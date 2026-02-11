R o m a , 1 1 f e b . - ( A d n k r o n o s ) - È s t a t a p r e s e n t a t a p r e s s o l a s e d e d e l M i n i s t e r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y l a 1 3 ª e d i z i o n e d e l W m f – W e M a k e F u t u r e , F i e r a I n t e r n a z i o n a l e C e r t i f i c a t a s u l l ’ I n n o v a z i o n e : A I , T e c h e D i g i t a l , i n p r o g r a m m a d a l 2 4 a l 2 6 g i u g n o 2 0 2 6 p r e s s o B o l o g n a F i e r e . C o n l a p a r t e c i p a z i o n e d e l M i n i s t e r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y , d e l M i n i s t e r o d e g l i A f f a r i E s t e r i e d e l l a C o o p e r a z i o n e I n t e r n a z i o n a l e , d i I c e - A g e n z i a , d i A e f i , d i B o l o g n a F i e r e e d e l C o m u n e d i B o l o g n a , è s t a t o i l l u s t r a t o i l r u o l o s t r a t e g i c o d e l W m f c o m e p i a t t a f o r m a a s u p p o r t o d e l l ’ i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e d e l s i s t e m a p r o d u t t i v o i t a l i a n o e d e l l ’ a t t r a z i o n e d i i n v e s t i m e n t i e s t e r i e s o n o s t a t e i l l u s t r a t e l e o p p o r t u n i t à p e r l e a z i e n d e i t a l i a n e e l e r e a l t à p r o d u t t i v e . C o n n u m e r i d a r e c o r d n e l 2 0 2 5 – o l t r e 7 3 . 0 0 0 p r e s e n z e d a 9 0 P a e s i , p i ù d i 7 0 0 e s p o s i t o r i , 1 . 0 0 0 s p e a k e r e o s p i t i i n t e r n a z i o n a l i , 2 . 8 0 0 i n c o n t r i B 2 B e i l c o i n v o l g i m e n t o d i 3 . 0 0 0 t r a s t a r t u p e i n v e s t i t o r i r a p p r e s e n t a n t i u n p o r t a f o g l i o c o m p l e s s i v o d i 1 . 5 0 0 m i l i a r d i d i e u r o , 3 0 4 m i l i a r d i d i A U M , o l t r e 7 2 , 8 m i l i a r d i d i d o l l a r i i n o p e r a z i o n i f i n a n z i a t e e p i ù d i 1 7 . 0 0 0 r o u n d d i i n v e s t i m e n t o g e s t i t i - W m f 2 0 2 6 - c o m e è s t a t o s o t t o l i n e a t o i n c o n f e r e n z a s t a m p a - è p i a t t a f o r m a p e r l ’ i m p l e m e n t a z i o n e d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e d e l d i g i t a l e n e i 1 4 s e t t o r i i n d u s t r i a l i a n n u n c i a t i d a l W m f e c o m e f i e r a s t r a t e g i c a p e r i l M a d e i n I t a l y e l ’ e c o n o m i a d e l f u t u r o , g r a z i e a l l a p r e s e n z a a n n u n c i a t a d i d e l e g a z i o n i d a A s i a , S t a t i U n i t i , A f r i c a , E u r o p a e P a e s i e m e r g e n t i . A d a p r i r e i l a v o r i S o f i a C a p e l l i n i d i A e f i – A s s o c i a z i o n e E s p o s i z i o n i e F i e r e I t a l i a n e c h e h a r i b a d i t o c o m e " i l s i s t e m a f i e r i s t i c o r a p p r e s e n t i u n a s s e t s t r a t e g i c o p e r i l M i n i s t e r o e p e r i l P a e s e . I l c o m p a r t o f i e r i s t i c o i t a l i a n o g e n e r a u n v o l u m e d ’ a f f a r i p a r i a c i r c a 6 0 m i l i a r d i d i e u r o l ’ a n n o , p o s i z i o n a n d o l ’ I t a l i