R i j e k a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ P e r l a n o s t r a a z i e n d a è i m p o r t a n t e p a r t e c i p a r e a l C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e g l i i n g e g n e r i . D a o l t r e 4 5 a n n i K i m i a o p e r a a l f i a n c o d e g l i i n g e g n e r i : p r o d u c e , i n g e g n e r i z z a e d i s t r i b u i s c e p r o d o t t i t e c n i c i p e r l ’ e d i l i z i a e i n p a r t i c o l a r e p e r i l m o n d o d e l r i n f o r z o s t r u t t u r a l e , d e l r e c u p e r o m o n u m e n t a l e , c i v i l e e i n f r a s t r u t t u r a l e ” . L o d i c e , a l l ’ A d n k r o n o s / L a b i t a l i a , A l e s s a n d r o B e l l i , a m m i n i s t r a t o r e u n i c o d i K i m i a , a m a r g i n e d e l C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l l ’ O r d i n e d e g l i i n g e g n e r i , c h e o g g i f a t a p p a i n C r o a z i a . “ P e r c u i i n o s t r i i n t e r l o c u t o r i q u o t i d i a n i - s o t t o l i n e a - s o n o g l i i n g e g n e r i , s i a d a l p u n t o d i v i s t a p r o g e t t u a l e , p e r o f f r i r e s o l u z i o n i i n n o v a t i v e , p e r c o n o s c e r e l e l o r o e s i g e n z e e q u i n d i s i a m o q u i p e r c e r c a r e d i c a p i r e i n s i e m e q u a l è i l f u t u r o d i q u e s t o m o n d o e c o m e p o t e r c o n t r i b u i r e a l m i g l i o r a m e n t o d e i p r o d o t t i , d a n d o s o l u z i o n i p e r i l f u t u r o d e l s e t t o r e ” .