R o m a , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ I l n u o v o r a p p o r t o a n n u a l e e v i d e n z i a u n a s o l i d i t à d e l l ' i s t i t u t o . P u r e s s e n d o c o n s a p e v o l i d e l l e p r e o c c u p a z i o n i e d e l l e c r i t i c i t à , c o m e e s e m p i o l a d e n a t a l i t à c h e d e t e r m i n a u n a u m e n t o d e g l i a n z i a n i e u n a d i m i n u z i o n e d e i g i o v a n i . F i n d a l p r i m o g i o r n o d e l m i o i n s e d i a m e n t o s t i a m o l a v o r a n d o p e r s c o n g i u r a r e q u e s t e p r e o c c u p a z i o n i e c i r i v o l g i a m o a i g i o v a n i a f f i n c h é p o s s a n o a v e r e u n f u t u r o a t t r a v e r s o u n i n s e r i m e n t o s t a b i l e n e l m o n d o d e l l a v o r o ” . C o s ì G a b r i e l e F a v a , p r e s i d e n t e d e l l ’ I n p s , i n t e r v e n e n d o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l X X I V R a p p o r t o a n n u a l e d e l l ’ I s t i t u t o , o g g i p r e s s o l a s e d e d i C o n f i n d u s t r i a a R o m a . “ S i a m o n e l l a c a s a d e g l i i m p r e n d i t o r i - a g g i u n g e F a v a - e c o n l o r o v o g l i a m o d i a l o g a r e a t t r a v e r s o u n a n u o v a a l l e a n z a c o l t e s s u t o p r o d u t t i v o , q u e l l o c o n i l q u a l e i g i o v a n i d e v o n o c o n f r o n t a r s i ” . I l d i a l o g o d i I n p s c o n l e i m p r e s e p a s s a a n c h e d a “ n u o v e i n i z i a t i v e c h e s t i a m o p o r t a n d o a v a n t i , c o m e i l p r e - D u r c ” , r i c o r d a i l p r e s i d e n t e c h e a g g i u n g e : “ L a n c e r e m o a b r e v e l o s p o r t e l l o g r a n d i c o n t r i b u e n t i e u n a v i g i l a n z a p i ù m a t u r a , p i ù c o l l a b o r a t i v a v e r s o c h i v u o l e f a r e i m p r e s a s a n a . I n i z i a t i v e c h e v o g l i a m o c o n d i v i d e r e c o n l e i m p r e s e p e r c h é c h i c r e a o c c u p a z i o n e - a g g i u n g e - è f o n d a m e n t a l e ” . “ I l n u o v o r a p p o r t o a n n u a l e e v i d e n z i a u n a s o l i d i t à d e l l ' i s t i t u t o . P u r e s s e n d o c o n s a p e v o l i d e l l e p r e o c c u p a z i o n i e d e l l e c r i t i c i t à , q u a l i a d e s e m p i o l a d e n a t a l i t à c h e d e t e r m i n a u n a u m e n t o d e g l i a n z i a n i e u n a d i m i n u z i o n e d e i g i o v a n i . F i n d a l p r i m o g i o r n o d e l m i o i n s e d i a m e n t o s t i a m o l a v o r a n d o p e r s c o n g i u r a r e q u e s t e p r e o c c u p a z i o n i e c i r i v o l g i a m o a i g i o v a n i a f f i n c h é p o s s a n o a v e r e u n f u t u r o a t t r a v e r s o u n i n s e r i m e n t o s t a b i l e n e l m o n d o d e l l a v o r o ” c o n c l u d e .