a a l s e c o n d o p o s t o i n E u r o p a e a l q u a r t o a l i v e l l o m o n d i a l e . I l 2 0 2 5 è s t a t o u n a n n o d a r e c o r d e i l 2 0 2 6 s i p o n e l ’ o b i e t t i v o d i s u p e r a r e q u e s t i r i s u l t a t i , a n c h e a t t r a v e r s o e v e n t i c a p a c i d i p r o m u o v e r e i l M a d e i n I t a l y s u i m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i . I n q u e s t o c o n t e s t o , W e M a k e F u t u r e r a p p r e s e n t a d a v v e r o i l f u t u r o d e l l e f i e r e , i n n o v a n d o i l c o n c e t t o s t e s s o d i m a n i f e s t a z i o n e f i e r i s t i c a e i n t e r p r e t a n d o i n m o d o n u o v o i l r u o l o d e l l e f i e r e n e l l ’ e c o s i s t e m a d e l l ’ i n n o v a z i o n e " . F e d e r i c o E i c h b e r g , C a p o d i G a b i n e t t o d e l M i m i t , h a s o t t o l i n e a t o c h e " q u e s t o è u n M i n i s t e r o c h e l a v o r a p e r g e n e r a r e f u t u r o e i n q u e s t o c o n t e s t o , l e f i e r e r a p p r e s e n t a n o l u o g h i f o n d a m e n t a l i d i i n c o n t r o e d i t r a d u z i o n e d i q u e s t i l i n g u a g g i : s p a z i i n c u i i n n o v a z i o n e e t e c n o l o g i e e m e r g e n t i i n c i d o n o c o n c r e t a m e n t e s u l l a c a p a c i t à d e l l e i m p r e s e d i a c c e d e r e a i m e r c a t i . P e r q u e s t o d e s i d e r o r i n g r a z i a r e i p r o m o t o r i d i W e M a k e F u t u r e : e v e n t i c o m e i l W m f i n c a r n a n o p i e n a m e n t e i l s e n s o d e l l ’ a z i o n e d e l M i m i t . I l f u t u r o s i c o s t r u i s c e a t t r a v e r s o l a c a p a c i t à d e l l e i m p r e s e d i c r e a r e p a r t e n a r i a t i , s v i l u p p a r e c r e s c i t a s o s t e n i b i l e e a t t i v a r e c o n n e s s i o n i t r a m e r c a t i , g o v e r n i e d e c o s i s t e m i . I n q u e s t o s e n s o , W e M a k e F u t u r e r a p p r e s e n t a u n o s t r u m e n t o c o n c r e t o p e r g u a r d a r e a l f u t u r o e g e n e r a r e o p p o r t u n i t à p e r i l s i s t e m a P a e s e . » P a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e è s t a t a d e d i c a t a a l t e m a d e l l ’ i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e e a l r u o l o d e l l e i s t i t u z i o n i n e l s u p p o r t o a l l ’ e x p o r t e a l l ’ a t t r a z i o n e d i i n v e s t i m e n t i e s t e r i c o m e s o t t o l i n e a t o d a L o r e n z o G a l a n t i , D i r e t t o r e G e n e r a l e I C E – A g e n z i a p e r l a p r o m o z i o n e a l l ’ e s t e r o e l ’ i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l e i m p r e s e i t a l i a n e « P e r I C E i l l a v o r o s u l l e f i e r e i n t e r n a z i o n a l i i n I t a l i a r a p p r e s e n t a u n a d e l l e c o m p o n e n t i p i ù r i l e v a n t i d e l n o s t r o i m p e g n o , i n p a r t i c o l a r e p e r f a v o r i r e l ’ i n c o n t r o t r a i l s i s t e m a p r o d u t t i v o i t a l i a n o e o p e r a t o r i e s t e r i . L ’ I t a l i a è u n a g r a n d e p o t e n z a m