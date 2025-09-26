R o m a , 2 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - P o s t e I t a l i a n e h a t a g l i a t o i l t r a g u a r d o d e i 1 0 0 m i l a p a s s a p o r t i e r o g a t i d o p o p o c o p i ù d i u n a n n o d a l l ’ a v v i o d e l s e r v i z i o . I l n u m e r o r e c o r d è s t a t o r a g g i u n t o i n A b r u z z o , c o n i l d o c u m e n t o r i l a s c i a t o d a l l ’ u f f i c i o p o s t a l e “ P e s c a r a 6 ” d e l c a p o l u o g o a d r i a t i c o . I l s e r v i z i o d i r i l a s c i o e r i n n o v o d e i p a s s a p o r t i n e g l i u f f i c i p o s t a l i è p a r t i t o , a m a r z o d e l l o s c o r s o a n n o , a s e g u i t o d i u n a c o n v e n z i o n e f i r m a t a t r a P o s t e i t a l i a n e , M i n i s t e r o d e l l ’ I n t e r n o e M i n i s t e r o d e l l e i m p r e s e e d e l m a d e i n I t a l y . D o p o u n a p r i m a f a s e d i a v v i o n e i C o m u n i c o n m e n o d i 1 5 m i l a a b i t a n t i , i n c l u s i n e l p r o g e t t o P o l i s , i l s e r v i z i o è s t a t o e s t e s o a i g r a n d i c e n t r i u r b a n i . A t t u a l m e n t e è p o s s i b i l e r i c h i e d e r e i l p a s s a p o r t o i n 2 . 3 0 5 u f f i c i p o s t a l i P o l i s e i n 4 1 5 u f f i c i p o s t a l i d i g r a n d i c i t t à , c o m e B o l o g n a , V e r o n a , R o m a , C a g l i a r i , V i c e n z a , M o n z a , V e n e z i a , P e r u g i a , R e g g i o E m i l i a , F e r r a r a , M i l a n o , N a p o l i e P e s c a r a . L ’ a m p l i a m e n t o d e l s e r v i z i o c o n t i n u e r à p r o g r e s s i v a m e n t e f i n o a c o p r i r e l ’ i n t e r a r e t e n a z i o n a l e . O l t r e a s e m p l i f i c a r e i p a s s a g g i b u r o c r a t i c i , i l s e r v i z i o r i d u c e i l d i v a r i o t r a l e a r e e u r b a n e e i t e r r i t o r i m e n o s e r v i t i , p o r t a n d o u n c o n t r i b u t o r i l e v a n t e a g l i a b i t a n t i d e l l e l o c a l i t à p i ù i s o l a t e d ’ I t a l i a . N e è u n e s e m p i o T e r r a n o v a d i P o l l i n o , i n p r o v i n c i a d i P o t e n z a , d o v e i c i t t a d i n i e r a n o c o s t r e t t i a p e r c o r r e r e f i n o a 1 5 0 c h i l o m e t r i p e r o t t e n e r e i l p a s s a p o r t o . G r a z i e a l l a c a p i l l a r i t à d e l l a r e t e d i P o s t e I t a l i a n e , i n o l t r e , i l s e r v i z i o d i r i l a s c i o e r i n n o v o p a s s a p o r t i h a c o n s e n t i t o d i r i d u r r e i t e m p i d i a t t e s a p e r i c i t t a d i n i e d i f o r n i r e s u p p o r t o a l l a v o r o d e l l a P o l i z i a d i S t a t o . “ A v e r r a g g i u n t o i l t r a g u a r d o d e i 1 0 0 m i l a p a s s a p o r t i i n p o c o p i ù d i u n a n n o d i m o s t r a i l v a l o r e i n c l u s i v o e s o c i a l e d e l s e r v i z i o e r o g a t o d a P o s t e I t a l i a n e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l e i s t i t u z i o n i – h a c o m m e n t a t o G i u s e p p e L a s c o , D i r e t t o r e G e n e r a l e d i P o s t e I t a l i a n e – . M e t t i a m o a d i s p o s i z i o n e d e i c i t t a d i n i u n s e r v i z i o i m p o r t a n t e c h e n e i p r o s s i m i m e s i s a r à u l t e r i o r m e n t e e s t e s o e r e s o a n c o r a p i ù c a p i l l a r e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o . P o s t e I t a l i a n e p r o s e g u e n e l s u o p e r c o r s o d i i n n o v a z i o n e e d i v i c i n a n z a a l l e c o m u n i t à , c o n f e r m a n d o i l s u o r u o l o s t r a t e g i c o p e r i l P a e s e p e r c o n t r i b u i r e a r e n d e r e p i ù s e m p l i c e l a v i t a d e i c i t t a d i n i ” . I l s u c c e s s o d e l l ’ i n i z i a t i v a è c o n f e r m a t o d a i n u m e r i : o l t r e 7 7 m i l a l e r i c h i e s t e d i r i l a s c i o o r i n n o v o d e l p a s s a p o r t o p r e s s o i 2 . 