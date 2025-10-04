(Adnkronos) - A Palazzo Vecchio (Firenze), nellambito della settima edizione del Festival Nazionale dellEconomia Civile (FNEC), leconomista Abhijit Banerjee (Premio Nobel per lEconomia 2019) ha tenuto la Lectio civilis Povertà e democrazia, in dialogo con Leonardo Becchetti, direttore del Festival e co-fondatore di NeXt Economia. Cuore valoriale del Festival è lidea che le intelligenze relazionali capacità di cooperare, ascoltare, costruire legami di fiducia siano il motore della democrazia partecipata e di uno sviluppo sostenibile e generativo. Aprendo la Lectio, Banerjee ha affrontato uno dei temi più divisivi: reddito di base e povertà. Contro lidea che il reddito di base impigrisca, ha richiamato levidenza empirica: «Esiste una splendida meta-analisi su 140 studi, realizzata dalleconomista Dean Karlan, che mostra che le persone lavorano di più, non di meno, quando ricevono un reddito di base». Ma ha aggiunto che il denaro non basta: «È importante che sia accompagnato da un minimo di riflessione preventiva: con questo denaro che cosa farai? Perché vuoi farlo? Parlare con le persone prima che ricevano il denaro spesso ha effetti importanti». Il Nobel ha collegato la discussione allera dellintelligenza artificiale: «Non penso davvero al semplice dare soldi. Dobbiamo pensare a che cosa chi li riceve farà della propria vita. Nel contesto dellIA questo è diventato un tema enormemente attuale. Le persone sono spaventate: temono di non avere un lavoro e, anche con un reddito di base universale, resta la domanda che cosa ne faremo del nostro tempo?». Da qui la critica alla visione romantica del tempo libero: «Lidea tipica dei ricchi californiani secondo i quali, avendo tempo, tutti suoneranno la chitarra e coltiveranno la vite, non è realistica: la maggior parte delle persone è sotto forte pressione quando non ha qualcosa da fare». Sollecitato da Becchetti sui paradigmi generativi delleconomia civile, Banerjee ha insistito sul binomio risorse e progettualità sociale: «Non abbiamo ancora iniziato a riflettere su quale forma prenderà lera post-IA. Abbiamo popolazioni che invecchiano, servizi di cura allinfanzia insufficienti e molte persone senza attività utili o soddisfacenti. Questa combinazione è unopportunità se, oltre a dare denaro, creiamo attività socialmente significative». Ha citato in particolare cura degli anziani, childcare e tutela ambientale: «Sono spesso beni pubblici non profittevoli: dobbiamo pensare a come finanziarli». Unopportunità può arrivare anche da come oggi il lavoro viene vissuto da una quota sempre crescente di giovani che «mostrano crescente insoddisfazione e aumento dei casi di depressione» ad ulteriore riprova del fatto che «nessuno di noi è solo homo economicus ha detto con ironia Banerjee «tranne forse Elon Musk, ma quasi nessun altro. Per fortuna». La via duscita, per leconomista, è ricostruire comunità vive e lavori che sostengano le persone, perché «provare piacere nel dare quanto nel ricevere» è parte della nostra natura e del benessere democratico.