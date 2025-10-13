R o m a , 1 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - I n c a s o d i m a l f u n z i o n a m e n t o d e l c o n t a t o r e d i l u c e , g a s o a c q u a , s a p e r e a c h i r i v o l g e r s i è f o n d a m e n t a l e p e r r i s o l v e r e r a p i d a m e n t e i l p r o b l e m a e d e v i t a r e d i s a g i o s p e s e n o n d o v u t e . M a a c h i s p e t t a n o r e s p o n s a b i l i t à e c o s t i ? E q u a l i s o n o i t e m p i e l e t u t e l e p e r i l c o n s u m a t o r e ? P e r r i s p o n d e r e a q u e s t e d o m a n d e a b b i a m o c o n s u l t a t o l ’ A t l a n t e p e r i l C o n s u m a t o r e d i A R E R A , f a c i l m e n t e a c c e s s i b i l e d a l l ’ h o m e p a g e d e l s i t o n e l l a s e z i o n e G u i d e e s t r u m e n t i . N e l c a s o d e l l ’ e n e r g i a , i c o n t a t o r i d i l u c e e g a s s o n o d i p r o p r i e t à e r e s p o n s a b i l i t à d e l d i s t r i b u t o r e l o c a l e , o v v e r o d e l l ’ i m p r e s a c h e g e s t i s c e f i s i c a m e n t e l a r e t e e i m i s u r a t o r i . I n c a s o d i p r o b l e m i , i l f o r n i t o r e d e l s e r v i z i o p u ò s v o l g e r e d a i n t e r m e d i a r i o e i n o l t r a r e l a s e g n a l a z i o n e a l d i s t r i b u t o r e . D i f f e r e n t e l a s i t u a z i o n e s e s i p a r l a d i a c q u a . I n q u e s t o c a s o i l s o g g e t t o r e s p o n s a b i l e è i l g e s t o r e d e l s e r v i z i o i d r i c o . U n a v o l t a s e g n a l a t o i l m a l f u n z i o n a m e n t o , l ’ u t e n t e p u ò r i c h i e d e r e u n a v e r i f i c a t e c n i c a a l p r o p r i o v e n d i t o r e c h e , e n t r o d u e g i o r n i , d o v r à i n o l t r a r l a a l d i s t r i b u t o r e s e s i t r a t t a d i l u c e e g a s , o a l g e s t o r e i d r i c o p e r q u a n t o r i g u a r d a l ’ a c q u a . A t t e n z i o n e p e r ò : s e l ’ a p p a r e c c h i o r i s u l t a s s e f u n z i o n a n t e , a l c l i e n t e p o t r à e s s e r e c h i e s t o d i p a g a r e i c o s t i d e l l ’ i n t e r v e n t o . C o s t i c h e d e v o n o e s s e r e c o m u n i c a t i d a l v e n d i t o r e / g e s t o r e n e l m o m e n t o i n c u i r i c e v e l a r i c h i e s t a . N e l c a s o d e l l ’ a c q u a , t a l i s p e s e d e v o n o e s s e r e r e s e n o t e a n c h e i n b o l l e t t a , s u l s i t o i n t e r n e t d e l g e s t o r e e n e l r e g o l a m e n t o d ’ u t e n z a . L e t e m p i s t i c h e p e r l e o p e r a z i o n i d i v e r i f i c a n o n p o s s o n o e s s e r e c a s u a l i , m a v a n n o p o r t a t e a t e r m i n e e n t r o t e m p i p r e s t a b i l i t i . I l d i s t r i b u t o r e h a i n f a t t i u n m a s s i m o d i 1 5 g i o r n i l a v o r a t i v i d a l l a r i c e z i o n e d e l l a r i c h i e s t a p e r l ’ e n e r g i a e l e t t r i c a e 2 0 g i o r n i l a v o r a t i v i p e r i l g a s p e r e f f e t t u a r e i l c o n t r o l l o e c o m u n i c a r e l ’ e s i t o a l v e n d i t o r e . S i r i d u c o n o i m a r g i n i p e r i l s e r v i z i o i d r i c o , l ’ i n t e r v e n t o d e v e a v v e n i r e e n t r o d i e c i g i o r n i . N e l c a s o d i m a n c a t o r i s p e t t o d e l l e s c a d e n z e , s c a t t a l ’ i n d e n n i z z o a u t o m a t i c o p e r i l c l i e n t e c o n u n r i m b o r s o s o t t o f o r m a d i s c o n t o i n b o l l e t t a : 3 5 e u r o p e r l u c e e g a s , 3 0 e u r o p e r l ’ a c q u a . A q u a n t o a m m o n t a i l c o s t o d i u n a v e r i f i c a ? P e r l ’ e l e t t r i c i t à , n e l c a s o i n c u i v e n g a c o n f e r m a t o i l c o r r e t t o f u n z i o n a m e n t o d e l c o n t a t o r e , i l d i s t r i b u t o r e i n f o r m e r à i l c l i e n t e t r a m i t e i l v e n d i t o r e d i u n a d d e b