a n i f a t t u r i e r a e d e s p o r t a t r i c e , m a è s e m p r e p i ù u n a t e c h n a t i o n e d è f o n d a m e n t a l e r a f f o r z a r n e i l p o s i z i o n a m e n t o a n c h e i n q u e s t a d i r e z i o n e . I n q u e s t o q u a d r o , e v e n t i c o m e W e M a k e F u t u r e s v o l g o n o u n r u o l o s t r a t e g i c o : r a p p r e s e n t a n o u n m o m e n t o d i a g g r e g a z i o n e d i a l t o l i v e l l o p e r i n v e s t i t o r i , o p e r a t o r i e m e d i a i n t e r n a z i o n a l i e c o n t r i b u i s c o n o i n m o d o c o n c r e t o a l r i p o s i z i o n a m e n t o e a l r e b r a n d i n g d e l l ’ I t a l i a s u i m e r c a t i g l o b a l i . C o m e I C E s i a m o o r g o g l i o s i d i p a r t e c i p a r e a l W m f p e r i l q u i n t o a n n o c o n s e c u t i v o , c o n u n a p r e s e n z a c r e s c e n t e : q u e s t ’ a n n o a c c o m p a g n e r e m o 8 0 r a p p r e s e n t a n t i e s t e r i p r o v e n i e n t i d a 2 4 P a e s i , c o n u n a f o r t e d i v e r s i f i c a z i o n e g e o g r a f i c a , p e r f a v o r i r e c o n t a t t i e o p p o r t u n i t à a n c h e c o n e c o s i s t e m i m e n o c o n v e n z i o n a l i . L a p r e s e n z a i s t i t u z i o n a l e a l W m f c i c o n s e n t e n o n s o l o d i s u p p o r t a r e l e i m p r e s e n e i p e r c o r s i d i i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e , m a a n c h e d i r a f f o r z a r e l e c o n n e s s i o n i t r a i m p r e s e , r i c e r c a e u n i v e r s i t à , v a l o r i z z a n d o l ’ e c o s i s t e m a d e l l ’ i n n o v a z i o n e i t a l i a n a i n u n a d i m e n s i o n e s e m p r e p i ù i n t e r n a z i o n a l e . » I l W m f s i d i s t i n g u e c o m e m o d e l l o e v o l u t o d i f i e r a B 2 B , u n a t r e g i o r n i d i i n c o n t r i s t r a t e g i c i p e r a z i e n d e , b r a n d e i s t i t u z i o n i e c h e o f f r e l ’ o p p o r t u n i t à d i s v i l u p p a r e p a r t n e r s h i p , i n c o n t r a r e f i n a n z i a t o r i e p r e s e n t a r e s o l u z i o n i a l l ’ a v a n g u a r d i a c o n t r i b u e n d o c o n c r e t a m e n t e a l l a c o m p e t i t i v i t à d e l s i s t e m a p r o d u t t i v o e f i e r i s t i c o i t a l i a n o . A n n u n c i a t i i p r i m i 1 5 0 n o m i d e l l a p r o s s i m a e d i z i o n e e l a p r e s e n z a d i r e a l t à d e l l ’ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e , d e l t e c h e d e l l ’ i n n o v a z i o n e d i g i t a l e , t r a c u i O p e n A I , N V I D I A , L G N o v a , A n t h r o p i c , G o o g l e , C r e d e m , D e l l T e c h n o l o g i e s e I n t e l , i n s i e m e a v e n t u r e c a p i t a l e f o n d i d i i n v e s t i m e n t o i n t e r n a z i o n a l i c o m e A l c h e m i s t A c c e l e r a t o r & W a t e r m a n V e n t u r e s , S a n s a r V e n t u r e s , Z e s t I n v e s t m e n t s , S i l i c o n A l l e e , C e n t r e p o l i s A c c e l e r a t o r , S o f i a T e c h P a r k , C r e a t e B u s i n e s s I n c u b a t o r C o m p l e t a n o i l q u a d r o