s e t t e m b r e 2 0 2 5 c o n f e r m a n o q u e s t a d i f f i c o l t à . D e g l i o l t r e 9 0 . 0 0 0 l a u r e a t i n e l l e v a r i e d i s c i p l i n e p e r i q u a l i i l m e r c a t o e s p r i m e a t t u a l m e n t e u n a d o m a n d a , g l i i n g e g n e r i s o n o q u e l l i p e r i q u a l i s i r e g i s t r a n o i p i ù e l e v a t i l i v e l l i d i d i f f i c o l t à d i r e p e r i m e n t o . I n p a r t i c o l a r e a t t u a l m e n t e i l l i v e l l o d i d i f f i c o l t à d i r e p e r i m e n t o d i i n g e g n e r i i n d u s t r i a l i è p a r i a l 6 2 % , q u e l l o p e r g l i i n g e g n e r i e l e t t r o n i c i e d e l l ’ i n f o r m a z i o n e e p a r i a l 5 4 % e q u e l l o p e r g l i i n g e g n e r i c i v i l i è p a r i a l 5 5 % . I l s i s t e m a u n i v e r s i t a r i o i m m e t t e n e l m e r c a t o o l t r e 2 5 . 0 0 0 l a u r e a t i m a g i s t r a l i p r o v e n i e n t i d a i c o r s i d i i n g e g n e r i a . L a d o m a n d a d i s p e c i a l i s t i n e l l ’ a r e a t e c n i c a s i i n t e n s i f i c a p e r ò v e r s o a r e e d e l l ’ i n g e g n e r i a d i p i ù r e c e n t e a f f e r m a z i o n e s e m e s s e a c o n f r o n t o c o n i l f i l o n e p i ù t r a d i z i o n a l e e c o n s o l i d a t o d e l l ’ I n g e g n e r i a c i v i l e . E ’ c r e s c i u t a r e p e n t i n a m e n t e n e g l i u l t i m i 4 o 5 a n n i l a d o m a n d a d i i n g e g n e r i c h e o p e r a n o n e l l ’ a m b i t o d e l l e I c t e n e l r a m o g e s t i o n a l e e s e b b e n e i l n u m e r o d i i s c r i t t i i n t a l i c l a s s i d i l a u r e a s i a i n a u m e n t o q u e s t o t r e n d n o n r i e s c e a c o m p e n s a r e l a d o m a n d a e s p r e s s a d a l m e r c a t o . V a d e t t o , p e r ò , c h e u n c a m b i o è i n a t t o c h i a r a m e n t e : i l C e n t r o s t u d i C n i h a r i l e v a t o c o m e p e r l a p r i m a v o l t a n e l 2 0 2 4 f r a t u t t e l e c l a s s i d i i n g e g n e r i a i n I t a l i a , i l m a g g i o r n u m e r o d i l a u r e a t i e l a u r e a t e p r o v e n g a d a i n g e g n e r i a g e s t i o n a l e ( o l t r e 4 . 5 0 0 n u o v i l a u r e a t i m a g i s t r a l i ) , i l s e c o n d o p o s t o è o c c u p a t o d a i l a u r e a t i i n i n g e g n e r i a m e c c a n i c a , i l t e r z o d a i n g e g n e r i a i n f o r m a t i c a e d i l q u a r t o d a i n g e g n e r i a b i o m e d i c a . I n g e g n e r i a c i v i l e s i p o s i z i o n a a l s e s t o p o s t o n e l 2 0 2 4 c o n p o c o m e n o d i 1 . 6 0 0 l a u r e a t i m a g i s t r a l i . P e r ò i l n u m e r o d i l a u r e a t i d i s p o n i b i l i n e l l e a r e e d i s p e c i a l i z z a z i o n e m a g g i o r m e n t e r i c h i e s t e n o n s o n o n u m e r i c a m e n t e s u f f i c i e n t i p e r f a r e f r o n t e a l l a d o m a n d a d e l s i s t e m a p r o d u t t i v o . A t t u a l m e n t e m o l t e i m p r e s e e s t u d i p r o f e s s i o n a l i h a n n o d i f f i c o l t à a r e c l u t a r e i n g e g n e r i o p e r a n t i i n a m b i t o c i v i l e , p i ù d i r e t t a m e n t e c o n n e s s i c o n i l s e t t o r e d e l l e c o s t r u z i o n i . N e l 5 0 % d e i c a s i l a r i c e r c a v a a v u o t o . I l d a t o s o r p r e n d e i n q u a n t o p e r i l s e t t o r e c i v i l e v i è s t a t a s e m p r e u n a c e r t a d i s p o n i b i l i t à d i i n g e g n e r i . D o p o l a c r i s i d a C o v i d - 1 9 t u t t a v i a i l s e t t o r e d e l l e c o s t r u z i o n i , s i a q u e l l o r e l a t i v o a g l i e d i f i c i r e s i d e n z i a l i c h e q u e l l o c o n c e r n e n t e l e o p e r e p u b b l i c h e , h a r e g i s t r a t o u n a e v