i t o d i 5 0 e u r o , a c o p e r t u r a d e i c o s t i d e l l a v e r i f i c a . D i f f e r e n t e l ’ i m p o r t o p e r i l g a s : s a r à q u e l l o p r e v i s t o d a l p r e z z a r i o d i s p o n i b i l e s u l s i t o d e l d i s t r i b u t o r e . A t t e n z i o n e p e r ò , l ’ a d d e b i t o n o n p u ò s u p e r a r e i 5 e u r o s e i l b o l l o m e t r i c o è s c a d u t o o s e i l c o n t a t o r e n o n h a e f f e t t u a t o l e v e r i f i c h e p e r i o d i c h e o b b l i g a t o r i e . L ’ i m p o r t o è v a r i a b i l e a n c h e p e r q u a n t o r i g u a r d a i l s e r v i z i o i d r i c o e d è i n d i c a t o s u l s i t o d e l g e s t o r e e n e l R e g o l a m e n t o d ’ u t e n z a . S e v e n i s s e r i s c o n t r a t o u n m a l f u n z i o n a m e n t o , i l c l i e n t e n o n d o v r à s b o r s a r e a l c u n c h é p e r g a s , a c q u a o l u c e . I n c a s o c o n t r a r i o , i c o n s u m i n o n r e g i s t r a t i v e r r a n n o r i c o s t r u i t i c o n s i d e r a n d o i l p e r i o d o c o m p r e s o t r a i l g u a s t o e l a s o s t i t u z i o n e o l ’ i n t e r v e n t o s u l c o n t a t o r e . I n m a n c a n z a d i u n a d a t a e s a t t a , s i p r e n d e c o m e r i f e r i m e n t o u n p e r i o d o d i m a s s i m o u n a n n o p e r l ’ e n e r g i a e l e t t r i c a e 5 a n n i p e r i l g a s . P e r l ’ a c q u a v e r r a n n o u t i l i z z a t i i c o n s u m i m e d i d e g l i u l t i m i t r e a n n i o q u e l l i d i u t e n t i s i m i l i . S e i l g u a s t o p e r m e t t e d i q u a n t i f i c a r e c o n p r e c i s i o n e l ’ e r r o r e , i l c a l c o l o s i b a s e r à s u l l a p e r c e n t u a l e d i m a l f u n z i o n a m e n t o r i l e v a t a ; a l t r i m e n t i s a r a n n o u t i l i z z a t i i d a t i s t o r i c i d e l c l i e n t e , i c o n s u m i s t a n d a r d o i d o c u m e n t i f o r n i t i . S u c c e s s i v a m e n t e , i l d i s t r i b u t o r e d i l u c e e g a s i n v i e r à a l v e n d i t o r e l a d o c u m e n t a z i o n e d e t t a g l i a t a e n t r o t e m p i p r e c i s i : e n t r o d u e m e s i d a l l a v e r i f i c a p e r l ’ e l e t t r i c i t à e e n t r o 1 5 g i o r n i p e r i l g a s . A l o r o v o l t a s a r a n n o t r a s m e s s i a l c l i e n t e c h e a v r à 3 0 g i o r n i d i t e m p o d a l l a r i c e z i o n e p e r c o n t e s t a r e l a r i c o s t r u z i o n e , p r e s e n t a n d o e v e n t u a l i p r o v e a s u p p o r t o . È b e n e r i c o r d a r e c h e d u r a n t e i l p e r i o d o d i r e c l a m o l a f o r n i t u r a n o n p u ò e s s e r e s o s p e s a p e r m o r o s i t à . P e r q u a n t o r i g u a r d a l ’ a c q u a , g l i i m p o r t i r i c a l c o l a t i i n b a s e a i n u o v i c o n s u m i v e r r a n n o f a t t u r a t i n e l l a p r i m a b o l l e t t a u t i l e s u c c e s s i v a a l l a s o s t i t u z i o n e d e l c o n t a t o r e m a l f u n z i o n a n t e . S e s o r g e s s e l a n e c e s s i t à d i s o s t i t u z i o n e d e l c o n t a t o r e d i e l e t t r i c i t à o g a s , i l d i s t r i b u t o r e s a r à t e n u t o a i n f o r m a r e i l c l i e n t e c o n u n a v v i s o a l m e n o u n m e s e p r i m a , i n d i c a n d o p o i l a d a t a e s a t t a d e l l ’ i n t e r v e n t o . L a s o s t i t u z i o n e è g r a t u i t a e i n a s s e n z a d e l c l i e n t e è p o s s i b i l e f i s s a r e u n n u o v o a p p u n t a m e n t o . A l t e r m i n e d e l l ’ o p e r a z i o n e v e r r à f o r n i t o u n v e r b a l e c o n t e n e n t e l a l e t t u r a f i n a l e d e l v e c c h i o c o n t a t o r e , f i r m a t o d a l c l i e n t e p e r p r e s a v i s i o n e . E n t r o 9 0 g i o r n i d a l l a s o s t i t u z i o n e è p o s s i b i l e r i c h i e d e r e l a v e r i f i c a d e l n u o v o c o n t a t o r e o d e l l e l e t t u r e r e g i s t r a t e .