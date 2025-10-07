Roma, 7 ott.(Adnkronos) - Poste Italiane ha ricevuto il premio internazionale Liberi di crescere. Alla base della motivazione del riconoscimento, assegnato dallAssociazione La Caramella Buona, le iniziative di Poste Italiane per linclusione sociale, la tutela dellinfanzia, lattenzione verso le fasce deboli e disagiate e il sostegno al Terzo settore. A ritirare il premio, giunto allottava edizione ospitata presso il Circolo Ufficiali Pio IX di Roma, il direttore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, che nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di rilievo, tra cui responsabile della divisione Corporate Affairs e condirettore generale di Poste Italiane, oltre a posizioni apicali in Terna S.p.A., consolidando competenze in governance e strategia aziendale. Lorganizzazione del premio Liberi di crescere ha sottolineato che Poste Italiane si afferma nel mondo del sociale, non solo come la più grande azienda italiana ma anche come la più etica e la più sensibile. Inclusione, tutela dellinfanzia, cura e attenzione verso le fasce deboli e disagiate rappresentano una vocazione che Poste Italiane porta avanti da anni favorendo progetti e iniziative volte al supporto concreto del terzo settore. Lassociazione La Caramella Buona ha voluto inoltre mettere in evidenza il rapporto costante con Poste Italiane e il concreto aiuto ottenuto negli anni che ha consentito di assicurare assistenza alle vittime di violenza accogliendole presso rifugi sicuri, garantendo loro supporto legale e psicologico. Inoltre, grazie a Poste Italiane lassociazione ha evidenziato che sono stati realizzati progetti destinati a migliaia di studenti in tutta Italia, favorendo incontri formativi nelle scuole per contrastare il fenomeno degli abusi, del bullismo e del disagio giovanile.