i d e n t e f a s e e s p a n s i v a , c o n r i c a d u t e p o s i t i v e n o n s o l o s u l l e o r g a n i z z a z i o n i d i g r a n d i d i m e n s i o n i o p e r a n t i n e l s e t t o r e d e l l ’ i n g e g n e r i a , m a a n c h e s u g l i s t u d i p r o f e s s i o n a l i p i ù t r a d i z i o n a l i , g e n e r a n d o u n i n c r e m e n t o f o r t e d e l l a d o m a n d a d i f i g u r e p r o f e s s i o n a l i a n c o r a o g g i d i f f i c i l e d a s o d d i s f a r e . S e è v e r o c h e n e g l i u l t i m i 4 a n n i i l r e d d i t o m e d i o d e g l i i n g e g n e r i h a r e g i s t r a t o u n s a l t o i n a v a n t i n o t e v o l e , r e s t a n o f o r t i s p e r e q u a z i o n i p e r e s e m p i o t r a l e d i v e r s e c l a s s i d ’ e t à . U n i n g e g n e r e i s c r i t t o a d I n a r c a s s a c o n e t à c o m p r e s a f r a 3 1 e 3 5 a n n i r e g i s t r a u n r e d d i t o m e d i o a n n u o d i 3 6 . 0 0 0 e u r o a f r o n t e d e g l i 8 0 . 0 0 0 e u r o d i c h i s i c o l l o c a n e l l a f a s c i a d ’ e t à t r a 5 1 e 5 5 a n n i . Q u e s t o a s p e t t o n e r i c h i a m a p o i u n s e c o n d o , o v v e r o i l f a t t o c h e l a l i b e r a p r o f e s s i o n e e d i l s i s t e m a o r d i n i s t i c o s i a n o s e m p r e m e n o a t t r a t t i v i p e r i g i o v a n i c h e , i n f a t t i , o p t a n o p e r i l l a v o r o d i p e n d e n t e . U n o d e g l i a s p e t t i c h e m a g g i o r m e n t e c a r a t t e r i z z a n o o g g i l a f i g u r a d e l l ’ i n g e g n e r e è q u e l l o d i c o n t r i b u i r e c o n l e p r o p r i e c o m p e t e n z e e d i l p r o p r i o o p e r a t o a c r e a r e u n c o n t e s t o s i c u r o , n e l q u a l e o p e r a n o s o g g e t t i d i v e r s i : s i c u r e z z a n e i l u o g h i d i l a v o r o , s i c u r e z z a d e g l i e d i f i c i , s i c u r e z z a c o n t r o e v e n t i n a t u r a l i a v v e r s i , s i c u r e z z a e a f f i d a b i l i t à d e l l e i n f r a s t r u t t u r e m a t e r i a l i e i m m a t e r i a l i a t t r a v e r s o l e q u a l i t r a n s i t a n o p e r s o n e , m e r c i , d a t i e i n f o r m a z i o n i , s i c u r e z z a e a f f i d a b i l i t à d e i p r o c e s s i p r o d u t t i v i . A t t u a l m e n t e l ’ i n g e g n e r i a d e l l a s i c u r e z z a s i e s p l i c i t a i n 4 g r a n d i a m b i t i i n c u i s o n o s t a t e s v i l u p p a t e n e g l i a n n i m e t o d i c h e d i p r e v e n z i o n e e d i i n t e r v e n t o s e m p r e p i ù p r e c i s e e s o f i s t i c a t e : l a p r e v e n z i o n e i n c h i a v e a n t i s i s m i c a ; l a p r e v e n z i o n e e l a m i t i g a z i o n e d e l r i s c h i o d e r i v a n t e d a d i s s e s t o i d r o g e o l o g i c o ; l a p r e v e n z i o n e d a i r i s c h i s u i l u o g h i d i l a v o r o ; l a p r e v e n z i o n e d e i m o l t e p l i c i r i s c h i d e r i v a n t i d a i n c e n d i o e d a l l a g e s t i o n e d i s o s t a n z e p e r i c o l o s e . P i ù v o l t e , n e g l i u l t i m i 1 5 a n n i , i l C o n s i g l i o n a z i o n a l e d e g l i i n g e g n e r i h a a v a n z a t o a l l e I s t i t u z i o n i c o m p e t e n t i u n a s e r i e d i p r o p o s t e f i n a l i z z a t e a r e n d e r e p i ù e f f i c a c i l e p o l i t i c h e p u b b l i c h e p e r g l i i n t e r v e n t i r i p a r a t i v i a s e g u i t o d i e v e n t i c a t a s t r o f a l i e s o p r a t t u t t o p e r l a p r e v e n z i o n e d e i r i s c h i , n e l l a c o n s a p e v o l e z z a c h e i n t e r v e n i r e c o n o p e r e d i p r e v e n z i o n e g e n e r i c o s t i p e r l a c o l l e t t i v i t à m i n o r i d i q u e l l i d i r i c o s t r u z i o n e .