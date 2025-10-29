R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " E ' u n ' i n i z i a t i v a m i r a t a e c o e r e n t e c o n i l n o s t r o m o d o d i o p e r a r e : n o n s i t r a t t a d i c r e a r e n u o v i p r o g r a m m i , m a d i r a f f o r z a r e e s o s t e n e r e q u e l l i p u b b l i c i g i à i n a t t o . I r i s u l t a t i c l i n i c i p r e s e n t a t i n e l l ' a m b i t o d i q u e s t o p r o g e t t o " C a r e f o r c a r i n g 2 . 0 " d i m o s t r a n o q u a n t o s i a i m p o r t a n t e a c c o m p a g n a r e l e c o m u n i t à n e l p e r c o r s o d e l l a p r e v e n z i o n e , p r o m u o v e r e l a c u l t u r a d e l l a s a l u t e , l a f o r m a z i o n e e l a c r e a z i o n e d i m o d e l l i p o s i t i v i . T u t t o c i ò p r o d u c e e f f e t t i c o n c r e t i e s i g n i f i c a t i v i s u l l a p o p o l a z i o n e " . S o n o l e p a r o l e d i F r a n c e s c a P a t a r n e l l o , v i c e p r e s i d e n t M a r k e t a c c e s s & g o v e r n m e n t a f f a i r s d i A s t r a Z e n e c a I t a l i a , i n t e r v e n e n d o a l l a S c u o l a s u p e r i o r e d i P o l i z i a d i R o m a p e r l a p r e s e n t a z i o n e d e i r i s u l t a t i d e l l a s e c o n d a e d i z i o n e d e l l a c a m p a g n a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e a l l a p r e v e n z i o n e d e l t u m o r e a l s e n o , d i c u i l a f a r m a c e u t i c a è m a i n s p o n s o r . " L a P o l i z i a d i S t a t o r a p p r e s e n t a p e r n o i d u e e l e m e n t i f o n d a m e n t a l i - s p i e g a P a t a r n e l l o - l e d o n n e , c o n i l l o r o r u o l o c e n t r a l e n e l l a s o c i e t à e n e l m o n d o d e l l a v o r o , e l a P o l i z i a s t e s s a c h e , p e r d e f i n i z i o n e , è u n c o r p o g e n e r o s o , s e m p r e a l s e r v i z i o e a s u p p o r t o d i t u t t i n o i . I l r u o l o d e l l e d o n n e d e l l a P o l i z i a d i S t a t o c o n l a l o r o d i v i s a e i l l o r o e s e m p i o - a g g i u n g e - è p a r t i c o l a r m e n t e p r e z i o s o : p o s s o n o e s s e r e u n m o d e l l o p o s i t i v o p e r t u t t i , i n c o r a g g i a n d o a l t r e d o n n e e u o m i n i a p r e n d e r s i c u r a d e l l a p r o p r i a s a l u t e , u t i l i z z a r e l e r i s o r s e g i à d i s p o n i b i l i e p r e v e n i r e m a l a t t i e c h e , s e t r a s c u r a t e , p o s s o n o a v e r e c o n s e g u e n z e g r a v i " . P e r P a t a r n e l l o , i n i z i a t i v e c o m e q u e s t e i s p i r a n o a n c h e l e i s t i t u z i o n i . " I l G o v e r n o h a d e c i s o d i i n c r e m e n t a r e l e r i s o r s e d e s t i n a t e a i p r o g r a m m i d i p r e v e n z i o n e , i n p a r t i c o l a r e a q u e l l i r i v o l t i a l t u m o r e a l s e n o . N e l l a l e g g e d i B i l a n c i o - s o t t o l i n e a - s o n o i n f a t t i p r e v i s t e u l t e r i o r i r i s o r s e c h e p e r m e t t e r a n n o d i e s t e n d e r e l e a t t i v i t à d i p r e v e n z i o n e a n c h e a l l e f a s c e d e l l a p o p o l a z i o n e f i n o r a n o n c o p e r t e . E ' i m p o r t a n t e r i c o r d a r e - a g g i u n g e - c h e a n c h e t r a l e d o n n e c h e h a n n o a c c e s s o a i p r o g r a m m i d i p r e v e n z i o n e m o l t e n o n v i p a r t e c i p a n o a n c o r a . L e c a u s e s o n o d i v e r s e : a l c u n e s o n o l e g a t e a c o n d i z i o n i d i s v a n t a g g i o o d i f f i c o l t à d i a c c e s s o a i s e r v i z i s a n i t a r i , a l t r e s o n o d i n a t u r a c u l t u r a l e . I r i s u l t a t i d i q u e s t a e d i z i o n e " d e l l a c a m p a g n a " c o n f e r m a n o q u a n t o s i a u t i l e d i m o s t r a r e c h e s i p u ò e s i d e v e f a r e d i p i ù " .