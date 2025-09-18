N a p o l i , 1 7 s e t . ( A d n k r o n o s ) - G r a n d e s u c c e s s o p e r l a p r i m a g i o r n a t a d i C a m p a n i a M a t e r , i l f o r u m d e d i c a t o a l l ’ a g r i c o l t u r a c a m p a n a o s p i t a t o a l P a l a z z o R e a l e d i N a p o l i . L ’ e v e n t o h a r e g i s t r a t o u n ’ a f f l u e n z a o l t r e l e a s p e t t a t i v e e u n c o n f r o n t o v i v a c e t r a i s t i t u z i o n i , e s p e r t i , i m p r e s e , s t a k e h o l d e r e c i t t a d i n i . P e r i l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e C a m p a n i a V i n c e n z o D e L u c a " C a m p a n i a M a t e r è u n ’ o c c a s i o n e s t r a o r d i n a r i a p e r c o s t r u i r e i n s i e m e u n m o d e l l o a g r i c o l o c h e u n i s c a t r a d i z i o n e , i n n o v a z i o n e e q u a l i t à . L a C a m p a n i a p u ò c o n t i n u a r e a d e s s e r e l a b o r a t o r i o d i e c c e l l e n z a n a z i o n a l e e d e u r o p e o , p u n t a n d o s u i g i o v a n i " . G r a n d e a t t e n z i o n e a n c h e p e r l a p r e s e n t a z i o n e d e l v o l u m e " C a m p a n i a M a t e r . I l M o d e l l o C a m p a n i a p e r i l c i b o c h e v e r r à " , l i b r o - m a n i f e s t o c u r a t o d a l l ’ a s s e s s o r e a l l ’ A g r i c o l t u r a N i c o l a C a p u t o , c o o r d i n a t o d a A l e x G i o r d a n o e T e r e s a D e l G i u d i c e , g r a z i e a l c o n t r i b u t o s c i e n t i f i c o d i N o m i s m a : " C a m p a n i a M a t e r n o n è s o l o u n e v e n t o – h a s p i e g a t o C a p u t o – m a u n p e r c o r s o c o l l e t t i v o c h e m e t t e a l c e n t r o c o m p e t e n z e , p e r s o n e e p a s s i o n e . C o n i l l i b r o a b b i a m o v o l u t o s i n t e t i z z a r e l e s t r a t e g i e p e r a f f r o n t a r e l e s f i d e g l o b a l i e r a f f o r z a r e l a D o p E c o n o m y , p u n t o c r u c i a l e p e r u n a r e g i o n e c h e v u o l e d i v e n t a r e u n m o d e l l o d i r i f e r i m e n t o n a z i o n a l e e d e u r o p e o " . L a r i c e r c a N o m i s m a f o t o g r a f a u n ’ a g r i c o l t u r a c a m p a n a i n p i e n a t r a n s i z i o n e , c h i a m a t a a c o n i u g a r e s o s t e n i b i l i t à , i n n o v a z i o n e e i d e n t i t à t e r r i t o r i a l e . T r a i p u n t i d i f o r z a e m e r s i : e x p o r t i n c r e s c i t a ( + 1 1 1 % d a l 2 0 1 4 , 5 , 7 m i l i a r d i n e l 2 0 2 4 ) , b o o m d e l b i o l o g i c o ( 2 0 % d e l l a S A U ) , r i l e v a n z a d e l l e f i l i e r e D o p e I g p e a l t a p r e s e n z a d i i m p r e s e f e m m i n i l i ( 3 8 , 8 % ) . D u r a n t e l a g i o r n a t a , g r a n d e p a r t e c i p a z i o n e a i t a v o l i t e m a t i c i s u c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o , c i b o e s a l u t e , i n n o v a z i o n e e m e r c a t i e s t e r i , c o n f e r m a n d o l a c e n t r a l i t à d i u n ’ a g r i c o l t u r a c a m p a n a p r o n t a a c o g l i e r e l e s f i d e e l e o p p o r t u n i t à g l o b a l i . M o m e n t o p a r t i c o l a r m e n t e s e n t i t o è s t a t a l a p r e m i a z i o n e d e g l i e x a s s e s s o r i a l l ’ A g r i c o l t u r a d e l l a R e g i o n e C a m p a n i a , p e r i l c o n t r i b u t o d a t o n e g l i a n n i a l l a c r e s c i t a d e l s e t t o r e , i n s i e m e a l P r e m i o C a m p a n i a M a t e r c o n s e g n a t o a i m p r e n d i t o r i a g r o a l i m e n t a r i c h e h a n n o c o n t r i b u i t o a l s u c c e s s o d e l l a D o p E c o n o m y e d e l M a d e i n C a m p a n i a . L a d u e g i o r n i p r o s e g u e c o n f o c u s s u p a t r i m o n i o a g r o a l i m e n t a r e , n u o v e s t r a t e g i e d i m a r k e t i n g p e r i l M a d e i n C a m p a n i a e c o l l e g a m e n t i i n t e r n a z i o n a l i c o n o p e r a t o r i e d e s p e r t i p r o v e n i e n t i d a E u r o p a e P a e s i e x t r a e u r o p e i .