R o m a , 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I l P r e m i o M a l a p a r t e è u n r i c o n o s c i m e n t o c h e v a o l t r e l a l e t t e r a t u r a , u n a f i a m m e l l a d i c u l t u r a c h e i n t e n d i a m o c o n t i n u a r e a m a n t e n e r e a c c e s a p e r d i f e n d e r e C a p r i , i s o l a o g g i s e m p r e p i ù p r e s a d ’ a s s a l t o d a u n t u r i s m o s p e s s o p o c o a t t e n t o a l l a d e l i c a t e z z a e a l l a b e l l e z z a d e l t e r r i t o r i o ” . L o h a d i c h i a r a t o M i c h e l e P o n t e c o r v o R i c c i a r d i , p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e F e r r a r e l l e E T S e p r e s i d e n t e r e g i o n a l e F A I C a m p a n i a , i n t e r v e n e n d o a l l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i a p e r t u r a d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l P r e m i o M a l a p a r t e . F e r r a r e l l e S o c i e t à B e n e f i t s o s t i e n e d a q u a t t o r d i c i a n n i c o n s e c u t i v i i l M a l a p a r t e c o m e s p o n s o r u n i c o . " I l n o s t r o m o d e l l o d i i m p r e s a – h a s p i e g a t o P o n t e c o r v o R i c c i a r d i – s i f o n d a s u u n p r i n c i p i o c h i a r o : n o n e s i s t e c r e s c i t a i n d u s t r i a l e s e n z a r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e . C o n i l M a l a p a r t e r i b a d i a m o c h e c u l t u r a , p a e s a g g i o e c o m u n i t à s o n o r i s o r s e v i v e e i n s o s t i t u i b i l i , c h e m e r i t a n o d i e s s e r e d i f e s e e v a l o r i z z a t e " . L a s c e l t a d i p r e m i a r e F e r n a n d o A r a m b u r u , h a a g g i u n t o , “ h a u n s i g n i f i c a t o p r o f o n d o : c o n l a s u a o p e r a h a s a p u t o r a c c o n t a r e i n m o d o u n i v e r s a l e d o l o r e , m e m o r i a e r i c o n c i l i a z i o n e , p a r l a n d o a l c u o r e d i m i l i o n i d i l e t t o r i . C o n l u i , p e r l a p r i m a v o l t a , i l P r e m i o M a l a p a r t e g u a r d a a l l a S p a g n a , e C a p r i a c c o g l i e u n a v o c e c h e a p p a r t i e n e n o n s o l o a l l a l e t t e r a t u r a e u r o p e a , m a a l m o n d o i n t e r o ” . U n i m p e g n o c h e l a F e r r a r e l l e s o c i e t à b e n e f i t r i v e n d i c a c o m e p a r t e i n t e g r a n t e d e l l a p r o p r i a i d e n t i t à d i i m p r e s a : " P e r n o i n o n è s o l o u n a p a r t n e r s h i p c u l t u r a l e – h a r i b a d i t o P o n t e c o r v o R i c c i a r d i – m a u n a t t o d i r e s p o n s a b i l i t à v e r s o l a c o m u n i t à e i t e r r i t o r i . I n q u e s t i a n n i a b b i a m o s o s t e n u t o n o n s o l o i l M a l a p a r t e , m a a n c h e m o l t e a l t r e i n i z i a t i v e c u l t u r a l i , n e l l a c o n v i n z i o n e c h e u n p r o d o t t o c o m e i l n o s t r o , c h e e n t r a o g n i g i o r n o i n m i l i o n i d i c a s e i t a l i a n e e n o n s o l o , d e b b a p o r t a r e c o n s é n o n s o l t a n t o q u a l i t à e v a l o r i a l i m e n t a r i , m a a n c h e v a l o r i i m m a t e r i a l i c a p a c i d i s o d d i s f a r e b i s o g n i n o n p r i m a r i , c o m e l a c r e s c i t a c u l t u r a l e e l a t u t e l a d e l p a t r i m o n i o c o l l e t t i v o " . I l p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e h a p o i r i b a d i t o i l v a l o r e d e l l u o g o c h e o s p i t a i l P r e m i o : “ C a p r i n o n è s o l o m e t a t u r i s t i c a , m a c e n t r o d i c u l t u r a e r i f l e s s i o n e . P e r q u e s t o d a a n n i r i n n o v i a m o c o n c o n v i n z i o n e i l s o s t e g n o a l M a l a p a r t e , c e r t i c h e l a c u l t u r a s i a l a v e r a d i f e s a d e l l ’ i s o l a ” . U n l e g a m e , q u e l l o t r a F e r r a r e l l e e l ’ i s o l a , c h e s i t r a d u c e a n c h e i n u n m e s s a g g i o p i ù a m p i o , c o m e h a s o t t o l i n e a t o P o n t e c o r v o R i c c i a r d i : " N o i n a t i f o r t u n a t i s u l l e r i v e d i q u e s t o m a r e s i a m o a b i t u a t i a c o n s i d e r a r l o c o m e u n b a c i n o d i f r a t e l l a n z a e a c c o g l i e n z a . L a s p e r a n z a è c h e q u e s t a f i a m m e l l a a c c e s a a C a p r i r i c o r d i a t u t t i l ’ i m p o r t a n z a d i e s s e r e a t t e n t i , s e n s i b i l i , a c c o g l i e n t i e g e n e r o s i , s o p r a t t u t t o i n u n m o m e n t o t r i s t i s s i m o e d o l o r o s i s s i m o d i s c e n a r i o d i g u e r r a t o t a l e " . C o n i l s o s t e g n o a l P r e m i o M a l a p a r t e , l a F e r r a r e l l e S o c i e t à B e n e f i t r i n n o v a d u n q u e l a p r o p r i a m i s s i o n e : d i f e n d e r e l a c u l t u r a c o m e p a t r i m o n i o c o m u n e e s t r u m e n t o d i c o e s i o n e , r i a f f e r m a n d o i l v a l o r e d e l p a e s a g g i o e d e l l a c o m u n i t à c o m e e l e m e n t i c e n t r a l i d i u n m o d e l l o d i s v i l u p p o r e s p o n s a b i l e e c o n d i v i s o .