M i l a n o , 3 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - Q u a n d o s i p a r l a d i l a v o r o “ s i a m o d i f r o n t e a l r i s c h i o d i i n f i l t r a z i o n i c r i m i n a l i , a n c h e d i p a r t i c o l a r e r i l i e v o , c h e d o b b i a m o c o n t r a s t a r e c o n t u t t a l a n o s t r a f o r z a . F o r m a l i z z i a m o u n ’ i n t e s a c h e p o r t a v e r s o l ' a p p l i c a z i o n e e l ' a t t u a z i o n e c o n c r e t a d i m o d e l l i v i r t u o s i s u l l a b a s e d i u n r a p p o r t o d i c o l l a b o r a z i o n e c o n s o l i d a t o c o n l ' I n p s , g i à a t t i v o d a t e m p o , c h e c i h a c o n s e n t i t o d i p e r s e g u i r e c o n p a r t i c o l a r e e f f i c a c i a f e n o m e n i c r i m i n a l i e s i s t e n t i s u l t e r r i t o r i o , i n m a t e r i a d i l a v o r o n e r o e d i c a p o r a l a t o . A b b i a m o t u t t i i l d o v e r e d i p e r s e g u i r e q u e s t o f i n e d i l e g a l i t à . S o n o c e r t o c h e o t t e r r e m o r i s u l t a t i a n c o r a p i ù p o s i t i v i , i n a p p l i c a z i o n e d i q u e s t o p r o t o c o l l o ” . C o s ì i l i l P r o c u r a t o r e d e l l a R e p u b b l i c a d i M i l a n o , M a r c e l l o V i o l a , p a r t e c i p a n d o o g g i n e l l a s e d e d e l l a P r o c u r a d e l l a R e p u b b l i c a , p r e s s o i l T r i b u n a l e d i M i l a n o , a l l ’ i n c o n t r o o r g a n i z z a t o p e r f o r m a l i z z a r e l a c o n v e n z i o n e t r a l a P r o c u r a e l ’ i s t i t u t o d i p r e v i d e n z a s o c i a l e , c h e a v v i a u n p e r c o r s o d i c o l l a b o r a z i o n e s t a b i l e f i n a l i z z a t o a l l a r i c e r c a e l a r e p r e s s i o n e d e l l e v i o l a z i o n i i n a m b i t o c o n t r i b u t i v o , p r e v i d e n z i a l e e a s s i s t e n z i a l e , i l p o t e n z i a m e n t o d e l l e a z i o n i d i p r e v e n z i o n e e l o s v i l u p p o d i s i n e r g i e i n f o r m a t i v e e i n v e s t i g a t i v e s u n o t i z i e d i r e a t o a n c h e c o n i l c o i n v o l g i m e n t o d i a l t r e I s t i t u z i o n i . S i t r a t t a d i u n a c c o r d o u n i c o n e l s u o g e n e r e i n I t a l i a .