s c a l e u p d i r i l i e v o i n t e r n a z i o n a l e c o m e K l a r n a e C u b b i t d i S t e f a n o O n o f r i , o l t r e a f i g u r e d i p r i m o p i a n o d e l m o n d o a c c a d e m i c o , s c i e n t i f i c o e d e l l ’ i n f o r m a z i o n e , t r a c u i A l b e r t o S a n g i o v a n n i V i n c e n t e l l i ( B e r k e l e y U n i v e r s i t y ) , N e s t o r M a s l e j ( S t a n f o r d H A I ) , D a n i e l e P u c c i ( G e n e r a t i v e B i o n i c s ) , A p r a j i t a J a i n ( G o o g l e ) , A l i c i a H a n f ( L G N O V A ) , C e c i l i a S a l a e d E n r i c o M e n t a n a . T r a g l i a n n u n c i r e l a t i v i a l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 6 s p i c c a l a p a r t e c i p a z i o n e d i n u m e r o s e d e l e g a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i d i s t a r t u p e i n v e s t i t o r i , p r o v e n i e n t i d a e c o s i s t e m i d e l l ’ i n n o v a z i o n e c o n s o l i d a t i c o m e S t a t i U n i t i - i n p a r t i c o l a r e l a S i l i c o n V a l l e y - C a n a d a e d E u r o p a , c o n u n u l t e r i o r e r a f f o r z a m e n t o d e g l i s c a m b i c o n p a e s i d e l l ’ a r e a M E N A , c o n P a e s i a s i a t i c i q u a l i C o r e a d e l S u d , G i a p p o n e e I n d i a , o l t r e a l l ’ a c c o g l i e n z a d i d e l e g a z i o n i d i r e a l t à i n n o v a t i v e p r o v e n i e n t i d a l l ’ A f r i c a e d a l S u d A m e r i c a . I l W m f è i n o l t r e o c c a s i o n e d i v a l o r i z z a z i o n e d e l l e m i g l i o r i e s p e r i e n z e d e l l ’ i n n o v a z i o n e i t a l i a n a c h e s i s o n o a f f e r m a t e a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e , c o i n v o l t e c o m e t e s t i m o n i a n z e c a p a c i d i r a c c o n t a r e e r a f f o r z a r e l ’ e c o s i s t e m a n a z i o n a l e : d a l l e c a n d i d a t u r e d a l l a C a l l f o r S t a r t u p d e l W m f s a r a n n o 1 4 0 l e s t a r t u p e s c a l e u p s e l e z i o n a t e n e i 1 4 s e t t o r i s t r a t e g i c i , t r a c u i A I , c y b e r , d e e p - t e c h e s p a c e e c o n o m y , a m b i t o q u e s t ’ u l t i m o s v i l u p p a t i i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ A g e n z i a S p a z i a l e E u r o p e a ( E S A ) . I l p r o g r a m m a d e l l a t r e g i o r n i s a r à i n o l t r e a r r i c c h i t o d a s i d e e v e n t e d e v e n t i d i B u s i n e s s M a t c h i n g r e a l i z z a t i c o n p a r t n e r s t o r i c i d e l W m f , t r a c u i C I N E C A , c o n l ’ o b i e t t i v o d i p o t e n z i a r e l e o c c a s i o n i p e r c o n c r e t i z z a r e r o u n d d i i n v e s t i m e n t i e l e o p p o r t u n i t à d i b u s i n e s s t r a b u y e r e s e l l e r p e r l e a z i e n d e e s p o s i t r i c i . " Q u e s t o è u n m o m e n t o i m p o r t a n t e p e r c h é r e s t i t u i s c e i l s e n s o d i u n l a v o r o c o s t r u i t o n e l t e m p o i n s i e m e a t u t t i g l i a t t o r i d e l l ’ e c o s i s t e m a d e l l ’ i n n o v a z i o n e . D a l 2 0 0 7 , l