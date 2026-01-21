R o m a , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ P e r s o s t e n e r e i l s i s t e m a p r e v i d e n z i a l e , l a p r o d u t t i v i t à d e v e e s s e r e p o s t a a l c e n t r o d e l l e p o l i t i c h e p u b b l i c h e . S e c o n d o l e p r e v i s i o n i d e l l ’ I s t a t , e n t r o i l 2 0 4 0 a v r e m o c i r c a 5 m i l i o n i d i p e r s o n e i n m e n o i n e t à l a v o r a t i v a . Q u e s t o s i g n i f i c a c h e a v r e m o u n p r o b l e m a d i r e p e r i m e n t o d i p e r s o n e s u l m e r c a t o d e l l a v o r o ” . È l ’ a n a l i s i d i G i a n f r a n c o S a n t o r o , d i r e t t o r e c e n t r a l e s t u d i e r i c e r c h e d e l l ’ I n p s ( I s t i t u t o n a z i o n a l e d e l l a p r e v i d e n z a s o c i a l e ) , i l l u s t r a t a i n o c c a s i o n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e d e l X X I V R a p p o r t o a n n u a l e d e l l ’ I s t i t u t o , o g g i p r e s s o l a s e d e d i C o n f i n d u s t r i a a R o m a . P r o d u t t i v i t à a l c e n t r o , d u n q u e . U n o b i e t t i v o c h e p a s s a d a l r a f f o r z a m e n t o d e l l ’ o c c u p a z i o n e e d a l l a p i e n a v a l o r i z z a z i o n e d e l c a p i t a l e u m a n o d i s p o n i b i l e . “ N e l 2 0 2 4 g l i o c c u p a t i s o n o 2 4 , 2 m i l i o n i e i l t a s s o d i o c c u p a z i o n e h a r a g g i u n t o i l 6 3 % , u n m a s s i m o s t o r i c o – p r o s e g u e S a n t o r o – L a c r e s c i t a r e c e n t e d e l l ’ o c c u p a z i o n e è t r a i n a t a s o p r a t t u t t o d a i l a v o r a t o r i d i p e n d e n t i a t e m p o i n d e t e r m i n a t o . T u t t a v i a , p e r s i s t o n o d i v a r i t e r r i t o r i a l i , d i g e n e r e e g e n e r a z i o n a l i c h e r i c h i e d o n o u n ’ a t t e n z i o n e p a r t i c o l a r e , s o p r a t t u t t o a l l a l u c e d e l l a t r a n s i z i o n e d e m o g r a f i c a ” . U n c o n t e s t o c h e r e n d e f o n d a m e n t a l e i n t e r v e n i r e s u i m a r g i n i d i m i g l i o r a m e n t o d e l m e r c a t o d e l l a v o r o . “ I l t a s s o d i i n a t t i v i t à i n I t a l i a è p a r i a l 3 3 , 4 % , a f r o n t e d i u n a m e d i a e u r o p e a d e l 2 4 , 7 % – a p p r o f o n d i s c e – I l t a s s o d i o c c u p a z i o n e , p u r e s s e n d o a i m a s s i m i s t o r i c i , r e s t a i n f e r i o r e d i c i r c a 1 8 p u n t i p e r c e n t u a l i r i s p e t t o a l l a m e d i a e u r o p e a . E s i s t e i n o l t r e u n a f o r t e d i f f e r e n z a t r a i l t a s s o d i o c c u p a z i o n e f e m m i n i l e e q u e l l o m a s c h i l e . A n c h e l ’ o c c u p a z i o n e g i o v a n i l e p r e s e n t a u n a c r i t i c i t à s i g n i f i c a t i v a , c o n u n t a s s o p i ù b a s s o r i s p e t t o a l l a m e d i a e u r o p