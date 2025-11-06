B o l o g n a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - P r e s e n t a t o d a Z o e t i s I t a l i a , p r e s s o i l d i p a r t i m e n t o d i s c i e n z e m e d i c h e v e t e r i n a r i e d e l l ’ u n i v e r s i t à d i B o l o g n a , l ’ e v e n t o c o n c l u s i v o d e l l a p r i m a e d i z i o n e d e l ' P r e m i o a l l e v a m e n t o a l f e m m i n i l e ' . I l p r o g e t t o n a s c e c o n l ’ o b i e t t i v o d i d a r e v i s i b i l i t à a s t o r i e , p r o g e t t i e p e r c o r s i c h e s t a n n o c o n t r i b u e n d o a t r a s f o r m a r e i l s e t t o r e z o o t e c n i c o i t a l i a n o i n u n a d i r e z i o n e s e m p r e p i ù i n c l u s i v a , s o s t e n i b i l e e i n n o v a t i v a . I l P r e m i o r a p p r e s e n t a l ’ e v o l u z i o n e n a t u r a l e d e l p r o g e t t o ' A l l e v a m e n t o a l f e m m i n i l e ' , a v v i a t o d a Z o e t i s I t a l i a n e l 2 0 2 4 , c h e n e l l a s u a f a s e p i l o t a a v e v a r a c c o l t o t e s t i m o n i a n z e s i g n i f i c a t i v e d a p a r t e d i n u m e r o s e p r o f e s s i o n i s t e d e l s e t t o r e . C o n q u e s t a p r i m a e d i z i o n e , i l r i c o n o s c i m e n t o s i p r o p o n e d i v a l o r i z z a r e f i g u r e p r o f e s s i o n a l i c h e , c o n p a s s i o n e e c o m p e t e n z a , g e n e r a n o v a l o r e a l l ’ i n t e r n o d e l l e f i l i e r e z o o t e c n i c h e : d o n n e a l l e v a t r i c i , v e t e r i n a r i e , i m p r e n d i t r i c i , r i c e r c a t r i c i e d e s p e r t e d e l l a c o m u n i c a z i o n e , m a a n c h e u o m i n i c h e s i s o n o m e s s i i n e v i d e n z a p e r i n i z i a t i v e c a p a c i d i p r o m u o v e r e a m b i e n t i d i l a v o r o p i ù c o l l a b o r a t i v i , e q u i e v a l o r i z z a n t i . L a g i o r n a t a h a v i s t o l a p a r t e c i p a z i o n e d e l l e p r i n c i p a l i a s s o c i a z i o n i d i c a t e g o r i a – A s s o c a r n i , U n a I t a l i a , A n m v i e Q u e l l e d e l L a t t e – c h e h a n n o s o t t o l i n e a t o l ’ i m p o r t a n z a d i v a l o r i z z a r e i c a s i v i r t u o s i e d i c o m e i l s e t t o r e s i s t i a e v o l v e n d o g r a z i e a l l ' i n t e g r a z i o n e d i s o l u z i o n i i n n o v a t i v e e a u n a p p r o c c i o p i ù i n c l u s i v o . N e l l a p r i m a e d i z i o n e d e l ' P r e m i o a l l e v a m e n t o a l f e m m i n i l e ' , i l r i c o n o s c i m e n t o è s t a t o a s s e g n a t o a R o s s e l l a P e d i c o n e , E m a n u e l a S o r g i a e A l b e r t a R a b i t t i . L e t r e p r o f e s s i o n i s t e , g r a z i e a l l o r o i m p e g n o q u o t i d i a n o , h a n n o c o n t r i b u i t o c o n c r e t a m e n t e a l m i g l i o r a m e n t o d e l s e t t o r e , p o r t a n d o i n n o v a z i o n e , l u n g i m i r a n z a e u n a v i s i o n e o r i e n t a t a a l f u t u r o . “ C o n l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l P r e m i o ‘ A l l e v a m e n t o a l F e m m i n i l e ’ a b b i a m o c o m p i u t o u n u l t e r i o r e p a s s o a v a n t i n e l n o s t r o i m p e g n o p e r u n a z o o t e c n i a p i ù e q u a , m o d e r n a e s o