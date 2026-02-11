R o m a , 1 1 f e b . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - S o n o o l t r e 2 5 m i l a l e i m p r e s e i t a l i a n e n a t e i n t o r n o a l l a c r e a z i o n e d i c o n t e n u t i d i g i t a l i : Y o u T u b e r , t i k t o k e r , i n f l u e n c e r e v i d e o m a k e r c h e h a n n o t r a s f o r m a t o c o m p e t e n z e d i g i t a l i e c r e a t i v i t à i n v e r e e p r o p r i e a t t i v i t à e c o n o m i c h e s t r u t t u r a t e . È q u a n t o e m e r g e d a l l a p r i m a r i c e r c a i t a l i a n a s u l t e m a , c o n d o t t a d a I n f o C a m e r e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ' U n i v e r s i t à d i P a d o v a , c h e f o t o g r a f a u n f e n o m e n o i n f o r t e e s p a n s i o n e e m e t t e a f u o c o l a m a p p a d e l l ' i m p r e n d i t o r i a l i t à d i g i t a l e n e l P a e s e . T r a i l 2 0 1 5 e i l 2 0 2 4 , i l n u m e r o d i d i g i t a l c o n t e n t c r e a t o r è c r e s c i u t o d e l 1 8 5 % , p a s s a n d o d a c i r c a 9 m i l a a o l t r e 2 5 m i l a i m p r e s e . U n ' e s p a n s i o n e t r a i n a t a s o p r a t t u t t o d a l l e a z i e n d e " c o r e " ( + 2 0 6 % ) , c i o è q u e l l e c h e o p e r a n o d i r e t t a m e n t e n e i s e t t o r i d e l l a p r o d u z i o n e a u d i o v i s i v a , d e l m a r k e t i n g d i g i t a l e e d e l l a g e s t i o n e d i p i a t t a f o r m e o n l i n e . M a a n c h e l e i m p r e s e " i b r i d e " – c h e i n t e g r a n o l a c o n t e n t c r e a t i o n i n s e t t o r i t r a d i z i o n a l i c o m e m o d a , t u r i s m o , f i t n e s s e c o n s u l e n z a – s o n o p i ù c h e r a d d o p p i a t e ( + 1 5 5 % ) . I l v e r o p u n t o d i s v o l t a s i c o l l o c a n e l b i e n n i o 2 0 2 0 - 2 0 2 1 , q u a n d o l a p a n d e m i a h a a c c e l e r a t o l a d o m a n d a d i c o n t e n u t i e s e r v i z i d i c o m u n i c a z i o n e o n l i n e , a p r e n d o n u o v e o p p o r t u n i t à d i m e r c a t o . D a q u e l m o m e n t o , l a c r e s c i t a n o n s i è p i ù f e r m a t a . " Q u e s t a r i c e r c a d i m o s t r a c o m e i l R e g i s t r o d e l l e I m p r e s e s i a o g g i m o l t o p i ù d i u n a r c h i v i o a m m i n i s t r a t i v o : è u n v e r o e p r o p r i o o s s e r v a t o r i o i n t e m p o r e a l e d e i f e n o m e n i e c o n o m i c i e m e r g e n t i " , d i c h i a r a P a o l o G h e z z i , d i r e t t o r e g e n e r a l e d i I n f o C a m e r e . " L a c a p a c i t à d i i n t e r c e t t a r e , a n a l i z z a r e e r e s t i t u i r e q u e s t e t r a s f o r m a z i o n i è f o n d a m e n t a l e p e r c o m p r e n d e r e d o v e s t a a n d a n d o i l s i s t e m a p r o d u t t i v o i t a l i a n o . I D i g i t a l c o n t e n t c r e a t o r r a p p r e s e n t a n o u n a n u o v a f r o n t i e r a i m p r e n d i t o r i a l e c h e n a s c e d a c o m p e t e n z e , c r e a t i v i t à e r e t i d i g i t a l i , p i ù c h e d a c a p i t a l i t r a d i z i o n a l i . S a p e r l i i n d i v i d u a r e e r a c c o n t a r e s i g n i f i c a o f f r i r e s t r u m e n t i c o n c r e t i a i s t i t u z i o n i , p o l i c y m a k e r e i m p r e s e p e r o r i e n t a r e s c e l t e s t r a t e g i c h e e a c c o m p a g n a r e l ' i n n o v a z i o n e " , c o n t i n u a . “ L ’ a l f a b e t i z z a z i o n e d i g i t a l e ” , a f f e r m a i l p r o f e s s o r P a o l o G u b i t t a d e l l ’ U n i v e r s i t à d i P a d o v a , c o o r d i n a t o r e d e l l a r i c e r c a , “ è u n a l e v a d i i n c l u s i o n e , c a p a c e d i r e d i s t r i b u i r e o p p o r t u n i t à e d i f a v o r i r e l a p a r t e c i p a z i o n e a t t i v a a l m e r c a t o d e l l a v o r o . È u n f e n o m e n o d i d e m o c r a t i z z a z i o n e p r o d u t t i v a , c h e s o s t i t u i s c e a l c a p i t a l e e c o n o m i c o i l c a p i t a l e d i c o m p e t e n z a e d i r e t e . I n q u e s t o s c e n a r i o , l e i m p r e s e n a t e