e a . L o s t e s s o v a l e p e r i N e e t , i g i o v a n i t r a i 1 5 e i 2 9 a n n i c h e n o n s t u d i a n o e n o n l a v o r a n o , l a c u i i n c i d e n z a è p i ù c h e d o p p i a n e l M e z z o g i o r n o r i s p e t t o a l C e n t r o - N o r d ” , s p i e g a , s o f f e r m a n d o s i p o i s u l d i v a r i o t e r r i t o r i a l e : “ N e l N o r d i l t a s s o d i o c c u p a z i o n e è i n t o r n o a l 7 0 % , p a r a g o n a b i l e a l l a m e d i a e u r o p e a , m e n t r e n e l M e z z o g i o r n o p e r m a n g o n o p r o b l e m i s t r u t t u r a l i ” . D a i d a t i p r e s e n t a t i a l l ’ i n c o n t r o e m e r g o n o p e r ò a n c h e s e g n a l i i n c o r a g g i a n t i . “ I d a t i I n p s m o s t r a n o c h e n e l 2 0 2 4 i l a v o r a t o r i a s s i c u r a t i s o n o c i r c a 2 7 m i l i o n i , u n n u m e r o s u p e r i o r e a q u e l l o r i l e v a t o d a l l ’ I s t a t , p o i c h é l ’ I n p s c o n s i d e r a g l i a s s i c u r a t i c o n a l m e n o u n a s e t t i m a n a c o n t r i b u t i v a – p r e c i s a S a n t o r o – R i s p e t t o a l 2 0 2 3 s i r e g i s t r a u n i n c r e m e n t o d i c i r c a 4 0 0 m i l a u n i t à ; r i s p e t t o a l 2 0 1 9 , a n n o p r e - p a n d e m i c o , l ’ a u m e n t o è d i c i r c a 1 , 5 m i l i o n i d i p e r s o n e , p a r i a q u a s i i l 6 % ” . “ Q u e s t o i n c r e m e n t o – a g g i u n g e – r i g u a r d a i n m i s u r a m a g g i o r e l e d o n n e ( + 6 , 7 % c o n t r o + 5 , 2 % d e g l i u o m i n i ) , l e r e g i o n i d e l S u d ( + 7 , 4 % r i s p e t t o a l C e n t r o - N o r d ) e i l a v o r a t o r i p r o v e n i e n t i d a P a e s i n o n c o m u n i t a r i ( + 2 9 % ) . I l n u m e r o m e d i o d i s e t t i m a n e l a v o r a t e , c h e m i s u r a l ’ i n t e n s i t à d e l l a v o r o , s i m a n t i e n e s t a b i l e i n t o r n o a l l e 4 3 s e t t i m a n e ” . U n d a t o r i l e v a n t e , q u e l l o r e l a t i v o a l l e s e t t i m a n e l a v o r a t e , p o i c h é i n d i c a c h e “ l ’ i n t e n s i t à l a v o r a t i v a , a l m e n o s u l p i a n o s t a t i s t i c o g e n e r a l e , r i m a n e s t a b i l e ” , o s s e r v a i l d i r e t t o r e c e n t r a l e s t u d i e r i c e r c h e d e l l ’ I n p s . S a n t o r o i n v i t a i n f i n e a r i f l e t t e r e s u l t e m a d e l l a s o s t e n i b i l i t à d e l s i s t e m a p e n s i o n i s t i c o . “ S p e s s o i l d i b a t t i t o p u b b l i c o s i c o n c e n t r a s u l l a c o s i d d e t t a ‘ g o b b a p e n s i o n i s t i c a ’ – r i c o r d a – A t t u a l m e n t e l a s p e s a p e n s i o n i s t i c a è p a r i a c i r c a i l 1 5 , 4 % d e l P i l e , s e c o n d o l e p r e v i s i o n i , r a g g i u n g e r à i l 1 7 % d e l P i l i n t o r n o a l 2 0 4 0 , q u a n d o a c c e d e r a n n o a l p e n s i o n a m e n t o l e g e n e r a z i o n i d e i b a b y b o o m e r s ” , c o n c l u d e .