a v o r i a m o p e r s v i l u p p a r e u n a p i a t t a f o r m a e c o s i s t e m i c a a l s e r v i z i o d e l l ’ o p e n i n n o v a t i o n , c h e m e t t a i n r e l a z i o n e i s t i t u z i o n i , i m p r e s e , i n v e s t i t o r i e t e r r i t o r i o . » h a s p i e g a t o C o s m a n o L o m b a r d o , F o u n d e r e C E O d i S e a r c h O n M e d i a G r o u p e i d e a t o r e d e l W m f - W e M a k e F u t u r e « W e M a k e F u t u r e n a s c e c o m e u n f e s t i v a l c o n u n a f o r t e c o m p o n e n t e f o r m a t i v a , e s i è e v o l u t o i n u n a m a n i f e s t a z i o n e f i e r i s t i c a B 2 B , u n a p i a t t a f o r m a i n c u i p i ù s e t t o r i i n d u s t r i a l i s i i n t r e c c i a n o e i n c u i g l i i n v e s t i t o r i p o s s o n o i n c o n t r a r e p r o g e t t i e c o m p e t e n z e s u c u i c o s t r u i r e v a l o r e . O g g i i l W m f è u n a f i e r a i n t e r n a z i o n a l e c e r t i f i c a t a s u l l ’ i n n o v a z i o n e , l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , l a t e c n o l o g i a e i l d i g i t a l e , c o n u n a c r e s c e n t e p r o i e z i o n e g l o b a l e e c o n l ’ o b i e t t i v o d i v a l o r i z z a r e i l m e g l i o d e l l ’ i n n o v a z i o n e M a d e i n I t a l y , m e t t e n d o l a i n d i a l o g o c o n e c o s i s t e m i i n t e r n a z i o n a l i , a t t r a e n d o e p o r t a n d o i n I t a l i a c a p i t a l i d i i n v e s t i m e n t o p e r i l r i l a n c i o d e l s i s t e m a P a e s e » e p r o s e g u e « L a m a n i f e s t a z i o n e s i s v i l u p p a s u 1 4 s e t t o r i i n d u s t r i a l i c h e s t a n n o a p p l i c a n d o l ’ i n n o v a z i o n e d i g i t a l e e l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e n e i m o d i p i ù a v a n z a t i , c o n u n f o r t e f o c u s s u l l e d i n a m i c h e d i i n c o n t r o t r a b u y e r e s e l l e r e s u l r u o l o d e l l ’ i n n o v a z i o n e n e i p r o c e s s i d i s v i l u p p o . I l W m f è u n a p i a t t a f o r m a c h e n o n s i e s a u r i s c e n e i t r e g i o r n i d i e v e n t o : o p e r a d u r a n t e t u t t o l ’ a n n o a t t r a v e r s o u n r o a d s h o w i n t e r n a z i o n a l e c h e c o n n e t t e I t a l i a a l r e s t o d e l m o n d o . I n q u e s t a l o g i c a s i i n s e r i s c e l a s e c o n d a e d i z i o n e d i A I F o r F u t u r e , c h e c i p o r t e r à n u o v a m e n t e a S a n F r a n c i s c o n e l c u o r e d e l l a S i l i c o n V a l l e y e l ’ e s p o r t a z i o n e d e l m o d e l l o W m f a l l ’ e s t e r o , c o m e l a p r i m a e d i z i o n e i n t e r n a z i o n a l e S a u d i M a k e s F u t u r e , p r e s e n t a t a i n a n t e p r i m a a l C E S . S i a m o i n u n m o m e n t o s t o r i c o i n c u i è n e c e s s a r i o t r a c c i a r e u n a t r a i e t t o r i a d i s v i l u p p o d e l s i s t e m a P a e s e n e l l ’ a m b i t o d e l l ’ i n n o v a z i o n e e d e l l e t e c n o l o g i e . W e M a k e F u t u r e n a s c e c o n q u e s t a f u n z i o n e : e s s e r e u n