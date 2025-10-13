A n c o n a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ I l t i t o l o s c e l t o p e r i l C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e g l i i n g e g n e r i , V i s i o n i , e v o c a l a c a p a c i t à d i e s s e r e v i s i o n a r i , d i i m m a g i n a r e n u o v i s c e n a r i , n u o v i s c e n a r i p e r l ’ i n g e g n e r i a . L ’ i n g e g n e r i a è i l c u o r e d e l l e t r a s f o r m a z i o n i d e l P a e s e . P e r d e c e n n i h a s i g n i f i c a t o c o s t r u z i o n i m a t e r i a l i , p o n t i , f a b b r i c a t i , o p e r e p u b b l i c h e , m a o g g i è a n c h e u n a r i f l e s s i o n e c h e a v v o l g e i l d i g i t a l e , l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , l a g e s t i o n e d e i d a t i , l a c y b e r s e c u r i t y ” . A d i r l o i l m i n i s t r o d e l L a v o r o , M a r i n a E l v i r a C a l d e r o n e , i n u n v i d e o m e s s a g g i o i n v i a t o a l 6 9 ° C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e g l i a l 6 9 ° C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e g l i o r d i n i d e g l i i n g e g n e r i d ’ I t a l i a c h e s i è a p e r t o o g g i a d A n c o n a . “ V o i - h a d e t t o r i v o l g e n d o s i a l l a c a t e g o r i a d e g l i i n g e g n e r i - g a r a n t i t e l a c o n t i n u i t à d e l l a v i t a c i v i l e i n u n t e m p o d i r i s c h i c h e s o n o c e r t a m e n t e i n e d i t i . Q u e s t o è i l v e r o p a s s a g g i o g e n e r a z i o n a l e , a n a g r a f i c o , c u l t u r a l e e t e c n o l o g i c o . U n s a l t o c h e s t a t e c o m p i e n d o i n m o d o c o n s a p e v o l e e c h e i l P a e s e e i l g o v e r n o d e v o n o s a p e r r i c o n o s c e r e e a c c o m p a g n a r e . I n q u e s t o q u a d r o i g i o v a n i h a n n o u n r u o l o d e c i s i v o , p o r t a n o u n a p p r o c c i o d i v e r s o , p a r l a n o l a l i n g u a d e i d a t i e d e l l ’ I n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , s o n o p i ù e s i g e n t i v e r s o l e i s t i t u z i o n i , m e n o p a r o l e , p i ù s t r u m e n t i e o p p o r t u n i t à . E ’ p e r l o r o c h e i l g o v e r n o h a v a r a t o l e m i s u r e p e r l ’ a u t o i m p i e g o , p e r c h é i l l a v o r o l i b e r o e a u t o n o m o h a l a s t e s s a d i g n i t à d i q u e l l o d i p e n d e n t e ” . “ L ’ i n n o v a z i o n e - h a s o t t o l i n e a t o - è i l t e r r e n o d e c i s i v o d e l p a s s a g g i o g e n e r a z i o n a l e . L ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e d e v e e s s e r e a l l e a t a d e l l a v o r o u m a n o . Q u i l a s i c u r e z z a n o n è u n c a p i t o l o s e p a r a t o . P r o c e s s i a f f i d a b i l i , r e t i p r o t e t t e , c o m u n i t à d i f e s e d a t e c n o l o g i e m i r a t e a r i d u r r e i l r i s c h i o . L ’ i n g e g n e r e d i v e n t a g a r a n t e d e l l a q u a l i t à d e l l a v i t a c o l l e t t i v a . A b b i a m o b i s o g n o d e l l e v o s t r e i d e e , d e l l e v o s t r e c r i t i c h e , d e i v o s t r i d a t i , d e l l e v o s t r e p r o p o s t e . I l P a e s e d e v e s a p e r e c h e i l c a m b i a m e n t o t e c n o l o g i c o p u ò e s s e r e g o v e r n a t o e l a v o s t r a p r o f e s s i o n a l i t à è g a r a n z i a d i a f f i d a b i l i t à " . “ L e d o n n e s t a n n o - h a c o n t i n u a t o - m a i r i s c r i v e n d o i l v o l t o d e l l ' i n g e g n e r i a i t a l i a n a . N o n è p i ù u n a p r o f e s s i o n e m a s c h i l e , n o n d e v e p i ù e s s e r l o n e a n c h e n e l l e r e t r i b u z i o n i e n e l l e c a r r i e r e ” . “ G l i i n g e g n e r i i t a l i a n i p o s s o n o d a v v e r o g u i d a r e l a t r a n s i z i o n e t e c n o l o g i c a e i l p a s s a g g i o g e n e r a z i o n a l e , c h e n o n s i a u n m e r o r i c a m b i o m a u n c a m m i n o d i m i g l i o r a m e n t o s o s t a n z i a l e d e l r u o l o d e i p r o f e s s i o n i s t i a l l ’ i n t e r n o d e l l a s o c i e t à . A n c h e p e r q u e s t o c i s t i a m o i m p e g n a n d o p e r c o s t r u i r e i n s i e m e u n s i s t e m a o r d i n i s t i c o p i ù m o d e r n o e a t t r a t t i v o . P e r t u t t o q u e s t o , c o m e s e m p r e , s a p e t e d i p o t e r c o n t a r e s u d i m e , s u l M i n i s t r o d e l L a v o r o , s u l l a v o s t r a c o l l e g a p r o f e s s i o n i s t a ” . H a c o n c l u s o