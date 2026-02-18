R o m a , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - C o m e s i s v i l u p p a n o e s i c o n s o l i d a n o l e e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e s u i t e m i , s e m p r e p i ù c o m p l e s s i , d e l l a n u t r i z i o n e u m a n a ? E q u a l e r u o l o c o m p e t e a l l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a n e l p r e s e r v a r e i l r i g o r e d e l m e t o d o e l a q u a l i t à d e l d i b a t t i t o ? S o n o a l c u n e d e l l e d o m a n d e c h e h a n n o i s p i r a t o l a p r i m a e d i z i o n e d e i ' D i a l o g h i s u l l ' a l i m e n t a z i o n e ' , i n i z i a t i v a p r o m o s s a d a l l a F o n d a z i o n e I s t i t u t o D a n o n e e d a l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i n u t r i z i o n e u m a n a ( S i n u ) , c h e s i è s v o l t a i e r i a R o m a p r e s s o l ' I s t i t u t o d e l l ' E n c i c l o p e d i a I t a l i a n a T r e c c a n i . L ' e v e n t o n a s c e p e r r i c o r d a r e e c e l e b r a r e , n e l g i o r n o d e l l a s u a n a s c i t a , i l 1 7 f e b b r a i o , A n d r e a G h i s e l l i , f i g u r a d i r i f e r i m e n t o d e l l a n u t r i z i o n e i t a l i a n a c h e h a c o n t r i b u i t o i n m a n i e r a d e t e r m i n a n t e a l l a r i c e r c a e a l l a d i f f u s i o n e d e l l e t e m a t i c h e l e g a t e a l l a s a n a a l i m e n t a z i o n e , c o n i u g a n d o r i g o r e m e t o d o l o g i c o , r e s p o n s a b i l i t à p u b b l i c a e a t t e n z i o n e a l l a d i m e n s i o n e c u l t u r a l e d e l c i b o . Q u e s t o m o d e l l o d i s c i e n z a t r o v a o g g i c o n t i n u i t à n e l l ' i n i z i a t i v a , c h e m i r a a v a l o r i z z a r e i l s a p e r e s c i e n t i f i c o e i l p r o g r e s s o d e l l a r i c e r c a . " Q u e s t a i n i z i a t i v a n o n c e l e b r a s o l o l a m e m o r i a d i u n g r a n d e r i c e r c a t o r e , m a i n c a r n a l o s p i r i t o c o n c r e t o d e l s u o l a v o r o : t r a d u r r e l e e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e i n s t r u m e n t i c o n c r e t i - h a a f f e r m a t o L o r e n z o M o r e l l i , p r e s i d e n t e s c i e n t i f i c o d e l l a F o n d a z i o n e I s t i t u t o D a n o n e - A b b i a m o v o l u t o i s t i t u i r e , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n S i n u , u n a p p u n t a m e n t o c h e s i a f f e r m i c o m e a u t o r e v o l e l u o g o d i c o n f r o n t o , c a p a c e d i i n t r e c c i a r e d i m e n s i o n e s c i e n t i f i c a , c u l t u r a l e e s o c i a l e . I n u n ' e p o c a i n c u i l a d i s i n f o r m a z i o n e s i d i f f o n d e c o n r a p i d i t à , è e s s e n z i a l e t u t e l a r e l a c r e d i b i l i t à d e l m e t o d o s c i e n t i f i c o . A l l o s t e s s o t e m p o , è f o n d a m e n t a l e s o s t e n e r e l e n u o v e g e n e r a z i o n i d i r i c e r c a t o r i , c h i a m a t e a r a c c o g l i e r e l ' e r e d i t à d i m a e s t r i c o m e A n d r e a G h i s e l l i e a s v i l u p p a r l a i n r i s p o s t e i n n o v a t i v e a l l e e m e r g e n t i s f i d e d i s a l u t e p u b b l i c a , a l l a l u c e d i u n P a e s e c h e i n v e c c h i a s e m p r e p i ù . I n v e s t i r e n e i g i o v a n i s i g n i f i c a r a f f o r z a r e i l f u t u r o d e l l a r i c e r c a e a v v i c i n a r e l e p e r s o n e a u n a c u l t u r a s c i e n t i f i c a s o l i d a e c o n s a p e v o l e " . I l p r e m i o - i n f o r m a n o g l i o r g a n i z z a t o r i i n u n a n o t a - i n a u g u r a u n a p p u n t a m e n t o a n n u a l e c o n c e p i t o c o m e u n a u t e n t i c o c e n a c o l o a p i ù v o c i : u n o s p a z i o s t a b i l e d i c o n f r