s t e n i b i l e . C r e d i a m o c h e d a r e v i s i b i l i t à a c h i o p e r a c o n p a s s i o n e , c o m p e t e n z a e v i s i o n e s i a f o n d a m e n t a l e p e r i s p i r a r e i l c a m b i a m e n t o e v a l o r i z z a r e t u t t o i l s e t t o r e " , a f f e r m a C a r m e l o L o m b a r d o , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i Z o e t i s I t a l i a . “ S i a m o o r g o g l i o s i d i a v e r c r e a t o q u e s t o m o m e n t o d i c o n f r o n t o - c o n t i n u a - c h e m e t t e a l c e n t r o i l t a l e n t o d e l l e p e r s o n e c h e o g n i g i o r n o , c o n i l p r o p r i o l a v o r o , c o n t r i b u i s c o n o a p r e n d e r s i c u r a d e l l a s a l u t e d e g l i a n i m a l i ” . “ P a r l a r e d i i n n o v a z i o n e n e l s e t t o r e d e l l ’ a l l e v a m e n t o - s p i e g a A l e s s i a F l o r i s r e s p o n s a b i l e s e t t o r e c o m m e r c i o e s t e r o A s s o c a r n i - o g g i è f o n d a m e n t a l e c o n s i d e r a t o i l m o m e n t o d i g r a n d e t r a s f o r m a z i o n e c h e c i s t i a m o t r o v a n d o a d o v e r f r o n t e g g i a r e , c o n s f i d e s e m p r e p i ù c o m p l e s s e : d a l l e q u e s t i o n i r e l a t i v e a l l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e e a l l a s i c u r e z z a a l i m e n t a r e a q u e l l e i n e r e n t i a l t e m a d e l b e n e s s e r e a n i m a l e , f i n o a d a r r i v a r e a l p u n t o o g g i m o l t o d i s c u s s o d e l r i c a m b i o g e n e r a z i o n a l e . I n q u e s t o c o n t e s t o , i n n o v a r e n o n è p i ù u n l u s s o , m a u n a n e c e s s i t à . P e r r a f f o r z a r e i l r u o l o d e l l ’ i n n o v a z i o n e e d e l l ’ i n c l u s i o n e n e l f u t u r o d e l l ’ a l l e v a m e n t o s a r à i n d i s p e n s a b i l e l a v o r a r e s u t r e d i r e z i o n i : c o l l a b o r a z i o n e , c o m p e t e n z e e c o m u n i t à . S o l o s e u n i a m o i n n o v a z i o n e e i n c l u s i o n e p o t r e m o c o s t r u i r e u n s e t t o r e z o o t e c n i c o p i ù f o r t e , s o s t e n i b i l e e c a p a c e d i g u a r d a r e a l f u t u r o c o n f i d u c i a " . " I l s o s t e g n o d i U n a i t a l i a a l ' P r e m i o a l l e v a m e n t o a l f e m m i n i l e ' è s t a t a l ' o c c a s i o n e p e r d a r e p i e n o r i s a l t o a l r u o l o c r u c i a l e d e l l e d o n n e n e l s e t t o r e z o o t e c n i c o . C o m e a s s o c i a z i o n e c o m p o s t a i n t e r a m e n t e d a p r o f e s s i o n i s t e d o n n e c h e h a n n o c o n t r i b u i t o a l l a c r e s c i t a d e l s e t t o r e , r i c o n o s c i a m o n e l l o r o c o n t r i b u t o u n a p p r o c c i o v i r t u o s o e a t t e n t o c h e , g r a z i e a n c h e a u n ' i n n a t a e n a t u r a l e p r e d i s p o s i z i o n e a l l a c u r a , a s s i c u r a l a v i t a l i t à e l ' i n n o v a z i o n e n e l l ' e c o s i s t e m a z o o t e c n i c o . S i a m o c o n v i n t e c h e l a l e a d e r s h i p f e m m i n i l e n o n s i l i m i t e r à a g u i d a r e i l c a m b i o g e n e r a z i o n a l e , m a s a r à l a f o r z a m o t r i c e p e r d e f i n i r e e d a r e s l a n c i o a l l e p r o f e s s i o n a l i t à c h e p l a s m e r a n n o i l f u t u r o d e l l a z o o t e