n e l l ’ a m b i t o d e l l a d i g i t a l c o n t e n t c r e a t i o n i d e n t i f i c a n o i l p a s s a g g i o d a c o m p e t e n z a d ’ u s o a l l a c a p a c i t à d i f a r e i m p r e s a n e l d i g i t a l e . S i t r a t t a d i u n f e n o m e n o c h e e s p r i m e u n a n u o v a f o r m a d i i m p r e n d i t o r i a l i t à d i f f u s a , i n c u i l a c o m p e t e n z a t e c n o l o g i c a è a l t e m p o s t e s s o s t r u m e n t o o p e r a t i v o e f a t t o r e i d e n t i t a r i o ” . P e r i n d i v i d u a r e q u e s t e r e a l t à , l a r i c e r c a h a a n a l i z z a t o i d a t i d e l R e g i s t r o d e l l e i m p r e s e u t i l i z z a n d o t e c n i c h e d i t e x t m i n i n g a l l a r i c e r c a d i p a r o l e c h i a v e p r e s e n t i n e l l ' o g g e t t o s o c i a l e d e l l e a z i e n d e : Y o u T u b e , T i k T o k , I n s t a g r a m , c o n t e n t c r e a t o r , v i d e o m a k e r , i n f l u e n c e r , s t r e a m e r e t e r m i n i c o r r e l a t i . I l r i s u l t a t o è u n a f o t o g r a f i a i n e d i t a d i u n s e t t o r e c h e f i n o a d o g g i e r a r i m a s t o ‘ i n v i s i b i l e ’ a l l e s t a t i s t i c h e t r a d i z i o n a l i . I l d a t o f o r s e p i ù s o r p r e n d e n t e r i g u a r d a l a d i s t r i b u z i o n e g e o g r a f i c a . P e r l a p r i m a v o l t a , u n s e t t o r e l e g a t o a l l ' i n n o v a z i o n e d i g i t a l e m o s t r a u n a p r e s e n z a e q u i l i b r a t a s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e : i l N o r d O v e s t c o n c e n t r a i n f a t t i i l 3 0 , 2 % d e l l e i m p r e s e ( 7 . 6 8 1 ) , i l C e n t r o i l 2 6 , 9 % ( 6 . 8 3 4 ) , i l M e z z o g i o r n o e l e I s o l e i l 2 7 , 9 % ( 7 . 1 0 3 ) e i l N o r d E s t i l 1 5 , 0 % ( 3 . 8 1 1 ) . M i l a n o c o n f e r m a i l s u o r u o l o d i h u b d i g i t a l e n a z i o n a l e c o n o l t r e 3 . 8 0 0 i m p r e s e , p a r i a l 1 5 % d e l t o t a l e , m a a c c a n t o a i p o l i t r a d i z i o n a l i e m e r g o n o n u o v e r e a l t à c o m e P u g l i a , S i c i l i a e C a m p a n i a , d o v e i l c o n t e n u t o d i g i t a l e è d i v e n t a t o s t r u m e n t o d i p r o m o z i o n e t e r r i t o r i a l e e d i n a r r a z i o n e i d e n t i t a r i a . I l p r o f i l o d i q u e s t e i m p r e s e r e s t i t u i s c e l ' i m m a g i n e d i u n s e t t o r e g i o v a n e e d i n a m i c o . O l t r e l ' 8 0 % d e l l e i m p r e s e h a m e n o d i 1 0 a n n i d i a t t i v i t à , c o n t r o i l 6 0 % d e l c a m p i o n e d i c o n t r o l l o c o s t i t u i t o d a i m p r e s e t r a d i z i o n a l i d e l l o s t e s s o s e t t o r e . G l i a m m i n i s t r a t o r i h a n n o u n ' e t à m e d i a n a d i 4 8 - 4 9 a n n i , c i r c a 6 a n n i i n m e n o r i s p e t t o a l l a m e d i a n a z i o n a l e , c o n u n a f o r t e p r e s e n z a d i u n d e r - 4 0 e , n e l l e i m p r e s e c o r e , a n c h e d i u n d e r - 3 0 . E m e r g e i n o l t r e u n a q u o t a l i e v e m e n t e p i ù a l t a d i d o n n e a m m i n i s t r a t r i c i ( 2 7 , 6 % n e l l e i b r i d e , c o n t r o i l 2 6 , 3 % n e l l e i m p r e s e d i c o n t r o l l o ) , s e g n a l e d i u n a m a g g i o r e a c c e s s i b i l i t à i m p r e n d i t o r i a l e i n u n s e t t o r e d o v e l e b a r r i e r e d ' i n g r e s s o s o n o p i ù b a s s e : n o n s e r v o n o g r a n d i c a p i t a l i , m a c o m p e t e n z a d i g i t a l e , c r e a t i v i t à e c a p a c i t à d i c o s t r u i r e c o m u n i t à o n l i n e . D a l p u n t o d i v i s t a d i m e n s i o n a l e , i l 9 3 % d e l l e D i g i t a l c o n t e n t c r e a t o r è c o s t i t u i t o d a m i c r o e p i c c o l e i m p r e s e ( f i n o a 9 a d d e t t i ) , r i f l e t t e n d o l a n a t u r a a r t i g i a n a l e - d i g i t a l e d e l f e n o m e n o . T u t t a v i a , m o l t e d i q u e s t e r e a l t à s t a n n o e v o l v e n d o v e r s o f o r m e p i ù s t r u t t u r a t e , c o n c o l l a b o r a t o r i s t a b i l i e m o d e l l i d i b u s i n e s s d e f i n i t i .