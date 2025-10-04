( A d n k r o n o s ) - A P a l a z z o V e c c h i o ( F i r e n z e ) , n e l l ’ a m b i t o d e l l a s e t t i m a e d i z i o n e d e l F e s t i v a l N a z i o n a l e d e l l ’ E c o n o m i a C i v i l e ( F N E C ) , l ’ e c o n o m i s t a A b h i j i t B a n e r j e e ( P r e m i o N o b e l p e r l ’ E c o n o m i a 2 0 1 9 ) h a t e n u t o l a L e c t i o c i v i l i s “ P o v e r t à e d e m o c r a z i a ” , i n d i a l o g o c o n L e o n a r d o B e c c h e t t i , d i r e t t o r e d e l F e s t i v a l e c o - f o n d a t o r e d i N e X t E c o n o m i a . C u o r e v a l o r i a l e d e l F e s t i v a l è l ’ i d e a c h e l e i n t e l l i g e n z e r e l a z i o n a l i — c a p a c i t à d i c o o p e r a r e , a s c o l t a r e , c o s t r u i r e l e g a m i d i f i d u c i a — s i a n o i l m o t o r e d e l l a d e m o c r a z i a p a r t e c i p a t a e d i u n o s v i l u p p o s o s t e n i b i l e e g e n e r a t i v o . A p r e n d o l a L e c t i o , B a n e r j e e h a a f f r o n t a t o u n o d e i t e m i p i ù d i v i s i v i : r e d d i t o d i b a s e e p o v e r t à . C o n t r o l ’ i d e a c h e i l r e d d i t o d i b a s e “ i m p i g r i s c a ” , h a r i c h i a m a t o l ’ e v i d e n z a e m p i r i c a : « E s i s t e u n a s p l e n d i d a m e t a - a n a l i s i s u 1 4 0 s t u d i , r e a l i z z a t a d a l l ’ e c o n o m i s t a D e a n K a r l a n , c h e m o s t r a c h e l e p e r s o n e l a v o r a n o d i p i ù , n o n d i m e n o , q u a n d o r i c e v o n o u n r e d d i t o d i b a s e » . M a h a a g g i u n t o c h e i l d e n a r o n o n b a s t a : « È i m p o r t a n t e c h e s i a a c c o m p a g n a t o d a u n m i n i m o d i r i f l e s s i o n e p r e v e n t i v a : c o n q u e s t o d e n a r o c h e c o s a f a r a i ? P e r c h é v u o i f a r l o ? P a r l a r e c o n l e p e r s o n e p r i m a c h e r i c e v a n o i l d e n a r o s p e s s o h a e f f e t t i i m p o r t a n t i » . I l N o b e l h a c o l l e g a t o l a d i s c u s s i o n e a l l ’ e r a d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e : « N o n p e n s o d a v v e r o a l s e m p l i c e “ d a r e s o l d i ” . D o b b i a m o p e n s a r e a c h e c o s a c h i l i r i c e v e f a r à d e l l a p r o p r i a v i t a . N e l c o n t e s t o d e l l ’ I A q u e s t o è d i v e n t a t o u n t e m a e n o r m e m e n t e a t t u a l e . L e p e r s o n e s o n o s p a v e n t a t e : t e m o n o d i n o n a v e r e u n l a v o r o e , a n c h e c o n u n r e d d i t o d i b a s e u n i v e r s a l e , r e s t a l a d o m a n d a “ c h e c o s a n e f a r e m o d e l n o s t r o t e m p o ? ” » . D a q u i l a c r i t i c a a l l a v i s i o n e “ r o m a n t i c a ” d e l t e m p o l i b e r o : « L ’ i d e a t i p i c a d e i r i c c h i c a l i f o r n i a n i s e c o n d o i q u a l i , a v e n d o t e m p o , t u t t i s u o n e r a n n o l a c h i t a r r a e c o l t i v e r a n n o l a v i t e , n o n è r e a l i s t i c a : l a m a g g i o r p a r t e d e l l e p e r s o n e è s o t t o f o r t e p r e s s i o n e q u a n d o n o n h a q u a l c o s a d a f a r e » . S o l l e c i t a t o d a B e c c h e t t i s u i p a r a d i g m i g e n e r a t i v i d e l l ’ e c o n o m i a c i v i l e , B a n e r j e e h a i n s i s t i t o s u l b i n o m i o r i s o r s e e p r o g e t t u a l i t à s o c i a l e : « N o n a b b i a m o a n c o r a i n i z i a t o a r i f l e t t e r e s u q u a l e f o r m a p r e n d e r à l ’ e r a p o s t - I A . A b b i a m o p o p o l a z i o n i c h e i n v e c c h i a n o , s e r v i z i d i c u r a a l l ’ i n f a n z i a i n s u f f i c i e n t i e m o l t e p e r s o n e s e n z a a t t i v i t à u t i l i o s o d d i s f a c e n t i . Q u e s t a c o m b i n a z i o n e è u n ’ o p p o r t u n i t à s e , o l t r e a d a r e d e n a r o , c r e i a m o a t t i v i t à s o c i a l m e n t e s i g n i f i c a t i v e » . H a c i t a t o i n p a r t i c o l a r e c u r a d e g l i a n z i a n i , c h i l d c a r e e t u t e l a a m b i e n t a l e : « S o n o s p e s s o b e n i p u b b l i c i n o n p r o f i t t e v o l i : d o b b i a m o p e n s a r e a c o m e f i n a n z i a r l i » . U n ’ o p p o r t u n i t à p u ò a r r i v a r e a n c h e d a c o m e o g g i i l l a v o r o v i e n e v i s s u t o d a u n a q u o t a s e m p r e c r e s c e n t e d i g i o v a n i c h e « m o s t r a n o c r e s c e n t e i n s o d d i s f a z i o n e e a u m e n t o d e i c a s i d i d e p r e s s i o n e » a d u l t e r i o r e r i p r o v a d e l f a t t o c h e « n e s s u n o d i n o i è s o l o “ h o m o e c o n o m i c u s ” — h a d e t t o c o n i r o n i a B a n e r j e e — « t r a n n e f o r s e E l o n M u s k , m a q u a s i n e s s u n a l t r o . P e r f o r t u n a » . L a v i a d ’ u s c i t a , p e r l ’ e c o n o m i s t a , è r i c o s t r u i r e c o m u n i t à v i v e e l a v o r i c h e s o s t e n g a n o l e p e r s o n e , p e r c h é « p r o v a r e p i a c e r e n e l d a r e q u a n t o n e l r i c e v e r e » è p a r t e d e l l a n o s t r a n a t u r a e d e l b e n e s s e r e d e m o c r a t i c o .