c n i a . E l e t e s t i m o n i a n z e c h e a b b i a m o a s c o l t a t o o g g i n e s o n o l a p r o v a p i ù c o n c r e t a e i n c o r a g g i a n t e " , s o s t i e n e L a r a S a n f r a n c e s c o , d i r e t t r i c e d i U n a I t a l i a . “ L ’ A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e m e d i c i v e t e r i n a r i i t a l i a n i ( A n m v i ) p a t r o c i n a i l p r e m i o ' A l l e v a m e n t o a l f e m m i n i l e ' - c o m m e n t a M a r c o M e l o s i , p r e s i d e n t e A n m v i - p e r i s u o i o b i e t t i v i d i e m p o w e r m e n t p r o f e s s i o n a l e . C ’ è b i s o g n o d i m o t i v a r e e s u p p o r t a r e l e p r o f e s s i o n a l i t à e l e c o m p e t e n z e c h e o g n i g i o r n o d a n n o v a l o r e a l c o m p a r t o z o o t e c n i c o . A n m v i c o n d i v i d e q u e s t a i m p o r t a n t e i n i z i a t i v a d i Z o e t i s , a n c h e p e r c h é c o n t r i b u i s c e a v a l o r i z z a r e l ’ a l l e v a m e n t o c a m b i a n d o n e l a p e r c e z i o n e e r i b a l t a n d o i l u o g h i c o m u n i . G l i a n i m a l i a l l e v a t i p e r l a p r o d u z i o n e d i a l i m e n t i s o n o s e m p r e p i ù t u t e l a t i n e l l o r o b e n e s s e r e e n e l l a l o r o s a l u t e p r o d u t t i v a , s e c o n d o s t a n d a r d d i v a l o r e c h e s e m p r e p i ù a t t r a g g o n o a n c h e p r o f e s s i o n i s t e d o n n e . A l l e f u t u r e g e n e r a z i o n i d i v e t e r i n a r i A n m v i v u o l e m a n d a r e u n m e s s a g g i o c o n t r o c o r r e n t e : a l l e v a r e e c u r a r e a n i m a l i d e l p a t r i m o n i o n a z i o n a l e z o o t e c n i c o s t a i s p i r a n d o e m o t i v a n d o u n n u m e r o s e m p r e m a g g i o r e d i p r o f e s s i o n i s t e . B a s t a s a p e r l e v a l o r i z z a r e , c o m i n c i a n d o c o l d a r e l o r o v o c e " . " ' Q u e l l e d e l l a t t e ' ( Q d L ) è n a t a p e r r i c o n o s c e r e e f a r e m e r g e r e l ’ i n t e l l i g e n z a e l e c o m p e t e n z e d e l l e d o n n e n e l s e t t o r e z o o t e c n i c o , p e r f a r l u c e s u c h i s p e s s o f a t i c o s a m e n t e m a c o n g r i n t a e f i d u c i a i n s é s t e s s a e m e r g e e d è p e r q u e s t o c h e Q d L s o s t i e n e i l P r e m i o a l l e v a m e n t o a l f e m m i n i l e d i Z o e t i s : p e r c h é f a l u c e , g r a t i f i c a , m a s o p r a t t u t t o p r e m i a l a l u n g i m i r a n z a d e l l a c r e a t i v i t à i m p r e n d i t o r i a l e n e l n o s t r o s e t t o r e , " a f f e r m a n o Q u e l l e d e l L a t t e ( Q d L ) . L ’ e v e n t o d i q u e s t ’ a n n o p r e s s o l ’ U n i v e r s i t à d i B o l o g n a h a r a p p r e s e n t a t o u n ’ i m p o r t a n t e o c c a s i o n e d i c o n f r o n t o e c r e s c i t a c o l l e t t i v a , c o n f e r m a n d o i l v a l o r e d i u n p e r c o r s o c h e , i n i z i a t o n e l 2 0 2 4 c o n l a r a c c o l t a d e l l e t e s t i m o n i a n z e d e l l e p r o t a g o n i s t e d e l l ’ a l l e v a m e n t o , o g g i s i a r r i c c h i s c e d i u n r i c o n o s c i m e n t o c o n c r e t o d e s t i n a t o a c h i c o n t r i b u i s c e , n e i f a t t i , a r e n d e r e i l s e t t o r e s e m p r e p i ù i n n o v a t i v o e i n c l u s i v o .