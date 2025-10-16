R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - È l a t e r a p i a a b e r s a g l i o o s i m e r t i n i b a d a g g i u d i c a r s i i l P r e m i o G a l e n o 2 0 2 5 p e r l a ‘ C a t e g o r i a R e a l W o r l d E v i d e n c e ’ . L a m o l e c o l a - s i l e g g e i n u n a n o t a - h a " c a m b i a t o l a p r a t i c a c l i n i c a d e l t r a t t a m e n t o d e l c a r c i n o m a p o l m o n a r e n o n a p i c c o l e c e l l u l e ( N s c l c ) c o n m u t a z i o n e d i E g f r " . I n I t a l i a , i l c a n c r o d e l p o l m o n e r e s t a l a p r i n c i p a l e c a u s a d i m o r t e p e r t u m o r e . S o l o n e l 2 0 2 4 s o n o s t a t i d i a g n o s t i c a t i 4 4 . 8 3 1 n u o v i c a s i , u n d a t o c h e e v i d e n z i a l ’ i m p a t t o d i q u e s t a p a t o l o g i a . O s i m e r t i n i b h a i n t r o d o t t o " u n a p p r o c c i o t e r a p e u t i c o i n n o v a t i v o , m i r a t o e c e n t r a t o s u l s i n g o l o p a z i e n t e " . D i v e r s i s t u d i s c i e n t i f i c i h a n n o e v i d e n z i a t o u n m i g l i o r a m e n t o d e g l i e s i t i c l i n i c i i n t u t t e l e d i v e r s e f a s i d e l l a m a l a t t i a ( d a q u e l l a p r e c o c e f i n o a l l ’ a v a n z a t a / m e t a s t a t i c a ) . I n p a r t i c o l a r e , è s t a t a r i c o n o s c i u t a a l l a t e r a p i a l a r e a l e e f f i c a c i a e i l b u o n p r o f i l o d i t o l l e r a b i l i t à g i à e m e r s i d a g l i s t u d i r e g i s t r a t i v i . N e l c o r s o d e g l i a n n i s i è q u i n d i c o n f e r m a t o c o m e u n p i l a s t r o t e r a p e u t i c o l u n g o t u t t o i l p e r c o r s o c l i n i c o d e l p a z i e n t e c o n t u m o r e N s c l c c o n m u t a z i o n e d i E g f r . " Q u e s t o r i c o n o s c i m e n t o c o n f e r m a i l v a l o r e d i u n p e r c o r s o s c i e n t i f i c o e c o l l a b o r a t i v o c h e n o n s i è m a i f e r m a t o – a f f e r m a F r a n c e s c a P a t a r n e l l o , V i c e P r e s i d e n t M a r k e t A c c e s s & G o v e r n m e n t A f f a i r s d i A s t r a Z e n e c a I t a l i a – C o n o s i m e r t i n i b a b b i a m o c o n t i n u a t o a g e n e r a r e e v i d e n z e a n c h e d o p o l a r i m b o r s a b i l i t à , d i m o s t r a n d o c o m e i d a t i r e a l - w o r l d p o s s a n o c o n s o l i d a r e e a m p l i a r e i r i s u l t a t i d e i t r i a l c l i n i c i . I b e n e f i c i o s s e r v a t i n e l l a p r a t i c a , a n c h e i n p o p o l a z i o n i p i ù c o m p l e s s e , c o n f e r m a n o e s u p e r a n o l e a s p e t t a t i v e d i c l i n i c i , p a y e r s e p a z i e n t i , r i b a d e n d o i l v a l o r e c h e l ’ i n n o v a z i o n e f a r m a c e u t i c a p r o d u c e p e r i l s i s t e m a . P e r i l f u t u r o - a g g i u n g e - s a r à s e m p r e p i ù i m p o r t a n t e s v i l u p p a r e m o d e l l i d i r i m b o r s a b i l i t à c h e v a l o r i z z i n o l e e v i d e n z e d u r a n t e i l c i c l o d i v i t a d e l f a r m a c o , i n t e g r a n d o i n m o d o s t r u t t u r a t o l e v a l u t a z i o n i r e g o l a t o r i e e d i H t a " , H e a l t h t e c h n o l o g y a s s e s s m e n t . " P r e m i a r e l a R w e - c o n c l u d e - m a n d a u n m e s s a g g i o f o r t e : l ’ i n n o v a z i o n e n o n t e r m i n a c o n l ’ a p p r o v a z i o n e d e l f a r m a c o , m a c o n t i n u a a t t r a v e r s o l a g e n e r a z i o n e d i n u o v e e v i d e n z e " .