a p i a t t a f o r m a s t a b i l e d i c o n n e s s i o n e , c r e s c i t a e p o s i z i o n a m e n t o i n t e r n a z i o n a l e . » S e r g i o S t r o z z i , C a p o U f f i c i o p r o m o z i o n e d e l l e f i l i e r e i n d u s t r i a l i i n n o v a t i v e e s t a r t - u p d e l M a e c i , h a r i c o r d a t o c o m e " i l M i n i s t e r o d e g l i A f f a r i E s t e r i è a l f i a n c o d e g l i e n t i f i e r i s t i c i , i n s i n e r g i a c o n i l M I M I T , p e r c h é i l p r o f i l o i n t e r n a z i o n a l e d e l l ’ I t a l i a è u n f a t t o r e d e c i s i v o p e r l o s v i l u p p o c o m m e r c i a l e e p e r l ’ a t t r a z i o n e d i i n v e s t i m e n t i . S t i a m o l a v o r a n d o a u n r i p o s i z i o n a m e n t o d e l P a e s e : n o n s o l o f o r t e n e i s e t t o r i t r a d i z i o n a l i , m a s e m p r e p i ù r i c o n o s c i u t o c o m e u n a v e r a t e c h n a t i o n . I n q u e s t o p e r c o r s o , e v e n t i c o m e W e M a k e F u t u r e s v o l g o n o u n r u o l o s t r a t e g i c o . L e f i e r e t e c n o l o g i c h e r a p p r e s e n t a n o l a p r i n c i p a l e v e t r i n a a t t r a v e r s o c u i p r e s e n t a r e a l l ’ e s t e r o l e e c c e l l e n z e d e l n o s t r o e c o s i s t e m a i n n o v a t i v o e c o n t r i b u i r e a c a m b i a r e l a n a r r a t i v a i n t e r n a z i o n a l e s u l l ’ I t a l i a , f a v o r e n d o a n c h e l ’ a t t r a z i o n e d i i n v e s t i m e n t i e s t e r i i n a m b i t o t e c n o l o g i c o . C o m p l i m e n t i q u i n d i p e r W e M a k e F u t u r e : i n i z i a t i v e c o m e i l W m f r a f f o r z a n o i n m o d o c o n c r e t o l a p r o i e z i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l s i s t e m a P a e s e . » L a p r e s e n z a a l W m f d i i n v e s t i t o r i p r o v e n i e n t i d a t u t t o i l m o n d o c o n s e n t e a l l e i m p r e s e i t a l i a n e – i n p a r t i c o l a r e P M I e s t a r t u p – d i a c c e d e r e a n u o v e o p p o r t u n i t à d i b u s i n e s s , s v i l u p p a r e p a r t n e r s h i p i n d u s t r i a l i e a c c e l e r a r e i p r o c e s s i d i i n n o v a z i o n e e i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e , i n u n c o n t e s t o f i e r i s t i c o o r i e n t a t o a l c o n f r o n t o B 2 B e a l l a c o s t r u z i o n e d i r e l a z i o n i d i l u n g o p e r i o d o . I l W m f s i i n s e r i s c e i n o l t r e i n u n a v i s i o n e d i s v i l u p p o t e r r i t o r i a l e c h e v e d e B o l o g n a e B o l o g n a F i e r e c o m e l u o g o d i i n c o n t r o t r a f i l i e r e i n d u s t r i a l i , i s t i t u z i o n i e c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l i d e l l ’ i n n o v a z i o n e , a n c h e g r a z i e a l l a p r e s e n z a d i i s t i t u z i o n i c o m e i l T e c n o p o l o , s e d e d i C i n e c a e d e l S u p e r c o m p u t e r L e o n a r d o . P e r D o n a t o L o r i a , D i r e t t o r e V e n u e - B o l o g n a F i e r e " W e M a k e F u t u r e , n o n è s o l o u n a f i e