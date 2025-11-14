R o m a , 1 4 n o v ( A d n k r o n o s ) - " S t a m a t t i n a h o d e p o s i t a t o l a p r o p o s t a d i l e g g e d i A l l e a n z a V e r d i S i n i s t r a c h e i n t r o d u c e n u o v e n o r m e p e r l a n o m i n a d e l c o m p o n e n t i d e l c o l l e g i o d e l G a r a n t e d e l l a P r i v a c y e s o p r a t u t t o c h e , t r a l e n o r m e t r a n s i t o r i e , p r e v e d e l a d e c a d e n z a d e l l ’ a t t u a l e c o l l e g i o n o n a p p e n a l a l e g g e f o s s e a p p r o v a t a e , i n u n t e m p o m a s s i m o d i s e i m e s i , l a v o t a z i o n e p e r l e n u o v e n o m i n e c o n c l u s e " . L o d i c e E l i s a b e t t a P i c c o l o t t i , d e p u t a t a d i A v s . " N o n s e r v e a s p e t t a r e l e d i m i s s i o n i d e i c o m p o n e n t i d i u n c o l l e g i o c h e e v i d e n t e m e n t e s e n e i n f i s c h i a d i m o l t e c o s e e a n c h e d i t u t e l a r e l ’ a u t o r e v o l e z z a d e l l ’ i s t i t u z i o n e c h e r a p p r e s e n t a n o . V i s t o c h e t u t t i i p a r t i t i c o n c o r d a n o c o n l a n e c e s s i t à d e l l ’ a z z e r a m e n t o p r o c e d a n o i n c o n f e r e n z a d e i c a p i g r u p p o a c a l e n d a r i z z a r e s u b i t o l a n o s t r a l e g g e " , c o n c l u d e P i c c o l o t t i .