3 0 5 u f f i c i P o l i s a t t i v i n e i C o m u n i c o n m e n o d i 1 5 . 0 0 0 a b i t a n t i ; o l t r e 3 0 m i l a n e g l i a l t r i 4 1 5 u f f i c i p o s t a l i p r e s e n t i n e i g r a n d i c e n t r i u r b a n i . T r a i C o m u n i c o n m e n o d i 1 5 m i l a a b i t a n t i c h e f a n n o p a r t e d e l p r o g e t t o P o l i s , s p i c c a n o p e r n u m e r i d i r i c h i e s t e q u e l l i d e l l a p r o v i n c i a d i V e r o n a c o n o l t r e 9 . 0 0 0 p a s s a p o r t i e r o g a t i ; s e g u i t i d a q u e l l i i n p r o v i n c i a d i V i c e n z a c o n o l t r e 8 . 8 0 0 ; i n p r o v i n c i a d i M o n z a c o n c i r c a 5 . 7 0 0 p a s s a p o r t i e r o g a t i e i n p r o v i n c i a d i B o l o g n a c o n o l t r e 5 . 3 0 0 d o c u m e n t i r i l a s c i a t i . L ’ u f f i c i o p o s t a l e P o l i s i n c u i s o n o s t a t i r i l a s c i a t i p i ù p a s s a p o r t i è q u e l l o d i S a n P i e t r o i n C a s a l e , i n p r o v i n c i a d i B o l o g n a , c h e c o n 1 2 . 7 0 1 a b i t a n t i h a e r o g a t o c o m p l e s s i v a m e n t e 5 6 0 p a s s a p o r t i . I l a v o r i P o l i s s o n o s t a t i u l t i m a t i a n o v e m b r e 2 0 2 3 . I l C o m u n e p i ù p i c c o l o i n c u i s o n o s t a t i e r o g a t i i p a s s a p o r t i è C a r a p e l l e C a l v i s i o , p r o v i n c i a d e l l ’ A q u i l a , c h e h a a p p e n a 7 8 a b i t a n t i . O t t e n e r e i l r i l a s c i o o i l r i n n o v o d e l p a s s a p o r t o è u n ’ o p e r a z i o n e e s t r e m a m e n t e s e m p l i c e . B a s t e r à c o n s e g n a r e a l l ’ u f f i c i o p o s t a l e u n d o c u m e n t o d i i d e n t i t à v a l i d o , i l c o d i c e f i s c a l e , d u e f o t o g r a f i e , p a g a r e i n u f f i c i o i l b o l l e t t i n o p e r i l p a s s a p o r t o o r d i n a r i o d e l l a s o m m a d i 4 2 , 5 0 e u r o e u n a m a r c a d a b o l l o d a 7 3 , 5 0 e u r o . I n c a s o d i r i n n o v o b i s o g n e r à c o n s e g n a r e a n c h e i l v e c c h i o p a s s a p o r t o o l a c o p i a d e l l a d e n u n c i a d i s m a r r i m e n t o o f u r t o d e l v e c c h i o d o c u m e n t o . G r a z i e a l l a p i a t t a f o r m a t e c n o l o g i c a i n d o t a z i o n e a g l i u f f i c i p o s t a l i a b i l i t a t i , s a r à l ’ o p e r a t o r e a r a c c o g l i e r e l e i n f o r m a z i o n i e i d a t i b i o m e t r i c i d e l c i t t a d i n o ( i m p r o n t e d i g i t a l i e f o t o ) i n v i a n d o p o i l a d o c u m e n t a z i o n e a l l ’ u f f i c i o d i P o l i z i a d i r i f e r i m e n t o . P e r r i c h i e d e r e i l r i l a s c i o d e l p a s s a p o r t o n e g l i u f f i c i p o s t a l i d e l l e g r a n d i c i t t à è n e c e s s a r i a l a p r e n o t a z i o n e c h e s i p u ò f a r e r e g i s t r a n d o s i a l s i t o d i P o s t e I t a l i a n e . I l n u o v o p a s s a p o r t o p o t r à e s s e r e c o n s e g n a t o d a P o s t e I t a l i a n e d i r e t t a m e n t e a d o m i c i l i o . Q u e s t ’ u l t i m a è l ’ o p z i o n e p r e f e r i t a d a i c i t t a d i n i d e i p i c c o l i c e n t r i c h e n e h a n n o f a t t o r i c h i e s t a n e l 7 9 % d e i c a s i . N e l l e g r a n d i c i t t à , i n v e c e , l a r i c h i e s t a d i c o n s e g n a a d o m i c i l i o è p a r i a l 3 3 % d e l t o t a l e .