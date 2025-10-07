R o m a , 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - P o s t e I t a l i a n e h a r i c e v u t o i l p r e m i o i n t e r n a z i o n a l e “ L i b e r i d i c r e s c e r e ” . A l l a b a s e d e l l a m o t i v a z i o n e d e l r i c o n o s c i m e n t o , a s s e g n a t o d a l l ’ A s s o c i a z i o n e L a C a r a m e l l a B u o n a , l e i n i z i a t i v e d i P o s t e I t a l i a n e p e r l ’ i n c l u s i o n e s o c i a l e , l a t u t e l a d e l l ’ i n f a n z i a , l ’ a t t e n z i o n e v e r s o l e f a s c e d e b o l i e d i s a g i a t e e i l s o s t e g n o a l T e r z o s e t t o r e . A r i t i r a r e i l p r e m i o , g i u n t o a l l ’ o t t a v a e d i z i o n e o s p i t a t a p r e s s o i l C i r c o l o U f f i c i a l i P i o I X d i R o m a , i l d i r e t t o r e g e n e r a l e d i P o s t e I t a l i a n e , G i u s e p p e L a s c o , c h e n e l c o r s o d e l l a s u a c a r r i e r a h a r i c o p e r t o r u o l i d i r i l i e v o , t r a c u i r e s p o n s a b i l e d e l l a d i v i s i o n e C o r p o r a t e A f f a i r s e c o n d i r e t t o r e g e n e r a l e d i P o s t e I t a l i a n e , o l t r e a p o s i z i o n i a p i c a l i i n T e r n a S . p . A . , c o n s o l i d a n d o c o m p e t e n z e i n g o v e r n a n c e e s t r a t e g i a a z i e n d a l e . L ’ o r g a n i z z a z i o n e d e l p r e m i o “ L i b e r i d i c r e s c e r e ” h a s o t t o l i n e a t o c h e “ P o s t e I t a l i a n e s i a f f e r m a n e l m o n d o d e l s o c i a l e , n o n s o l o c o m e l a p i ù g r a n d e a z i e n d a i t a l i a n a m a a n c h e c o m e l a p i ù e t i c a e l a p i ù s e n s i b i l e . I n c l u s i o n e , t u t e l a d e l l ’ i n f a n z i a , c u r a e a t t e n z i o n e v e r s o l e f a s c e d e b o l i e d i s a g i a t e r a p p r e s e n t a n o u n a v o c a z i o n e c h e P o s t e I t a l i a n e p o r t a a v a n t i d a a n n i f a v o r e n d o p r o g e t t i e i n i z i a t i v e v o l t e a l s u p p o r t o c o n c r e t o d e l t e r z o s e t t o r e ” . L ’ a s s o c i a z i o n e L a C a r a m e l l a B u o n a h a v o l u t o i n o l t r e m e t t e r e i n e v i d e n z a i l r a p p o r t o c o s t a n t e c o n P o s t e I t a l i a n e e i l c o n c r e t o a i u t o o t t e n u t o n e g l i a n n i c h e h a c o n s e n t i t o d i a s s i c u r a r e a s s i s t e n z a a l l e v i t t i m e d i v i o l e n z a a c c o g l i e n d o l e p r e s s o r i f u g i s i c u r i , g a r a n t e n d o l o r o s u p p o r t o l e g a l e e p s i c o l o g i c o . I n o l t r e , g r a z i e a P o s t e I t a l i a n e l ’ a s s o c i a z i o n e h a e v i d e n z i a t o c h e “ s o n o s t a t i r e a l i z z a t i p r o g e t t i d e s t i n a t i a m i g l i a i a d i s t u d e n t i i n t u t t a I t a l i a , f a v o r e n d o i n c o n t r i f o r m a t i v i n e l l e s c u o l e p e r c o n t r a s t a r e i l f e n o m e n o d e g l i a b u s i , d e l b u l l i s m o e d e l d i s a g i o g i o v a n i l e ” .