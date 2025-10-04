R o m a , 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - N e l l a m a t t i n a d i v e n e r d ì " u n g r u p p o d i m i l i t a n t i P d e C g i l d i r e t t o a l l a m a n i f e s t a z i o n e ‘ p r o - P a l ’ d i R o m a h a l a n c i a t o u o v a c o n t r o l a s e d e n a z i o n a l e d i P r o V i t a & F a m i g l i a i n V i a l e M a n z o n i , i n t o n a n d o c o r i o f f e n s i v i c o m e ' P r o V i t a , P r o V i t a , v a f f a . . . ' " . L ’ a s s o c i a z i o n e d e n u n c i a l ’ e p i s o d i o c o m e i l d i c i o t t e s i m o a t t a c c o v a n d a l i c o c o n t r o l a p r o p r i a s e d e n e g l i u l t i m i 4 a n n i m o t i v a t o d a o d i o p o l i t i c o . “ C h e s i t r a t t i d i m a n i f e s t a r e p e r l ’ a m b i e n t e , l a p a c e , l a v i o l e n z a d i g e n e r e o a l t r o , p e r l a S i n i s t r a o g n i o c c a s i o n e è u t i l e p e r a g g r e d i r c i , q u e s t a p e r i c o l o s a e s c a l a t i o n d e v e f i n i r e ” , a f f e r m a A n t o n i o B r a n d i , p r e s i d e n t e d e l l a O n l u s . “ C h i e d i a m o a E l l y S c h l e i n e a M a u r i z i o L a n d i n i d i c o n d a n n a r e i l v e r g o g n o s o e p i s o d i o , c o m m e s s o d a m i l i t a n t i c h e s v e n t o l a v a n o l e b a n d i e r e d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o e d e l l a C g i l . A l G o v e r n o , e i n p a r t i c o l a r e a l m i n i s t r o d e l l ’ I n t e r n o M a t t e o P i a n t e d o s i , r i b a d i a m o l a r i c h i e s t a d i i n n a l z a r e u r g e n t e m e n t e l e m i s u r e d i s i c u r e z z a n e c e s s a r i e a g a r a n t i r e l a l i b e r t à d i e s p r e s s i o n e e d i m a n i f e s t a z i o n e d e l p e n s i e r o m i n a c c i a t a a n c h e i n I t a l i a , c o m e a b b i a m o d e n u n c i a t o a n c h e c o n u n a p e t i z i o n e p o p o l a r e l a n c i a t a a s e g u i t o d e l l a b r u t a l e u c c i s i o n e n e g l i U s a d e l l ’ a t t i v i s t a p r o l i f e C h a r l i e K i r k , s o t t o s c r i t t a d a o g g i d a p i ù d i 2 0 . 0 0 0 c i t t a d i n i " , c o n c l u d e .