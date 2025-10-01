M i l a n o , 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I n o c c a s i o n e d e l l a 1 2 e s i m a e d i z i o n e d i E x p o F e r r o v i a r i a , l ’ e s p o s i z i o n e i n t e r n a z i o n a l e p e r l e t e c n o l o g i e , p r o d o t t i e s i s t e m i f e r r o v i a r i , S i t a v h a p r e s e n t a t o i l p r o g e t t o F e n h y c e ( F u e l c e l l e n e r g y h y d r o g e n c o n v e r t e d e n g i n e ) c h e n a s c e c o n l o s c o p o d i s v i l u p p a r e u n a s o l u z i o n e i n n o v a t i v a a b a s s o i m p a t t o a m b i e n t a l e p e r i l m e r c a t o d e l t r a s p o r t o m e r c i s u f e r r o e d e l l ’ u l t i m o m i g l i o f e r r o v i a r i o . È s t a t o c o s ì s v e l a t o i l p r o t o t i p o d i l o c o m o t i v a a l i m e n t a t a a i d r o g e n o t r a m i t e c e l l e a c o m b u s t i b i l e p e r v a l i d a r e l e s o l u z i o n i t e c n o l o g i c h e a d o t t a t e ( f r a c u i u n i n n o v a t i v o s i s t e m a d i s t o c c a g g i o a b a s s a p r e s s i o n e a 3 0 b a r ) , o l t r e c h e p e r a f f r o n t a r e l e f a s i d i o m o l o g a z i o n e p e r f u t u r e s e r i e . U n p r o g e t t o g r e e n a d e m i s s i o n i z e r o c h e v u o l e m e t t e r e s o s t e n i b i l i t à e s i c u r e z z a a l c e n t r o F e n h y c e p u ò c o n t a r e s u u n a p o t e n z a m a s s i m a d i 4 5 0 K w e d è c a p a c e d i r i m o r c h i a r e f i n o a 1 7 0 0 t o n n e l l a t e , q u a l i t à f o n d a m e n t a l i p e r i l t r a s p o r t o m e r c i i n u n m e r c a t o c h e p u n t a a d a m m o d e r n a r e l e s u e l o c o m o t i v e . I l p r o g e t t o , c h e h a p r e s o i l v i a q u a s i q u a t t r o a n n i f a , s i i n s e r i s c e n e l l ’ o t t i c a d i p r o p o r r e s o l u z i o n i i n n o v a t i v e e a l l ’ a v a n g u a r d i a . L e l o c o m o t i v e p r o p o s t e d a S i t a v s o n o a t t r e z z a t e c o n u n a d i a g n o s t i c a c h e c o n s e n t e u n c o n t r o l l o i n t e m p o r e a l e d e l l o s t a t o d e l m e z z o , f a v o r e n d o c o s ì l a p i a n i f i c a z i o n e d i t u t t i i t i p i d i i n t e r v e n t i m a n u t e n t i v i .