o n t o t r a a c c a d e m i a , i s t i t u z i o n i , s o c i e t à s c i e n t i f i c h e , e s p e r t i d i s a l u t e p u b b l i c a , s t u d i o s i d e l l e s c i e n z e s o c i a l i e o r g a n i s m i i n t e r n a z i o n a l i . O g n i a n n o i l f o r m a t p r o p o r r à u n f o c u s d i v e r s o , a f f r o n t a t o c o n u n o s g u a r d o i n t e g r a t o c h e c o n i u g a e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e e c o n t e s t i c u l t u r a l i . L ' e d i z i o n e i n a u g u r a l e h a a v u t o c o m e t e m a l e l i n e e g u i d a p e r u n a s a n a a l i m e n t a z i o n e , o g g e t t o d e l l ' i m p e g n o c o s t a n t e d i A n d r e a G h i s e l l i , c h e l e c o n s i d e r a v a c o m e l e v e s t r a t e g i c h e f o n d a m e n t a l i p e r p r e v e n z i o n e , s a l u t e p u b b l i c a e l o n g e v i t à i n s a l u t e . " I l c o m p l e s s o L a r n - L i n e e g u i d a e l a r e c i p r o c a c o l l a b o r a z i o n e t r a S i n u e C r e a - a l i m e n t i e n u t r i z i o n e h a n n o m e s s o l a p r o p r i a e s p e r i e n z a a l s e r v i z i o d e l l ' e l a b o r a z i o n e d i e n t r a m b i i d o c u m e n t i - h a s p i e g a t o A n n a T a g l i a b u e , p r e s i d e n t e S i n u - I L a r n , e l a b o r a t i e a g g i o r n a t i p e r i o d i c a m e n t e d a l l a S i n u s u l l a b a s e d e l l e p i ù r e c e n t i e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e , f o r n i s c o n o i v a l o r i d i r i f e r i m e n t o d e i n u t r i e n t i e d e n e r g i a p e r l a p o p o l a z i o n e s a n a e f o r m a n o l a b a s e p e r d e f i n i r e s t r u m e n t i c o m e l i n e e g u i d a e o b i e t t i v i n u t r i z i o n a l i c h e t r a d u c o n o t a l i r i f e r i m e n t i i n a l i m e n t i e c o n s i g l i p e r l ' a l i m e n t a z i o n e q u o t i d i a n a " . L e l i n e e g u i d a " s o n o s t a t e p e r a l t r o t e n u t e p r e s e n t i n e l l a p r e p a r a z i o n e d e l l a q u i n t a e u l t i m a r e v i s i o n e d e i L a r n ( 2 0 2 4 ) - h a p r e c i s a t o T a g l i a b u e - c h e è s t a t a m o l t o a m p l i a t a r i s p e t t o a l l e p r e c e d e n t i e d i z i o n i c o i n v o l g e n d o i l l a v o r o d i o l t r e 1 0 0 e s p e r t i d i v i s i p e r g r u p p i d i l a v o r o : A n d r e a G h i s e l l i h a f a t t o p a r t e d e l c o m i t a t o d i c o o r d i n a m e n t o d i q u e s t a e d i z i o n e . L ' i m p e g n o d e l l a S i n u v a m o l t o o l t r e l a s t e s u r a d e i L a r n , p e r c h é s i e s p l i c a a n c h e n e l l a c o r r e t t a i n f o r m a z i o n e e d i v u l g a z i o n e s c i e n t i f i c a a t t r a v e r s o c o n v e g n i e c o l l a b o r a z i o n i c o n e n t i e I s t i t u z i o n i e a l t r e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e d e l s e t t o r e " . N e l c o r s o d e l l ' e v e n t o L a u r a R o s s i , d i r e t t r i c e r e p a r t o A l i m e n t a z i o n e n u t r i z i o n e e s a l u t e d e l l ' I s t i t u t o s u p e r i o r e d i s a n i t à , h a r i c o r d a t o c h e " l e l i n e e g u i d a s o n o u n d o c u m e n t o d i s a l u t e p u b b l i c a e , p e r p r o p r i a n a t u r a , n o n s o n o s t a t i c h e , m a s o g g e t t e a u n p r o c e s s o c o n t i n u o d i r e v i s i o n e c h e r i f l e t t e l ' e v o l u z i o n e d e l l a s c i e n z a d e l l ' a l i m e n t a z i o n e e d e l l a s o c i e t à L ' e r e d i t à p i ù f o r t e d i A n d r e a G h i s e l l i n o n è s o l o n e i d o c u m e n t i c h e h a c o n t r i b u i t o a s c r i v e r e , m a n e l m e t o d o : u n a s c i e n z a s o l i d a , c o n d i v i s a e c a p a c e d i p a r l a r e a l l e p e r s o n e . E q u e s t o è c i ò c h e d e v e c o n t i n u a r e a g u i d a r e l ' e v o l u z i o n e d