r a , m a u n m o t o r e d i c o n n e s s i o n i , i d e e e o p p o r t u n i t à c h e g u a r d a c o n c o r a g g i o a l f u t u r o . N e i n o s t r i p a d i g l i o n i , d a l 2 4 a l 2 6 g i u g n o , p r e n d e r à v i t a u n a v e r a e p r o p r i a c i t t à d e l l ’ i n n o v a z i o n e : p P e r B o l o g n a F i e r e , o s p i t a r e i l W m f s i g n i f i c a v a l o r i z z a r e l a n o s t r a v o c a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e e i l n o s t r o i m p e g n o a e s s e r e p i a t t a f o r m a a t t i v a p e r l o s v i l u p p o e c o n o m i c o e t e c n o l o g i c o d e l P a e s e . » « W e M a k e F u t u r e è u n a m a n i f e s t a z i o n e c e n t r a l e p e r i l p r e s e n t e e i l f u t u r o d e l l a n o s t r a c i t t à e i l n o s t r o P a e s e . U n a f i e r a , u n p u n t o d ’ i n c o n t r o , u n o d e i m a s s i m i e v e n t i d e d i c a t i a l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , a c h i l a v o r a e i n v e s t e i n q u e s t o s e t t o r e . » , h a c o m m e n t a t o M a t t e o L e p o r e , S i n d a c o d i B o l o g n a « B o l o g n a è l a c i t t à d e l s u p e r c a l c o l o , i l s e t t i m o h u b e u r o p e o , i n q u e s t o a m b i t o a b b i a m o p i ù d i d u e m i l i a r d i c h e s o n o i n v e s t i t i n e l q u a r t i e r e d e l T e c n o p o l o , g r a z i e a l l ’ U n i o n e E u r o p e a e a l G o v e r n o e l a R e g i o n e E m i l i a - R o m a g n a . B o l o g n a s t a c a m b i a n d o , s i s t a t r a s f o r m a n d o , e v u o l e p o r s i l a s f i d a d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e i n t e r m i n i d e m o c r a t i c i , i n t e r m i n i d i i n v e s t i m e n t o p e r l ’ i n n o v a z i o n e , d i c a m b i a m e n t o p e r l e f i l i e r e e c o n o m i c h e d e l n o s t r o t e r r i t o r i o . A u g u r o u n g r a n d e f u t u r o a W m f , p e r l ’ I t a l i a , p e r l ’ E m i l i a - R o m a g n a e p e r B o l o g n a » I n q u e s t a p r o s p e t t i v a d i e s p o r t a z i o n e d e l m e g l i o d e l M a d e i n I t a l y e d i s c a m b i o e c o s i s t e m i c o s i c o l l o c a a n c h e l ’ e s t e n s i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l p r o g e t t o W m f , c h e t r o v a e s p r e s s i o n e i n i n i z i a t i v e c o m e S a u d i M a k e s F u t u r e , l ’ e d i z i o n e s a u d i t a d e l l a m a n i f e s t a z i o n e c h e s i t e r r à a R i y a d h d a l 1 4 a l 1 6 d i c e m b r e 2 0 2 6 . S v i l u p p a t o i n c o n t i n u i t à c o n l a v i s i o n e e l ’ a r c h i t e t t u r a t e m a t i c a d e l W m f e i n s e r i t o n e l q u a d r o d e l l a S a u d i V i s i o n 2 0 3 0 , l ’ e v e n t o r a p p r e s e n t a u n a p i a t t a f o r m a d i i n c o n t r o e c o o p e r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e r i v o l t a a d a z i e n d e , s t a r t u p , i n v e s t i t o r i e s t a k e h o l d e r i n t e r e s s a t i a l l e o p p o r t u n i t à d i c r e s c i t a n e l l ’ a r e a M E N A e a l i v e l l o g l o b a l e .