e l l e l i n e e g u i d a " . G l i e s p e r t i c o n c o r d a n o s u l f a t t o c h e " l e l i n e e g u i d a a b b i a n o u n g r a n d e p o t e n z i a l e p e r d i v e n t a r e p i ù e f f i c a c i , m a d e v o n o e s s e r e i m p l e m e n t a t e a l m a s s i m o d e l l e l o r o p o t e n z i a l i t à - h a p u n t u a l i z z a t o A n a I s l a s R a m o s , f u n z i o n a r i o p e r l a N u t r i z i o n e , d i v i s i o n e A l i m e n t a z i o n e e N u t r i z i o n e F a o - P e r i n c i d e r e s u l l ' a l i m e n t a z i o n e n o n p o s s o n o l i m i t a r s i a i n f o r m a r e i c o n s u m a t o r i : d e v o n o a n c h e o r i e n t a r e p o l i t i c h e , p r o g r a m m i e i n v e s t i m e n t i n e l s i s t e m a a l i m e n t a r e e c o n s i d e r a r e , o l t r e a l l a s a l u t e , l a s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e , e c o n o m i c a e a m b i e n t a l e . L a F a o è p r o n t a a s o s t e n e r e i P a e s i i n q u e s t o p e r c o r s o g r a z i e a u n a n u o v a m e t o d o l o g i a p e r l o s v i l u p p o d i l i n e e g u i d a b a s a t e s u i s i s t e m i a l i m e n t a r i " . O g g i " i l r a p p o r t o c o n i l c i b o è a l c e n t r o d e l l ' a t t e n z i o n e i n d i v i d u a l e e c o l l e t t i v a p e r l e s u e i m p l i c a z i o n i s u l l a s a l u t e d e l s i n g o l o e q u e l l a d e l l ' a m b i e n t e - h a o s s e r v a t o M a r i n o N i o l a , a n t r o p o l o g o , d i v u l g a t o r e s c i e n t i f i c o , u n i v e r s i t à d i N a p o l i S u o r O r s o l a B e n i n c a s a - I l r i s u l t a t o è u n r a p p o r t o d e l i c a t o c o n l ' a l i m e n t a z i o n e , c o n u n e f f e t t o d i v i s i v o c h e p u ò s c o n n e t t e r e l a p e r s o n a d a s é s t e s s a e l a i s o l a d a g l i a l t r i . E c c o p e r c h é o g g i s i a m o d i v i s i i n t a n t e t r i b ù a l i m e n t a r i . C i a s c u n a c o n l e s u e p a s s i o n i e o s s e s s i o n i , i s u o i t o t e m e i s u o i t a b ù " . L ' e v e n t o s i è c o n c l u s o c o n l a c o n s e g n a d e l P r e m i o A n d r e a G h i s e l l i 2 0 2 6 a S o f i a L o t t i , r i c e r c a t r i c e d e l l ' u n i v e r s i t à d i F i r e n z e , p e r l a t e s i ' C h r o n o d i e t ' , u n o s t u d i o c l i n i c o r a n d o m i z z a t o c h e d i m o s t r a c o m e u n a d i e t a i p o c a l o r i c a a d a t t a t a a l c r o n o t i p o i n d i v i d u a l e p o s s a m i g l i o r a r e s i g n i f i c a t i v a m e n t e l a c o m p o s i z i o n e c o r p o r e a e i p a r a m e t r i m e t a b o l i c i n e i s o g g e t t i s o v r a p p e s o e o b e s i . Q u e s t a t e s i - s e c o n d o g l i e s p e r t i - è u n b u o n e s e m p i o d i r i c e r c a n e l l ' a m b i t o d e l l a ' n u t r i z i o n e d i p r e c i s i o n e ' e h a i l p r e g i o a g g i u n t o d i r a c c o r d a r s i c o n u n a r i c e r c a p u b b l i c a t a d a A n d r e a G h i s e l l i n e l 2 0 1 9 , d o v e g i à s i s e g n a l a v a l ' i m p o r t a n z a d e l f a t t o r e t e m p o r a l e n e l l ' o r g a n i z z a z i o n e d e i p a s t i . I l p r e m i o s i a f f e r m a c o s ì n o n s o l o c o m e r i c o n o s c i m e n t o a c c a d e m i c o , m a c o m e p i a t t a f o r m a c u l t u r a l e p e r m a n e n t e . I n u n ' e p o c a d i s o v r a - i n f o r m a z i o n e e f a l s e c r e d e n z e , i n c u i l ' a l i m e n t a z i o n e è s p e s s o s o g g e t t a a s e m p l i f i c a z i o n i f u o r v i a n t i e f a k e n e w s - c o n c l u d o n o g l i s p e c i a l i s t i - l ' i n i z i a t i v a r i p o r t a l a c u l t u r a s c i e n t i f i c a a l c e n t r o d e l d i b a t t i t o , r i c o n o s c i u t a c o m e i n v e s t i m e n t o s t r a t e g i c o p e r i l b e n e s s e r e e i l f u t u r o d e l P a e s e .